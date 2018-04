Tři nové Siemensy - každý jiný, všechny levné

Nový majitel značky Siemens, taiwanský Benqmobile, včera oficiálně představil tři nové modely nižší třídy. Nejedná se však o úplně nejzákladnější modely výrobce jak by označení začínající na A mohlo napovídat, ale o tři nové typy nové řady A, které vznikla po převzetí Siemensu Taiwanci. Mezi novinkami jsou telefony všech používaných typů konstrukcí, pouze telefon s otočným a výklopným displejem chybí. Výbava všech představených modelů je prakticky totožná a chybí v ni pokročilé funkce jako je integrovaný fotoaparát nebo infračervený port.

Označení novinek sice zhruba dodržuje dosavadní značení mobilů Siemens, ale konkrétní čísla každé novinky neodpovídají posloupnosti, kterou Siemens do této chvíle dodržoval. Jedna z novinek sklouzla do dvacítkové řady kterou samotný Siemens použil na sklonku devadesátých let minulého století, další novinka má označení A31, tedy označení které Siemens použil taktéž před velmi dávnou dobou. A třetí novinka má zase označení AF51. Padesátkovou řadu přitom Siemens nabízel před třemi lety. Je pravděpodobné, že i další novinky Siemensu ponesou označení odlišné od toho, které doposud používal.

Siemens A31 – slušný základ

První novinkou je model A31, který má klasickou konstrukci. Jednoduchý tvar telefonu dotváří barevná kombinace s výraznou kontrastní barvou části předního panelu. Telefon je poměrně tenký a na první pohled hezčí, než většina dosavadních modelů áčkové řady Siemensu.

Telefon je vybaven pasivním (CSTN) barevným displejem s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. K ovládání slouží čtyřsměrná navigační klávesa bez potvrzování uprostřed a dvě kontextové klávesy. Ačkoliv není tento model vybaven integrovaným fotoaparátem podporuje multimediální zprávy MMS. Siemens A31 je dvoupásmový (900/1800 MHz – existovat bude i americká varianta s podporou pásem 850/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 8.

Ve výbavě se nachází kalendář, úkolovník, Java MIDP 1.0, Wap, hlasitý odposlech, budík, kalkulačka a stopky. Polyfonní vyzvánění je třicetidvouhlasé. Vestavěná paměť má hodnotu 1,5 MB. Připojit telefon k počítači je možné pouze přes datový kabel. Telefon používá Li-Ion baterii s kapacitou 820mAh, se kterou by měl podle údajů výrobce vydržet až 270 hodin v pohotovostním stavu nebo až 300 minut hovorového času. Rozměry Siemensu A31 jsou 102 x 46 x 17,6 milimetru a hmotnost je 85 gramů. Telefon se bude nabízet ve dvou barevných provedeních (červené Ruby Red a šedé Anthracite), u kterých se liší pouze obruba displeje a barva funkčních tlačítek, tělo telefonu je vždy stříbrné.



Siemens A31.

Siemens AL21 – elegantní vysouvák

Další novinkou od Siemensu je vysouvací model AL21, který navazuje na model CF110. Opět vzhledově povedený model, u kterého výrobce vsadil na výrazný design. Líbí se nám jasně červený kryt jedné z barevných variant, takových mobilů na trhu příliš není a přitom je o ně zájem. Elegantní je i černá verze.

Telefon je vybaven displejem s rozlišením 130 x 130 obrazových bodů, který je aktivní (TFT) a který dokáže zobrazit 65 000 barev. Výbava telefonu je prakticky shodná s modelem A31 klasické konstrukce a opět v ní chybí integrovaný fotoaparát. Nechybí však podpora multimediálních zpráv MMS. K ovládání opět slouží čtyřsměrná navigační klávesa bez potvrzování uprostřed. Ve výbavě je kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, Java, hlasitý odposlech, kalkulačka, převodník, upomínkovač na narozeniny, Wap a třicetidvouhlasé polyfonní vyzvánění.

Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz – existovat bude i americká varianta s podporou pásem 850/1800/1900 MHz) a datové přenosy jsou podporované v třídě 8. Připojit telefon k počítači je možné pouze pomocí datového kabelu. Siemens AL21 používá Li-Ion baterii s kapacitou 600 mAh, se kterou by měl vydržet až 220 hodin v pohotovostním stavu nebo až 300 minut hovorového času. Rozměry Siemensu AL21 jsou 86,8 x 45,8 x 19,2 milimetru a hmotnost je pouze 78 gramů. Za zmínku stojí objem telefonu, který má hodnotu pouze 66 centimetrů krychlových. Telefon se bude dodávat ve dvou barevných provedeních: červeném Red Temptation a černém Black Magic.



Siemens AL21.

Siemens AF51 – jednoduché véčko

Poslední představenou novinkou je véčko AF51, které je vybaveno dvěma barevnými displeji. Spokojen tak s novinkami Siemensu bude i ten, kdo nemusí vysouvací mobily a mobily s klasickou konstrukcí. Design této novinky je velmi strohý, na obrázcích výrobce jí to moc nesluší. Nechme se tedy překvapit, jak bude vypadat ve skutečnosti.

Oba dva displeje jsou pouze pasivní (CSTN) a oba dokáží zobrazit 65 000 barev. Hlavní displej má rozlišení 130 x 130 obrazových bodů, vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Telefon opět postrádá fotoaparát, podpora multimediálních zpráv MMS však nechybí. Telefon podporuje Javu MIDP 1.0 a má třicetidvouhlasé polyfonní vyzvánění.

Ve výbavě se nachází kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, Wap, hlasitý odposlech, kalkulačka, převodník a upomínkovač. Telefon také umožňuje hlasové vytáčení. Telefon je k počítači opět možné připojit pouze pomocí datového kabelu, infračervený port chybí. Siemens AF51 je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 8. Siemens AF51 používá Li-Ion baterii s kapacitou 620 mAh, se kterou vydrží na příjmu až 220 hodin nebo až 300 minut hovorového času. Rozměry véčka AF51 jsou 79 x 41 x 19,55 milimetru a hmotnost je 80 gramů. Telefon se bude dodávat ve dvou barevných provedeních: černém Panther Black a šedivém Dolphin Grey.



Siemens AF51.

Všechny tři nové Siemensy low-endové třídy se začnou prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Podařilo se nám získat ceny všech novinek a jsou příjemným překvapením. Nejdražší bude vysouvací model AL21, který bude stát zhruba 3 700 Kč s daní. Véčko AF51 bude stát 3 000 Kč včetně daně a nejlevnější model A31 bude stát 2 300 Kč.