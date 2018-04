Tři nové Siemensy: překvapení na konec roku

Benq-Siemens představí v polovině ledna v Berlíně tři nové mobily. Budou to první tři novinky pro rok 2006. Dalších se pak podle našich informací dočkáme na kongresu 3GSM v půli února a o měsíc později na veletrhu CeBIT. Fanouškovskému serveru Modopo se ale podařilo získat fotografie i informace o třech novinkách v předstihu před oficiálním uvedením.

Všechny tři nové telefony již budou pravděpodobně nabízené pod společným označením Benq-Siemens. Minimálně jedna novinka pochází z konstrukčních dílen společnosti Benq, druhé dvě novinky mají pravděpodobně konstrukční původ u Siemensu. Tyto konstrukční rozdíly se ale budou postupně smazávat, vývoj novinek již běží společně. Typové označení nových modelů ještě není definitivní, u jednoho z nich je uvedeno jen kódové označení.

Benq S88 – konkurence pro SE K750i

Pod značkou Benq by se měl v prvním čtvrtletí příštího roku objevit nový multimediální model, který svojí výbavou konkuruje například Sony Ericssonu K750i. Design telefonu klasické konstrukce je vylepšen pokovenou úpravou. Ve výbavě Benqu S88 se nachází dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním a šesnáctinásobným zoomem. Displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů používá technologii OLED a dokáže zobrazit 262 000 barev. Samozřejmě nechybí MP3 přehrávač, Bluetooth, e-mailový klient a nechybí ani podpora paměťových karet formátu Mini SD. Prozatím není jasné zda tento model bude nabízen pouze v Asii nebo i v Evropě.



Benq S88.

Hermes C5 – stylové véčko s hudebním přehrávačem

Další novinkou je model Hermes C5 (zatím pouze kódové označení), který by měl být prodáván pod značkou Benq Siemens. Toto stylové véčko s vyměnitelnými předními kryty, je vybaveno 1,3 megapixelovým fotoaparátem s čtyřnásobným digitálním přiblížením, MP3/AAC/WMA hudebním přehrávačem, Bluetooth a e-mailovým klientem. Hlavní displej bude mít rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a měl by dokázat zobrazit 262 000 barev. Tento model by měl být dostupný již v prvním čtvrtletí příštího roku.



Benq Siemens Hremes C5.

Siemens E71 – vysouvací top-model

Třetí připravovanou novinkou je Siemens E71 vysouvací koncepce. Tato novinka má QVGA (240 x 320 obrazových bodů) displej, který je schopen zobrazit 262 000 barev. Rozlišení integrovaného fotoaparátu není prozatím známé. Telefon je vybaven Bluetooth, podporou paměťových karet formátu Mini SD, e-mailovým klientem, MP3 přehrávačem a nechybí podpora EDGE třídy 10. I tento model by měl být dostupný v prvním čtvrtletí příštího roku.



Siemens E71.

Server Modopo zveřejnil také bližší informace o tenkém véčku SLV140, které je určené pro provoz v sítích UMTS a o kterém jsme vás již informovali. Podle německých kolegů by měla být tloušťka telefonu pouze 16,5 milimetru. Také tento model by měl být k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2006. Ceny ani u jedné z novinek zatím neznáme.



Siemens SLV140.