Triky pro Ericsson 628

Často se ná sptáte na servisní kódy - vzhledem k tomu, že díky rozšíření internetu upadají servisní kódy u výrobců stále častěji v nemilost, je pátrání po nich stále bezúspěšnější.

Podívejme se tedy, co se podařilo zjistit o dotovaném Ericssonu GA628. Předem připomínáme, že odstranění zablokování na síť určitého operátora je u tohoto telefonu možná pouze speciálním zařízením a není nijak jednouchá. Vzhledem k nepříjemné vlastnosti všech Eriků mazat si obsah paměti v případě neopatrného zápisu do ní, je opatrnost při pokusování na místě.

Pokud si chcete vyvolat všechny texty uložené v telefonu a zjistit si verzi firmware, stiskněte tato tlačítka ( znaménko > a < nahrazují šipečky...): >*<<*<*

Zajímavý tip pro zapnutí extended menu:

Půjdete do zmeškaných hovorů a když tam budou nějaké záznamy tak je vymažete, potom asi na 1 vteřinu podržíte šipku doprava. Objeví se nabídka Vel.menu. Zmáčknete YES objeví se nabídka DlouhMenu a tu zase potvrdíte klávesou YES.

Od tohoto okamžiku můžete používat další funkce telefonu, například budík.