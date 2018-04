Trik na dobití dvojnásobné částky z jednoho kuponu O2 je podvrh

Dvojí dobití z jednoho kuponu předplacené služby O2 je holý nesmysl. Ukázkové video, které naleznete pod tímto linkem, totiž nabádá k použití tzv. USSD kódu na pevné lince. Ta však tuto službu nikdy nepodporovala.

"Potřebujete k tomu mobilní telefon, dobíjecí kupon a pevnou linku," říká ve zkratce jeden z dvojice říkající si Noisebrothers. Poté dobije novou předplacenou kartu standardním způsobem přes mobilní telefon.

Celý trik má ale mít na starosti až pevná linka. Velmi podobným způsobem nabádá ke znovupoužití kódu z kuponu, avšak s tím rozdílem, že v zadávané posloupnosti znaků použijete číslo dobíjeného telefonu.

Po pár chvílích se na displeji mobilního telefonu objevuje částka 550 korun. Hodnota kuponu přitom byla jen 250 korun a na nové předplacené kartě byl počáteční kredit 50 korun. Cílová částka tedy odpovídá předpokladu.

Pravda se skrývá jinde

To, co se na první pohled může zdát jako ověřený trik, má však zcela jiný závěr. "Pohledem do našich interních záznamů jsme zjistili, že celá akce proběhla 24.6.2007," uvedl v odpovědi na náš dotaz Martin Žabka z O2.

"Prvních 250 korun bylo dobito pomocí voucheru zasláním kódu přes USSD, dobití druhých 250 korun ale proběhlo zcela korektně a standardně přes elektronické bankovnictví 2 minuty po dobití kuponem," dodal.

To tedy znamená, že kupon dvakrát použit nebyl. V zákulisí celého triku tedy musela být třetí osoba, která během natáčení dobila dané číslo stejnou částkou mimo zraky diváků.

Nic není zadarmo...

Co tedy vedlo chlapce k tomuto počinu? Situace bude nejspíše velmi podobná jako u umělecké skupiny Ztohoven, která pobouřila veřejnost simulovaným atomovým výbuchem v Krkonoších - dostat se do médií.

Zatímco Ztohoven má ale mnohem širší kontext, mladíci na videu si zkrátka chtějí udělat pouhou reklamu. Nestačí tedy než jen dodat: nic není zadarmo a dvojího dobití kreditu se zkrátka jen tak nedočkáte.