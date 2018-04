Třináctiletý kluk vytvořil za 9 měsíců 20 úspěšných aplikací

Vytvořil 20 aplikací pro Windows Phone 7, z nichž jedna získala ocenění na Windows Phone Unleashed event. S kariérou začal před devíti měsíci. Nebylo by to nic neobvyklého, kdyby Johnnymu Simmonsovi nebylo pouhých 13 let.