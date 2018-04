Tři komunikátory, tři operační systémy - který z nich je ideální pro práci?

Tři různé smartphony, tři různé operační systémy. Jedno však mají společné – integrovanou QWERTY klávesnici pro pohodlné psaní delších textů. HTC S710 do souboje vyráží s nejnovějšími Windows Mobile 6, Nokia spoléhá na mladý Symbian S60 3rd edition a Treo 680 na dnes již trochu archivní Palm OS 5 Garnet.

Dnešním úkolem ale není porovnávat přímo operační systémy v jednotlivých přístrojích. Spíše se zaměříme na výbavu a použitelnost jednotlivých telefonů, abychom zjistili, se kterým se pracuje nejlépe.

Kapitoly článku:

Ještě jeden faktor naše dnešní soupeře spojuje – tím je cena kolem jedenácti tisíc korun. V tomto ohledu se jedná o velmi reprezentativní vzorek, protože v této cenové relaci nalezneme na našem trhu jen několik konkurentů – Sony Ericsson M600i, postarší Nokii 9300i, HTC S620 a Samsung i600. Tedy dva konkurenty z vlastní stáje dnes testovaných telefonů a dva odjinud.

Nebudeme dlouho otálet a rovnou se vrhneme na srovnání konkurentů. Souboje spolu svedou v jednotlivých kategoriích, tak jak je obvyklé u našich recenzí, za každou kategorii dostanou přidělené body.

Vzhled a konstrukce

Vzhled asi není tím nejdůležitějším faktorem pracovních telefonů, přesto může hrát svou roli. HTC v tomto směru hodně získává, protože na první pohled je velmi elegantní a tváří se jako obyčejný telefon. Jen jeho rozměry prozrazují skrytý potenciál. A to je přitom ze všech srovnávaných přístrojů zdaleka nejmenší, výsuvnou klávesnici byste sotva tušili. Jeho tloušťka je dokonce menší, než u Trea 680. Na Nokii E61i ale - co se tloušťky týče - nemá ani jeden ze soupeřů. 11,5 milimetrů je opravdu hodně málo. Jenže tenká konstrukce je vykoupena většími půdorysnými rozměry – obzvláště šířka 70 mm je doslova odstrašující. Nejen že tak Nokia hodně divně vypadá, ale také se špatně drží v ruce.

Do ruky padne nejlépe HTC, které má lehce pogumovaný povrch. Ani Treo nesedí v ruce špatně, jeho relativně velká tloušťka nikterak zásadně nevadí. Trochu poznat je jeho vyšší hmotnost, 157 gramů. Tento pocit sdílí s Nokií, která váží 150 gramů. Teprve u HTC s jeho hmotností 140 gramů registrujete mírný úbytek hmotnosti. V zásadě však není hmotnost ani jednoho z přístrojů problém.

Zpracování všech tří telefonů je velmi dobré, i vysouvací mechanismus HTC nebudí žádné rozpaky a zdá se, že bude spolehlivě fungovat dostatečně dlouho. U žádného z přístrojů nikde nic nevrže a neskřípe, konstrukce je příkladně pevná. Veliký rozdíl je ale v použitých materiálech. Treo používá obyčejné plasty, HTC má jejich povrch pogumovaný a Nokia zase využívá kovu. Ten je sice efektní, ale v praxi se více osvědčují materiály použité u HTC. Pravdou je, že Nokia asi snese více šrámů.

A jaký je tedy konečný verdikt v této kategorii? Nejpříjemnější na pohled i na dotek se nám zdá HTC, ani jeho vysouvací konstrukce u nás nebudí žádné rozpaky. Proto si zaslouženě odnáší 3 body za vítězství. Nokia sice používá kvalitní materiály, ale vypadá poněkud podivně. Přesto velmi těsně uhájila druhou pozici před Treem a získává za ní dva body. Jeden bod za poslední místo přísluší Treu 680. Palm totiž používá v konstrukci přístroje obyčejné plasty. Konstrukce sice drží, ale je zcela jasné, že šasi nesnese tak tvrdé zacházení, jako u konkurentů. Navíc Treo vypadá v dané společnosti trochu jako šedá myška, i když to může být v oblasti pracovních telefonů výhodou.

