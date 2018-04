Tři koruny z dárcovské SMS pokryjí jen náklady, tvrdí operátoři

Za pět let od zavedení dárcovských SMS, zvaných DMS, jejich popularita rychle stoupla. Jednoduchost a relativně nízká cena totiž k filantropii motivuje i ty, kteří by jinak posílání peněz na účet považovali za zbytečné nebo příliš složité.

Odeslat jednu SMS s kódem zvládne každý. Podle Jitky Chocové, manažerky CSR společnosti T-Mobile, přinesly DMS od roku 2005 do neziskového sektoru přes 250 milionů korun. "Navíc tato služba umožňuje obrovskou flexibilitu v krizových situacích," doplňuje Chocová.

To ostatně potvrdily i letošní povodně. Podle mluvčího Vodafone Miroslava Čepického odeslali dárci přes všechny tři operátory během povodní přes 700 tisíc DMS. To znamená, že tímto způsobem se na pomoc postiženým dostalo téměř 19 milionů korun. Zároveň se ale na režii DMS spotřebovaly více než 2 miliony korun. A to je částka, která by v leckteré menší obci mohla být doopravdy znát.

Na charitě nevyděláváme

Čeští mobilní operátoři se vzácně shodují v tom, že na DMS nevydělávají. "Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu," říká Martin Žabka, tiskový mluvčí firmy Telefónica O2.

Chocová ho doplňuje: "Rozdíl v částce pokrývá náklady operátorů, technického providera a zajištění služby ze strany Fóra dárců. Částka tři koruny představuje tedy nejnižší možné náklady, které jsou zapotřebí k tomu, aby celá služba mohla fungovat samostatně bez jakýchkoli dotací a podpory zvenčí, a mohla fungovat i do budoucna."

Na zajištění fungování DMS se podílejí tři subjekty. Celý projekt zastřešuje Fórum dárců, které se stará o správu vybraných peněz, a také o přidělování kódů jednotlivým nadacím. Technicky pak vše zajišťuje ATS Praha, firma, která má v Česku významný podíl na poli SMS s vyšší tarifikací a zajišťuje i řadu dalších spotřebitelských soutěží či anket. Třetím do hry jsou samozřejmě mobilní operátoři. V případě DMS, která stojí 30 Kč, padne na režii celého systému 10 % z odeslané částky, což zase není tak málo.

Již od počátku roku 2006 začala platit novela zákona, která osvobodila DMS od daně z přidané hodnoty. Český stát se tedy rozhodl na charitě neprofitovat. Ostatní zúčastněné subjekty už ale tak velkorysé nejsou. Přitom v případě mobilních operátorů je otázka, co považují za nezbytné náklady. V Česku přežívá praxe poměrně drahých SMS, které jsou pro operátory zajímavým zdrojem příjmů. Náklady na cestu SMS sítí jsou totiž minimální. – čtěte SMS zprávy jsou skutečným luxusem. I za korunu jsou předražené

Pomáháme jinde, říkají operátoři

Kdyby se své provize vzdali jen mobilní operátoři, mohlo by na účty nadací a neziskových organizací za 5 let přibýt dalších 10 milionů korun. Na druhou stranu je pravda, že čeští mobilní operátoři jsou na poli charity poměrně aktivní.

"Nadace Vodafone na obecně prospěšné účely rozdělí více než 15 milionů korun ročně, aniž by to bylo spojené s prodejem našich produktů a služeb," uvedl Čepický. Ve stejném duchu se připojuje i Žabka, když říká: "Telefónica O2 daruje ročně přes 30 milionů korun na charitativní a veřejně prospěšné projekty. Nejvíce finančních prostředků poskytuje prostřednictvím své firemní Nadace O2."

Prostřednictvím své nadace se snaží podporovat charitu T-Mobile. Operátoři se navíc snaží DMS podporovat nepřímo tím, že poskytnou reklamní prostor.

"Každoročně věnujeme vybraným nadacím dobíjecí kupony s vizuálem jejich DMS hesla, které mohou použít ke své propagaci," vysvětluje Chocová. Na tom, že si z části ceny DMS pokryjí vlastní náklady, nespatřují operátoři nic špatného. "Pokud použijeme analogii, je neetické, že pilot letadla s humanitární pomocí dostane za svou práci zaplaceno?" ptá se Chocová.

Operátoři si navíc vybírají některé projekty, které podporují více. "V současné době probíhá DMS kampaň sdružení Linka bezpečí. Připojili jsme se ke kampani Linky bezpečí a garantujeme, že DMS zaslané Lince bezpečí navýšíme o jednou tolik. Je to poděkování všem (nejen našim zákazníkům), kteří s námi Lince bezpečí pomáhají," uvedl například Žabka. Zároveň vyhlásili všichni tři čeští operátoři, v souvislosti s povodněmi, sbírku mezi svými zaměstnanci.

Jak dále uvedl, například v O2 se vybralo mezi zaměstnanci téměř půl milionu korun, které Nadace O2 doplnila na milion, a poskytla jako mimořádný dar. T-Mobile zase od dnešního dne nabízí poškozeným povodněmi pomoc v podobě nové SIM karty s původním číslem, slevu 500 Kč na nový telefon, případně možnost předčasného prodloužení smlouvy a získání dotovaného telefonu. Zákazníci T-Mobile mohou navíc požádat o odklad splatnosti faktury či splátkový kalendář.