Tři případy Sherlocka Holmese

Jako Sherlock Holmes musíte vyřešit tři zamotané případy, které mají svoji literární předlohu v dílech autora sira Arthura Conana Doyla - ty tři povídky - případy mají název Tři studenti, Musgraveský rituál a Stříbrný lysáček. Hrou postupujete tak, že čtete příběh a v určitých okamžicích rozhodujete o dalším pokračování, a to pomocí vašeho stylusu:

- kliknutím na klíčové slovo v příběhu (to je orámováno)

- kliknutím na jedno z tlačítek ve spodní liště

Tlačítka dole jsou jednoduchá a za chvíli jejich funkci zvládnete (v případě problémů - tlačítko s otazníkem znamená nápovědu):

<?> - vyvolá nápovědu k ovládání programu

<R> - tzv. restart - umožní vám vrátit se na předchozí stránky v knize (když se vám třeba bude zdát, že jste něco přehlédli)

<i> - vyvolá obrazovky s invetářem, tzn. předměty, které vlastníte a můžete je použít k vyřešení případu

<šipky velké> - odskoky na příští/předchozí stranu či skok na aktuální stránku knihy

<šipky malé - trojúhelníky> - slouží k listování aktuální stránkou

Prvních pár obrazovek příliš interaktivních není - mají za úkol nastínit vám příběh a vtáhnout vás do děje. Zkoušel jsem Musgraveský rituál, který znám jako knihu (demoverze mne ani do ničeho jiného nechtěla pustit). První rozhodování nebylo příliš složité - mám se do vyřešení případu pustit, anebo ne? Další rozhodování už byla složitější, a když mne příběh začal do sebe vtahovat, přerušila jej brutálně registrační obrazovka.

Hra je prokládána obrázky a různými rébusy, myslím, že by se mohla hodit i uživatelům, kteří se chtějí procvičit v angličtině, a to zábavným a napínavým způsobem. Firma plánuje expanzi i na PocketPC platformu, ale až na závěr roku 2002.

Docela se mne dotklo, že Inebooks ignorují HandEru330 (není na seznamu podporovaných ani nepodporovaných zařízení), na HE330 se hra hrát nedá, obraz se dost rozsype. Není podporováno ani Hi-Res Sony Clié. Hru nelze spouštět z karty.