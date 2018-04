Trio PhoneManager - program na správu mobilních telefonů z počítače s Windows CE

Firma Trio AB představuje program pro zprávu vašeho mobilního telefonu

z přístroje HP Jornada 680 Handheld PC Krátké zprávy Díky službě krátkých zpráv (SMS) můžete zasílat a přijímat zprávy vaším mobilním telefonem. Odeslání zprávy Z nabídky "File" zvolte položku "Compose message/Reply". Napište zprávu. Z nabídky "File" zvolte "New recepient/entry" nebo klepněte

na zakulacené tlačítko. Do okna, které se objeví, zadejte jméno příjemce a číslo jeho mobilního telefonu. Pokud chcete zadat číslo z Kontaktů ve Windows CE,

klepněte na kontakty a vyberte příslušný kontakt(-y). Klepněte na OK. Z nabídky "File" zvolte možnost "Send Message" nebo klepněte na tlačítko

s šipkou směřující nahoru. Nyní bude vaše zpráva odeslána. Pokud zpráva odeslána nebude,

podívejte se do oddílu. Řešení problémů. Chcete-li zaslat zprávu osobě, kterou máte uvedenou v některém

ze svých seznamů v mobilním telefonu Nejprve vyberte příjemce v telefonním seznamu, pak klepněte na položku "Compose message/Reply". Vybraný příjemce (příjemci) dostane vaši zprávu.



Mezi zprávou a telefonním seznamem můžete také využívat funkce Kopírovat a Vložit.



Chcete-li odpovědět na některou zprávu v rámečku zpráv, nejprve si ji označte, a pak klepněte na položku "Compose message/Reply".

Čtení zpráv z mobilního telefonu Z nabídky "File" vyberte položku "Update Messagebox".



Program nyní načte všechny zprávy z vašeho mobilního telefonu. Pokud jsou v telefonu nějaké nové zprávy, budou přidány do položky Messagebox.

Klepněte na zprávu, kterou chcete číst. Pokud používáte palmtop, text zprávy se objeví v horním okně - v opačném případě se objeví v dolní části displeje.



Pokud víte, že jste dostali jednu nebo více zpráv, které se ale neobjevily v položce Messagebox, podívejte se do oddílu. Řešení problémů. Mazání zpráv z mobilního přístroje nebo z položky Messagebox Z nabídky "File" zvolte položku "Update Messagebox". Jakmile bude aktualizace položky Messagebox dokončena, vyberte zprávu(y), kterou chcete vymazat a z nabídky "Edit" zvolte možnost "Delete". Objeví se okno, v němž budete tázáni, odkud chcete mazat. Pokud je daná zpráva stále na vašem mobilním telefonu, budete mít možnost "Delete from mobile phone". Klepněte na tlačítko OK, čímž provedete vymazání. Správa telefonních seznamů



Díky této službě můžete upravovat záznamy v telefonních seznamech v mobilních přístrojích. Přenesení telefonního seznamu z mobilního telefonu Z nabídky "File" zvolte položku "Retrieve from Mobile". Do telefonu bude odeslán dotaz, jaké paměti telefonních čísel podporuje. Z okna, které se objeví, vyberte, jakou paměť byste rádi přenesli.

"paměť SIM" je paměť telefonního seznamu, který je uložen na kartě SIM. "Telefonní paměť" je paměť uložená ve vašem mobilním telefonu. Klepněte na OK. Jednotlivé položky z vybrané paměti budou přeneseny a umístěny do nového telefonního seznamu nazvaného "Mobile phone book #". Při úpravě telefonního seznamu můžete: Poklepat na některou položku a pak ji upravit.

Vyjímat, kopírovat a vkládat mezi telefonními seznamy a zprávami.

Vkládat položky z Kontaktů.

Mazat položky.

Specifikovat index pro uložení do vašeho mobilního telefonu. To je užitečné tehdy, jestliže váš telefon podporuje krátká čísla pro vytáčení. Pokud například uložíte své domácí telefonní číslo pod indexem 1, bývá na některých telefonech možné zadat jen jedničku, když chcete vytočit telefonní číslo domů. Uložení telefonního seznamu do vašeho mobilního telefonu Vyberte telefonní seznam, který chcete uložit. Z nabídky "File" vyberte položku "Store to Mobile". Do vašeho mobilního telefonu bude odeslán dotaz na to, jaké paměti podporuje. Z okna, které se objeví, vyberte, do které paměti se má ukládat. Pokud chcete vymazat staré záznamy v mobilním telefonu, zaškrtněte políčko "Erase old entries before storing new". Pokud si zvolíte, že staré záznamy nechcete vymazat, bude telefonní seznam aktualizován - budou do něj přidány nové záznamy (nejrychlejší metoda). Klepněte na OK, čímž záznamy uložíte.

