TrialChallenge - ovládáte dobře svůj motocykl?

Požadavky

Hra běží bez problémů na všech Pocket PC s procesory ARM,X-scale. Je potřeba mít ve vašem PDA volných okolo 20 MB, jelikož hra po nainstalování zabírá 10 MB a pro spuštění potřebuje dalších 8 MB volných.

Nastavení (Options)

Než začneme hrát samotnou hru, tak nejdříve nastavíme potřebné parametry:

Key configuration ( nastavení ovládání ) - zde si nastavíme klávesy, se kterými budeme ovládat motocykl. Hra není nijak složitá na ovládání - ovládá se pouze čtyřmi tlačítky, z toho dvě tlačítka jdou nastavit přímo na displej. Dobré je si na display nastavit akceleraci a brzdu a vyrovnávání si ponechat na D-padu.

V druhé záložce nastavíte, zdali jste levák či pravák - pro lepší držení a hraní.

12bit optim on/off - můžete si zapnout 12bitové rozlišení, měla by ho zvládnout většina novějších PocketPC, pokud zaškrknete on, hra bude vypadat lépe, ale bude se déle načítat.

V předposlední záložce můžete nastavit intenzitu hudby.

V poslední záložce můžete zapnout či vypnout zvuky motorky.

Hra

Celková hra má celkem 15 tratí, tj. 5 fází a každá fáze má 3 tratě.

Odebereme se do záložky Play, kde jsou další čtyři záložky, ze kterých budeme vycházet.

Free ride - zde můžete nanečisto trénovat odkryté tratě

Championship- pokud skončíte trať s méně než 5 pády, odemknete tím další trať.

Bike adjusments - zde nastavíme parametry motocyklu. Nastavit můžeme mnoho parametrů od výkonnosti motoru po kvalitu pneumatik. Po změně motorky můžeme otestovat funkční nastavení v Free ride.

Extra Track - sem si můžete nahrát další tratě, které by se měly v brzké době objevit na internetových stránkách vydavatele.

Ovládání motorky

Řekněme si pár slov k tomu, jak se vyvarovat většiný zbytečných pádů a jak správně držet rovnováhu.

Když jedete po svahu nahoru, snažte se naklonit dopředu, a pokud jedete ze svahu dolů, pokuste se naklonit dozadu. Pokud se nacházíte na nějakém nájezdu a potřebujete přeskočit překážku, musíte se hodně rozjet a u konce nájezdu zapružit vzad.

Verdikt

Tato hra patří spíše do sekce simulátorů nežli sportovních či závodních her - díky tomu, že nezdoláváte překážky klasickým způsobem. Jde o 2D motorky s propracovanou 12bitovou grafikou. Kdybych měl hru porovnat s jakoukoli hrou pro stolní počítače, byla by to Elastomania. Elastomania pracuje na stejném principu. Ale z osobního hlediska bych dal přednost díky lepší grafice a lepšímu ovládání Trial Challenge.

Hra stojí $19.99, dohromady má 15 různých kol i z různého prostředí ( hory, město, led...). Do sekce Extra Tracks si můžete z internetu stahovat další zajímavá kola. Jen jednu chybu má: prostředí není nijak zvlášť propracované a navíc je ve 2D modu, takže jednoduchý editor tratí by se určitě hodil. Doufám, že autor hry vydá brzy nějaký prográmek, kterým by se daly tratě editovat.

Plnou verzi této hry můžete zakoupit ZDE.

Autor: AIM Productions N.V.

Procesor: ( ARM, X-scale )

Cena: $19.99