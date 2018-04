Tři novinky od LG pro začátek příštího roku

LG P5 - zajímavé véčko s Bluetooth

Asi nejzajímavější novinkou by mohl být model zatím označovaný jako P5. Jedná se o klasicky koncipované véčko, které však možná více zaujme svojí bohatou výbavou než svým designem. Začněme tím, že připravovaný model bude pouze dvoupásmový (GSM 900 a 1800 MHz), zajímavější je jistě použití vnitřního barevného TFT displeje s podporou zobrazení až 262 tisíc barev. Venkovní displej by měl nabídnout podporu zobrazení až 65 tisíc barev. Rozlišení obou displejů je zatím tajemstvím. Barevné displeje se jistě budou hodit pro vestavěnou kameru, která vedle videosekvencí bude moci pořizovat fotografie v rozlišení VGA (320 tisíc obrazových bodů). Podpora multimediálních zpráv MMS v tomto ohledu pak nepřekvapí. LG P5 nabídne také hlasový záznamník a WAP (2.0). O kvalitu čtyřicetihlasých vyzváněcích melodií se bude starat čip od společnosti Yamaha, který je dobře známý z telefonů Samsung. Co u nového véčka potěší především, je podpora jak přenosu dat pomocí infračerveného portu, tak pomocí technologie Bluetooth. Podle dostupných informací by se měl LG P5 objevit brzy z kraje nového roku. Některé informace dokonce odkazují už na leden.

LG G5450 - véčko střední třídy tentokrát bez antény

Další novinkou by mohlo být véčko G5450. To je vylepšená verze již prodávaného véčka LG 5400, tentokrát však s integrovanou anténou. Technickými parametry se od předchozího provedení prakticky neliší. Stejně jako verze s anténou, nabídne novinka vnitřní displej (UFB) s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 tisíc barev. Novinka také nabídne, stejně jako předchůdce, podporu dvou pásem GSM (900 a 1800 MHz), venkovní monochromatický displej umístněný napříč, třicetidvouhlasé polyfonní melodie, podporu zpráv MMS a infračervený port. Chybět by neměla ani datová podpora GPRS třídy 10 a Java. Rozměry novinky se papírově příliš nezmění, protože i u předešlé verze se udávaly rozměry bez antény - 86 x 46 x 22 milimetrů. Hmotnost zůstane také stejná - 85 gramů.

LG G1500 - nový barevný základ

O modelu G3100 jsme již psali před nějakou dobou. Tento model se ovšem stále ještě nezačal prodávat a než se objeví, mělo by se jeho jméno změnit na G1500. Jedná se o základní model s barevný displejem v nabídce výrobce LG. Od tohoto modelu se nedá čekat mnoho zajímavých funkcí, přesto překvapí datová podpora GPRS třídy 8. Další výbavu obstará zmíněný barevný displej STN s podporou 4069 barev a třicetidvouhlasé polyfonní vyzvánění. Podpora zpráv MMS a Javy bude s největší pravděpodobností v telefonu této třídy chybět. Rozměry nového barevného low-endu budou: 107 x 43 x 22 milimetrů a hmotnost by měla být 85 gramů. S prodejem se počítá od začátku příštího roku.