Nastavení



V nabídce nastavení, která je v položce "File", můžete specifikovat, jaký komunikační port bude používán softwarem.



Také můžete zadat číslo pro vaše Service Centrum. Číslo Service Centra je obvykle uloženo na vaší SIM kartě, když si předplatíte GSM/DCS/PCS. Když políčko Service Center ponecháte prázdné, bude používáno číslo Service centra, které máte uvedeno na SIM kartě. Jestliže sem zadáte nějaké číslo, bude vaše číslo Service Center změněno. Jestliže své číslo Service Center nenaleznete, můžete zatelefonovat svého poskytovatele GSM/DCS/PCS, který vám je sdělí. Jestliže se vám nedaří zasílat zprávy, nejpravděpodobnější příčinou je to, že nemáte zadáno správné číslo Service Center.



Také naleznete zaškrtávací políčko "Use older ETSI GSM 07.05 standard for sending.". Tato položka závisí na tom, jaký modem používáte.

Toto políčko by mělo být zaškrtnuto, pokud používáte modem od firem Ericsson, Xircom, Hotline, MTDS nebo PC Card.

Políčko by nemělo být zaškrtnuto, pokud máte modem od firmy Nokia, Motorola, Sagem, Dr Neuhaus nebo TDK. Pokud víte, že máte v mobilním telefonu novou zprávu, avšak žádná zpráva nebyla přidána do položky Messagebox a na telefonním přístroji se neobjevily žádné chybové zprávy, s největší pravděpodobností máte toto nastavení nesprávně.



Řešení problémů

Zde můžete najít popis těch nejobvyklejších problémů a způsobů, jak je řešit.

Není možné otevřít port



Z nabídky "File" vyberte položku Nastavení (Settings). Z okna, které se objeví, vyberte libovolný port a klepněte na OK.



Pokud používáte kartu PCMCIA nebo PC kartu, možná pomůže, když kartu vyjmete ze slotu a dáte ji zpět. Pokud nastavení portu pouze hlásí COMx, je to známkou toho, že váš přístroj nebo karta PCMCIA nefunguje.



"Modem neodpovídá" nebo "Inicializace trvá příliš dlouho"



Z nabídky "File" vyberte položku "Settings" a ujistěte se, že máte správně nastaven port COM. Klepněte na tlačítko OK.



Používáte-li infračervený port, zjistěte, zda je infračervený port na mobilním telefonu aktivní. Také zjistěte, zda mezi infračerveným portem telefonu a počítače není žádná překážka. Nakonec zjistěte, zda byl na váš přístroj nainstalován skript pro infračervený modem.



Používáte-li kartu PCMCIA nebo kartu PC, přesvědčte se, zda jsou kabely spojeny. Vysuňte kartu PCMCIA a restartujte mobilní telefon. Také zjistěte, zda je karta PCMCIA funkční: Zkontrolujte, zda je v nastavení portu v nabídce "File|Settings" uvedeno jen COMx, a ne Název nebo "PC Card modem on COMx". V druhém případě vaše karta PCMCIA možná nefunguje.







Zprávy nejsou předávány do položky Messagebox



Následující postup použijte, jestliže víte, že jste dostali jednu nebo více zpráv, ale tyto zprávy nejsou přidány do položky Messagebox. Změňte zaškrtávací políčko "Use older ETSI GSM 07.05 standard for sending", které je v nabídce File|Settings|SMS. Také se můžete podívat do oddílu o "Nastavení".





Není možné posílat zprávy



Zjistěte, zda je v položce SMS zadáno správné číslo Service Center. (Dialogové okno Nastavení) v nabídce "File". Pokud nemůžete najít číslo v podrobnostech na vaší objednávce této služby nebo v mobilním telefonu, můžete se telefonicky obrátit na vašeho poskytovatele služeb GSM/PCS/DCS a dotázat se na číslo Service Center pro službu SMS.



Jestliže není možné přijímat zprávy ani je posílat, podívejte se do oddílu "Zprávy nejsou předávány do položky Messagebox". Kompatibilita



Váš přístroj HP Jornada a program Trio PhoneManager byly při testech shledány jako funkční s následujícím vybavením:

Ericsson SH888 (s vestavěným infračerveným modemem)

Ericsson řady 600- a 700- , s DI27 a DC23

Nokia 8810 (s vestavěným infračerveným modemem)

Informace o připojení najdete v příručce k vašemu telefonu.



Program Trio PhoneManager je kompatibilní s modemy nebo mobilními telefony s vestavěným infračerveným modemem, které podporují ETSI GSM 0705 (mód pdu) pro odesílání a přijímání krátkých zpráv. K tomu, aby byl telefonní seznam funkční, je nezbytná podpora ETSI GSM 0707.