Průběžné skóre: HTC 3, Nokia 2, Palm 1

Displej a ovládání

V této oblasti přichází parádní disciplína Palmu. Ten totiž své soupeře poráží hned na několika frontách. Zatímco HTC a Nokia mají displej s rozlišením 320 x 240 bodů, Palm přidává pár bodíků na víc – jeho rozlišení je 320 x 320. Navíc je displej na rozdíl od soupeřů dotykový a nikterak mu to neubírá na kvalitě zobrazení. Barevným podáním asi více nadchne displej HTC, ale ani Palm na tom není špatně. Displej HTC si vůbec zaslouží druhé místo, je relativně veliký a přesto stále dostatečně jemný. To Nokia má displej největší, ale již se zde ztrácí jemnost zobrazení. Rovněž nám displej Nokie připadal trochu bledý. Alespoň že se u něj dá regulovat podsvícení, ačkoli zdaleka ne v tak velkém rozsahu, jako u Palmu. HTC regulaci vůbec neumožňuje.

I ovládání je hlavní doménou Palmu. Všechny srovnávané přístroje používají k základní navigaci čtyřsměrnou klávesu s potvrzovacím středem. U Palmu je klávesa největší a nejpohodlnější, naopak u Nokie je poměrně malá a stisk jednotlivých směrů není příliš jistý. Po odemknutí klávesnice se u HTC a Nokie ocitnete na Today obrazovce. U Palmu tam, kde jste byli naposledy. Má to něco do sebe, ale někdy to může mást. Zásadní rozdíl je v tom, jak je řešena navigace v menu a jeho rozdělení.

U Nokie do menu vstoupíte klávesou nalevo od navigační a menu má 13 položek. Symbian umí vytvářet nové složky, do nichž lze přesunovat nově instalované programy. I tak ale může po chvíli být v hlavním menu trochu zmatek. Z menu se vracíte pravou kontextovou klávesou o úroveň zpět, klávesou pro ukončení hovoru do pohotovostního režimu. Tutéž funkci zastane opětovný stisk klávesy menu. U HTC je situace trochu horší. Žádné složky v menu vytvářet nemůžete, Windows Mobile 6 Standard tuto schopnost prostě nemají. Takže nově instalované aplikace se budou řadit mezi 26 původních ikon. K pohodlnému používání nejběžnějších funkcí tak doporučujeme používat klávesové zkratky, kterých si můžete nastavit až 99.

Docela příjemná je u S710 také navigace po displeji v otevřeném stavu, kdy je displej v režimu naležato. K pohybu pak slouží klasické kurzorové klávesy, které se nachází v pravé dolní části klávesnice. Hned vedle je klávesa Enter a nad ní návratová a mazací klávesa. Tento způsob navigace je velmi rychlý a pohodlný, například při psaní textů nemusíte z klávesnice nikam přechmatávat. K návratu z menu opět slouží červená klávesa, nebo ještě tlačítko Home na levé straně. O krok zpět vrací návratová klávesa, která se nachází v pravém rohu jak numerické, tak QWERTY klávesnice. Jednotlivé volby v menu pak provádíte kontextovými klávesami, ta levá má v pohotovostním režimu popisek start, který vás zavede do menu. Drobná výtka směřuje k horší dostupnosti kontextových kláves u vysunuté QWERTY klávesnice.

Palm jde na ovládání trochu jinak a pro mnohé z počátku nezvykle. Ale přesto se jeho systém zdá být po delším používání nejefektivnější. Home klávesa v pravo v řadě aplikačních tlačítek vás vždy vrátí do takzvaného Launcheru, což je vlastně základní menu přístroje. Launcher má několik kategorií, nebo chcete-li záložek. Mezi nimi můžete listovat opětovným stiskem Home klávesy. Programy z jednotlivých kategorií můžete libovolně přesouvat, můžete vytvářet kategorie nové, stávající kategorie můžete přejmenovávat a mazat. Vždy tak budete mít naprostý přehled o svých programech – multimediální si dáte do jedné záložky, kancelářské aplikace do druhé a nikdy se vám nebudou plést.

