Tři zbrusu nová sluchátka Nokia

Včera představila Nokia na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas nástupce chytrého mobilu N75, první žiletku výrobce vůbec, model N76. Společně s ním spatřila světlo světa také inovovaná verze Nokie N93, tedy zařízení, které kombinuje mobilní telefon a videokameru - více zde

Trochu ve stínu nových zástupců Nseries představil výrobce také trojici nových bluetooth sluchátek. Jejich společným znakem je nenápadný elegantní vzhled.

Nokia BH-301

Největší dávku elegance nadělila Nokia právě modelu BH-301. Toto jednoduché pestrobarevné sluchátko nabídne 7 hodin hovorového času a vydrží až 200 hodin v pohotovostním režimu. Nejednoho zájemce si pak získá především možností jednoduché změny vzhledu pomocí výměnných krytů. Výrobce zde použil svůj osvědčený systém uchycení pomocí dvojité spony za ucho.

Nokia BH-201

Miniaturní sluchátko netradičního tvaru nese označení BH-201. Menší rozměry si vybrali daň v podobě nižší výdrže, a tak na jedno nabití by mělo toto handsfree zvládnout pětihodinový hovor a vydržet až 150 hodin na příjmu. Uchycení se opět nespoléhá na tradiční sponu. V uchu by mělo držet jen díky trnu s reproduktorem zastrčeným do zvukovodu.

Nokia BH-100

Lehký a jednoduchý, takový je poslední představený headset s označením BH-100. Podobně jako u modelu BH-201 se design i tohoto sluchátka nese v minimalistickém stylu. Hmotnost je pouhých 11 gramů. Vydrž by měla být 6 hodin při hovoru a 150 hodin v pohotovosti.