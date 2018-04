Třicet mobilů bude hrát symfonii

Mobilní telefony možná nahradí symfonické orchestry. Jen si to představte: Na jeviště přichází třicet hudebníků oděných do smokingu, žádný však nenese hudební nástroj. Dirigent předstoupí před své svěřence, poklepe hůlkou na pultík před sebou a všichni jako na povel vytáhnout ze svých kapes mobilní telefony. Představení orchestru nazvaného Cheltenhamské SIM-phone-ye může začít.

Takovou scénu již v červenci spatří návštěvníci Cheltenhamského hudebního festivalu. Britský hudební skladatel Simon Turner ve spolupráci se svým kolegou Marcusem Moorem pracuje na symfonii, kterou odehraje orchestr s třiceti mobilními telefony. Půjde o kombinaci různých vyzváněcích tónů, hraných na těchto mobilech, píše britská BBC. Ještě ambicióznější projekt čítající 200 telefonů plánoval i americký skladatel Golan Levin, ale zatím ho nedokázal uskutečnit.

Simfonie by měla mít tři věty. První bude popisovat historii mobilních telefonů, v druhé by mělo dojít dokonce na spolupráci s diváky. Třetí pak obsáhne velké, oslavné spektakulární finále, jak to popisuje Turner. "Práce na této symfonii bude jedna velká zábava," těší se Moore.

"Soubor mobilních telefonů je tak trochu jako zvláštní varhany. Myslíme si, že když použijeme třicet telefonů dohromady, bude to zkrátka znít jako orchestr," říká Moore. "Každý den je slyšíte všude kolem, jak pořád jen zvoní. Snad se nám podaří využít ty pazvuky k něčemu zajímavějšímu a konstruktivnějšímu," dodává.

Symfonie, jejíž jméno zní New Ring Cycle (Nový kruh zvonění), poprvé zazní 20. července. Můžeme se těšit, jak tento pokus dopadne, ale rozhodně by měl ukázat způsob, jak ze zvonění mobilních telefonů udělat něco méně otravného a možná dokonce uměleckého.