Ačkoli má Treo dotykový displej, nedělá mu žádný problém jednoruční navigace. Ovšem stylus v záloze může být velikou výhodou, protože pokud zrovna máte volné obě ruce, práce s dotykovým displejem je velmi příjemná. Přeci jenom, takové listování v kalendáři je za pomoci stylu podstatně rychlejší, než jen pomocí klávesnice. Takže v důsledku můžete některé úkony na Palmu dělat daleko rychleji, než u konkurentů.

A to jsme se ještě nezmínili o tom, že Palm je ze srovnávaných přístrojů nejrychlejší. Spouštění aplikací, listování v menu, to vše mu jde rychleji, než konkurenci. Ale ani ta se nenechává příliš zahanbit a jak Windows Mobile, tak Symbian za Palmem již příliš nezaostávají. A to mají Nokia a HTC slabší procesor, než Palm (ten má 312MHz Intel, HTC 201 MHz TI OMAP a Nokia 220MHz procesor). Především u Windows Mobile došlo k viditelnému posunu, kdy nedochází ke zpomalování systému ani při velkém množství aplikací spuštěných na pozadí.

Z této oblasti máme jasného vítěze, stává se jím Palm Treo 680. O druhé místo svedli rivalové urputný boj, HTC a Nokia, nakonec vše skončilo remízou, tedy dva body pro každého.

Průběžné skóre: HTC 5, Nokia 4, Palm 4

Baterie

Výdrž baterie je u pracovních telefonů obzvláště klíčovým faktorem. HTC nastupuje do boje s 1050 MAh akumulátorem, baterie Trea má kapacitu 1200 MAh a Nokie dokonce 1500MAh. Takže papírová předpoklady jsou jasné.

Treo mívalo s baterií problémy, ale po nainstalování patřičného updatu se vše dostalo do normálu. Při celodenním používání různých programů, několika desítkách minut hovorů a občasném použití Wi-Fi u HTC a Nokie vypadají výsledky následovně: Nokia potvrzuje svůj primát a i v sítích 3G se s přehledem dostane přes dva dny výdrže. Při mírnějším používání se v pohodě dostanete na tři dny, což je podle nás velmi slušná hodnota.

Treo se řadí k průměru. Tři dny na jedno nabití rovněž dovede vydržet, ale to jej musíte používat podstatně méně, než Nokii. Běžným standardem jsou dny dva, extrémně zaměstnaným někdy ale bude stačit i den, aby Treo vybili. Téměř stejná je situace u HTC, takže verdikt je následující – Nokia tři body, HTC a Treo po dvou.

Průběžné skóre: HTC 7, Nokia 7, Palm 6

Telefonování a zprávy

Telefony s otevřeným operačním systémem jsou většinou na zprávy a telefonování velmi dobře připraveny. U dnešních soupeřů to platí dvojnásob, vždyť jejich integrované klávesnice je předurčují k psaní dlouhých zpráv a emailů.

Treo 680 a Nokia E61i mají přístup k zprávám a emailům oddělený, u HTC najdete všechno pod jednou složkou. Vždy je alespoň jedna z možností textové komunikace přístupná stiskem klávesy – HTC při otevřené klávesnici nabízí přes funkční tlačítko spuštění aplikace zpráv a emailů, tamtéž se dostanete také rovnou z Today obrazovky, u Trea je speciální klávesa pro zprávy, Nokia nabízí zase rychlý přístup k emailům pomocí vyhrazené klávesy, ke zprávám se opět snadno dostanete z Today obrazovky.

Co se emailů týče, všechny telefony si poradí se synchronizací s Exchange serverem a push technologií Exchange Active Sync, i když Treo opět až po updatu. Na klávesnicích všech srovnávaných přístrojů se píše podstatně lépe, než na klasické numerické. Ideální je samozřejmě držení oběma rukama a psaní palci. Klávesnice Trea má tlačítka nejvíce vystouplá a nejblíže u sebe, zdvih kláves je docela malý a odezva vcelku dobrá. Pocitově je na tom ale lépe klávesnice HTC – zdvih minimální, ale odezva na stisk jasně zřetelná. Také zdánlivě podivné rozložení do třech řad nikterak nevadí, naopak umístění některých kláves je daleko přirozenější, než u konkurentů.

