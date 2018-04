Tři novinky Mivvy zvládnou dvě SIM a mají nízkou cenu

Od doby, kdy český výrobce Mivvy představil poslední novinku, již uplynulo něco času. A tak přichází v polovině května hned se třemi novými mobily, které mají podporu dvou SIM karet. Všem telefonům je společná podpora pouze GSM sítí, buď čtyř pásem nebo jen dvou. Novinky zaujmou především cenou, která se pohybuje okolo 4 000 korun.

Mivvy Dual Nio

Nejlevnějším zástupcem novinek je model nazvaný Mivvy Dual Nio. Jednoduchý telefon s dvoupalcovým dotykovým displejem, pouze VGA fotoaparátem a podporou Bluetooth výrobce nabízí za 3199 korun. Telefonu nechybí ani slot pro paměťové karty microSD, oficiálně podporuje karty s kapacitou až 2 GB.

K počítači se telefon může připojit pomocí miniUSB konektoru. Součástí dodávky je i synchronizační software. Trochu zarážející je kapacita telefonního seznamu novinky – ten je pro obě SIM karty společný a pojme pouhých 300 vícepoložkových kontaktů.

Mivvy Dual Nio technická specifikace:

Rozměry: 105,5 x 44 x 13,4 milimetrů

Hmotnost: 95 gramů

GSM 850/900/1800/1900 MHz a GSM 900/1800

Displej: TFT; QVGA; 262 000 barev; 2 palce

Fotoaparát: VGA

Hudební přehrávač

FM rádio

Bluetooth

miniUSB

Paměťové karty microSD

Výdrž v pohotovostním stavu: až 150 hodin

Hovorový čas: 3 - 5 hodin

Telefonní seznam pro 300 kontaktů

Synchronizace MivvySync

Mivvy Dual Slider

Za 3 999 korun si můžete pořídit elegantní dvousimkový vysouvací telefon Mivvy Dual Slider. Ten opět nabídne vcelku průměrnou výbavu, trochu rozpačitě na nás působí jen dvoupalcový displej s obstarožním rozlišením 176 x 220 pixelů.

Opět nechybí Bluetooth a slot na karty microSD, fotoaparát má dvoumegapixelové rozlišení a umí také nahrávat video. Telefonní seznam má tentokrát daleko příjemnější kapacitu 1 000 vícepoložkových kontaktů a telefon by měl také zvládnout uložit až 1 000 SMS zpráv.

Mivvy Dual Slider technická specifikace:

Rozměry: 96 x 48,5 x 17 milimetrů

Hmotnost: 95 gramů

GSM 850/900/1800/1900 MHz a GSM 900/1800

Displej: 176 x 220 pixelů, 262 000 barev; 2 palce

Fotoaparát: 2 megapixely, možnost nahrávání videa

LED dioda

Hudební přehrávač

FM rádio s možností buzení

Bluetooth

miniUSB

Paměťové karty microSD

Výdrž v pohotovostním stavu: až 200 hodin

Hovorový čas: 3,5 hodiny

Telefonní seznam pro 1 000 kontaktů

Paměť pro 1 000 SMS zpráv

Synchronizace MivvySync

Mivvy Dual TV Touch

Mobilní telefony Mivvy rozhodně nejsou žádné originály, výrobky této značky můžeme najít na internetu i pod mnoha jinými názvy. Důvod je prostý – Mivvy si nechává své přístroje vyrábět u čínských dodavatelů, kteří stejný telefon prodají hned několika zájemcům. Nejméně originálním přístrojem je však novinka Mivvy Dual TV Touch. Telefon svým vzhledem zcela nepokrytě kopíruje populární HTC Touch Diamond a podle všeho je zkopírované i uživatelské prostředí TouchFLO 3D. S Diamondem se ale Touch TV samozřejmě nemůže měřit. Především mu chybí operační systém Windows Mobile.

Jeho 2,6 palcový dotykový displej má jen QVGA rozlišení a fotoaparát bez automatického ostření nabídne rozlišení jen 1,3 megapixelu. Dual TV Touch ale podporuje dvě SIM karty a má klasickou klávesnici, byť s trochu netradičním rozlišením. Trumfem by měla být podpora televize. Jenže Dual TV Touch má pouze analogový tuner, což při současné postupující digitalizaci nevěští příliš dobrou investici do budoucna. Na druhou stranu investice to není nijak závratná TV Touch stojí 4 299 korun.

Mivvy Dual TV Touch technická specifikace: