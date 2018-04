Tři miliony zablokovaných SIM karet. Za všechno mohou teroristé

Alžírští mobilní operátoři museli do konce května zablokovat více než tři miliony aktivních SIM karet, jejichž majitelé nebyli identifikováni. Tamní vláda má totiž obavy, že anonymity by mohli využít teroristé. Uvedla to agentura Reuters.