Klávesnice Nokie nás ve srovnání s konkurencí docela zklamala. Je gumová a odezva na stisk je hodně nejasná, navíc zdvih je o něco větší, než u ostatních. Nejlépe se nám v konečném důsledku psalo na Treu, následovalo HTC a teprve s odstupem se umístila Nokia. U ní se musíte na psaní opravdu hodně soustředit, naopak nejméně soustředění vyžaduje HTC.

Pokud chcete psát s diakritikou, každý z telefonů na to jde jinak. Treo s nainstalovanou lokalizací poskytuje největší komfort – znaky s diakritikou se zadávají po stisku tlačítka Alt a následně stiskem příslušné klávesy bez diakritiky. Nokia má znaky s diakritikou dokonce vyznačené na klávesnici a zadávají se po stisku funkčního tlačítka, ale jejich rozmístění je poněkud podivné a musíte si na něj zvykat. Zajímavý způsob volí HTC. To umí diakritiku zadávat pouze při zapnutém slovníku XT9 – ten sám do napsaných slov diakritiku doplňuje, navíc nabízí dokončení slov – kurzorovou klávesou si vyberete které slovo se vám líbí a pokračujete dále mezerníkem. Takto se dá velmi pohodlně psát i na velké klávesnici. Jen z počátku musíte slovník pár slov naučit a diakritiku do nich občas zadat z mapy znaků. Slovník je ale velmi učenlivý a tak jistě brzy vaše vyjadřování zvládne.

Oblast telefonování je pro všechny zúčastněné velmi vyrovnaná, alespoň co se týče vybavenosti. Rozsáhlé adresáře u nichž jen těžko kdy využijete všechny položky jsou samozřejmostí, stejně jako bezproblémová synchronizace se stolním počítačem a vzdáleným serverem.

Rozdílný je způsob, jak se u jednotlivých přístrojů k volání dostanete. U Nokie musíte vstoupit do telefonního seznamu klávesou tomu určenou, pak zadáváním znaků vyhledáváte jméno. Jméno zvolíte a potvrdíte zelenou klávesou. U HTC můžete začít vyhledávat rovnou z Today obrazovky. Pokud vám vyhovuje první jméno v seznamu, na rozdíl od Nokie na něj musíte najet, protože potvrzením volby byste vytočili číslo, které jste na displej naťukali zadáváním vyhledávacích znaků. Proces je tedy stejně „zdlouhavý“ jako u Nokie. A stejně na tom je i Palm, ačkoli jde na volání opět jinak. Nejprve musíte spustit telefonní aplikaci a v ní pak můžete zadat sekvenci znaků pro hledání. Tady se stejně jako u Nokie ocitnete na prvním vyhovujícím záznamu a ten můžete rovnou zelenou klávesou vytočit. Treo má výhodu v tom, že u kontaktu vždy zobrazuje všechna čísla, která k němu máte uložená. U konkurentů si musíte pamatovat, že chcete volat na jiné číslo a kontakt je nutné otevřít.

Pří samotném telefonování má nejlepší zvuk HTC S710. Těsně za ním se umístilo Treo, Nokia E61i nás opět nemile překvapila poměrně nekvalitní reprodukcí, navíc se u ní častěji, než je zdrávo, objevovaly ozvěny.

K telefonování patří i filtrování hovorů a vyzváněcí profily. Jenže toho si je vědoma asi jen Nokia, která nabízí obě funkce. HTC má alespoň vyzváněcí profily. Ty Treo nezná, stejně jako filtrování hovorů. Jenže má na své vrchní části veliký přepínač, kterým telefon přepnete do tichého režimu. V tiché poloze je navíc přepínač červeně podkreslen, takže letmým pohledem snadno zjistíte, zda máte vyzvánění vypnuté. