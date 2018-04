Tři lidé vás dělí od jakékoli osoby na světě. Třeba i známé celebrity

Propojenost lidstva vyzkoušel britský operátor O2 v praxi. Výsledky testu ukázaly, že pokud máte s neznámým člověkem společné zájmy, stejnou víru, podobné zaměstnání či třeba jen oblíbenou muziku, dělí vás od něj průměrně pouze tři lidé.

Nesejde ani na tom, zda bydlí v sousední ulici nebo třeba na druhé straně planety. Pokud byste ho zkrátka chtěli kontaktovat jen přes své známé, známé jejich známých a tak dále, stály by mezi vámi jen tři osoby.

A jak operátor studii vypracoval? Respondenty nejprve rozdělil do tří věkových skupin, a to 18-25 let, 35-45 let a starší 55 let. Každému dal poté za úkol neznámého člověka kontaktovat. Ovšem jen s pomocí svých přátel, rodinných příslušníků nebo kolegů.

Například sedmadvacetiletá Katrina z anglického Brightonu, která vede jazzovou kapelu, se výše popsaným způsobem měla spojit s japonskou jazzovou zpěvačkou Natsuo Murakami. Nejdříve napsala svému producentovi v Berlíně e-mail a ten následně zavolal svému kolegovi v Japonsku, který už měl "požadovanou" zpěvačku v adresáři.

Mezi Katrinou a zdánlivě naprosto neznámým člověkem na jiném kontinentu tak byli pouze dva lidé.

Průzkum, který probíhal od května do června letošního roku a zahrnoval více než padesát hodin rozhovorů se všemi zúčastněnými, značně upravuje doposud uznávanou teorii šesti stupňů odloučení. Podle té vás od jakéhokoliv uživatele internetu nebo mobilního telefonu na světě dělí v průměru jen šest známých. V drtivé většině případů to však není více než sedm lidí. - čtěte Jen šest lidí vás dělí od Gatese nebo Dalajlámy

97 % respondentů uvedlo, že se díky moderním komunikačním technologiím cítí mnohem více propojení, než tomu bylo například před pěti nebo deseti lety. Potvrzuje to i praktický test operátora. Poté, co jim autoři výzkumu prozradili jméno člověka, se kterým se mají spojit, 98 % z nich okamžitě použilo internetové messengery, e-mailové zprávy nebo mobilní telefon.