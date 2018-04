Třikrát hurá aneb tři novinky od Benefonu

Novinky nesou název Benefon Q, Benefon ESC!, Benefon Track. Jedná se o tři GSM telefony, z nichž každý má svou určitou specifickou vlastnost, která všechny tři modely řadí do naprosto rozličných zákaznických skupin. Každý z telefonů je samozřejmě duální, takže s ním můžete telefonovat v pásmu GSM 900 MHz i GSM 1800 MHz. Samozřejmě podporují všechny standardní funkce, které v současné době nabízejí všichni naši operátoři. Dalším shodným znakem je integrace slovníku T9, organizéru a podpora faxových a datových služeb rychlostí 14,4 kbps. A v čem se jeden model od druhého odlišuje?

Benefon Q

Malý, lehký Hi-tech telefon s příjemným designem, určený především pro uživatele s vytříbeným vkusem. Svými rozměry 100 x 46 x 18 mm a hmotností 89 g patří do skupiny nejmenších a nejlehčích mobilních telefonů, které jsou v současnosti na trhu. Povrh je z hliníkové slitiny, díky čemuž také Benefon Q působí decentním, ale zárověň reprezentativním dojmem. Jeho výjimečnost je v implementaci Microsoft Mobile Exploreru. Ten umožňuje prohlížení internetovských stránek ve formátu http i html. Telefon dále podporuje WAP (Wireless Application Protocol) prolížeč a e-mail klienta - POP3 a IMAP4. Benefon Q by se měl na trhu objevit v polovině října. Jeho cena se bude pohybovat okolo 20 tisíc korun. Příjemná zpráva - do konce října se prý tento model objeví na trhu s podporou slovníku T9 v češtině! Pokud společnost Benefon dodrží slovo, získá si v tomto směru absolutní prvenství.

Benefon ESC!

Druhá novinka je unikátní v tom, že nabídne svým zákazníkům navigační systém GPS. Pokud tedy rádi a často cestujete a telefonujete zároveň, ale s vaším orientačním smyslem jste na štíru, pak je vám Benefon ESC! ušit přímo na míru. Kdykoliv na cestách si můžete zjistit vaši aktuální polohu, případně si určit cíl vaší cesty. Vše ostatní telefon udělá za vás (pouze vás tam nedopraví - alespoň prozatím). Kromě vaší pozice si můžete naplánovat různé druhy tras, vypočítat si vzdálenost, rychlost a předpokládaný čas k dosáhnutí určeného cíle. Stejně tak máte neustále k dispozici vaše souřadnice, které lze poslat formou SMS například vašim přátelům, či kolegům. Displej telefonu je dostatečně velký a plně grafický (rozlišení 100 x 160 bodů) na to, aby vám nedělalo problémy rychle zjistit všechny potřebné údaje. Ani jeho rozměry 129 x 49 x 23 a hmotnost 150 g nebudou představovat přílišnou zátěž vaší kapse či batohu. Benefon ESC! bude na trhu začátkem roku 2001. První modely budou obsahovat mapu České republiky, včetně mapy větších měst i s názvy ulic. Předběžná cena je odhadována okolo 30 tisíc korun.

Benefon Track

Poslední model je obdobou Benefonu ESC! Jeho rozměry i vlastnosti (včetně GPS) jsou naprosto stejné, pouze hmotnost je o 8 gramů vyšší. Designové rysy také nedoznaly výrazných změn. Pouze displej je o poznání menší (100 x 48 bodů) než u předchozího typu. V čem se však Benefon Track diametrálně odlišuje od obou svých kolegů, je jeho zaměření. Tento telefon není určen pro "klasické" zákazníky, ale spíše pro "speciální" instituce, kterými je například policie, armáda nebo bezpečnostní agentury. Jedině tyto a podobné skupiny totiž mohou plně využít unikátní funkci Benefonu Track, která spočívá v možnosti neustálého "sledování" tohoto přístroje (a tím pádem osoby, která jej používá). V praxi to bude vypadat tak, že některá z uvedených společností bude vlastnit X kusů těchto modelů společně se speciální ústřednou (kterou bude dodávat taktéž společnost Benefon). Tato ústředna je schopna neustále monitorovat lokalizaci a pohyb všech telefonů, které jsou na ni napojeni. Pokud dojde k "nežádoucí situaci" (např loupež, přepadení, útok ap.), vlastník telefonu diskrétně vyšle (pokud to stihne) pomocí tlačítka na vrchu telefonu nouzový signál a ústředna okamžitě ví, kde se přesně dotyčný nachází a že je zle.

Každý z výše popsaných telefonů je něčím zajímavý. Ani jeden z typů sice není orientován do skupiny tzv. "low-endů" a tudíž si jej nebude moci dovolit každý. Za to může svým uplatněním představovat určitou výzvu svým konkurentům. Jedno je ale jisté. Stále více se potvrzuje nepsané pravidlo, že mobilní telekomunikace už není zdaleka pouze o "telefonování". A že její uplatnění vskutku nezná hranic.