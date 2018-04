Tři psioní variace na téma HAD

Hru Snake a jí podobné hry asi není potřeba nikomu představovat. Ať už se hra jmenuje jakkoli, spočívá v jednoduchém úkolu prohánět nenažraného hada po obrazovce mobilu či počítače, vyhýbat se překážkám a svému rostoucímu ocasu (pravda, had nemá ocas), a především sbírat body (jídlo), které se na hracím poli objevují. Princip je tedy jednoduchý a tak hra příjde vhod kdykoli, kdy máte trošku času nazbyt. A pokud k tomu máte ještě Psiona, můžete sáhnout po některé z dnes představovaných her.

Yet Another Snake Game 1.00

A začneme tou neprimitivnější. Yet Another Snake Game je skutečně velice jednoduchý freewarový hadí klon - je zde pouze jedna úroveň, po sebrání čísel se připisují body a nárůstá "ocas" tak dlouho, dokud s hadem nenarazíte. Hra funguje na všech zařízeních s Epocem a zabírá pouhých 10 kB, což je asi její největší výhoda. Co se týče nastavení - zvolit lze rychlost pohybu hada (ta je pak během hry konstantní), velikost hrací plochy a maximální bodové ohodnocení za sbíraná čísla.

Mezi výhody této hry řadím hlavně jednoduchost a minimální nároky na kapesní počítač, kritiku naopak uděluji grafickému provedení (had je na displeji špatně vidět) a některým nelogičnostem (místo klávesy Enter se pro potvrzení dilagů používá nepochopitelně Ctrl+0...).

Snake v1.01

Snake tu byl sice o pár let dříve než výše zmíněná hra, je ale o něco málo propracovanější. Hra je určena pro Psiony Series 5, 5mx a Ericssony MC218, menšímu displeji Reva se nepřizpůsobí. Na disku zabírá přijatelných 31 kB. Základní princip hry je opět stejný, místo čísel se zde ale sbírá jídlo. Opět je zde pouze jediná úroveň, i když rychlost hada se po každých 100 bodech citelně zvyšuje. Aby nebyla hra příliš jednoduchá, spolu s narůstáním "ocasu" přibývají také zákeřné překážky na hrací ploše. Hra se tak stává docela náročnou, bohužel zde neexistuje žádná možnost nastavení obtížnosti.

Kladně hodnotím grafické zpracování hry, záporně naopak vyšší obtížnost, kterou nelze nastavit. Snake je shareware za 10 UKP (a to je, myslím si, na obyčejnou hru docela dost), v neregistrované verzi není možné využívat tabulku nejlepších dosažených výsledků.

Adder! 0.51b

To nejlepší na konec... Hru Adder! si troufám označit za nejpodařenější provedení Hada pro počítače Psion, i když na oplátku za své kvality vyžaduje přes 150 kB místa na disku. Má totiž velice zdařilé grafické provedení, jednoduché ovládání a navíc je to opět freeware. Za zmínku stojí i povedené zvukové efekty - kdo by odolal nezahrát si ještě "jednou", když se mu had při neúspěchu vysmívá.... Adder! lze hrát na všech počítačích s Epocem od Reva až po netBook.

Had se může prohánět po osmi úrovních s odlišnou obtížností, ve kterých sbírá cenné body. Rychlost hada je možné nastavit, zrovna tak jako zvukové efekty, grafický styl hada a výchozí úroveň obtížnosti.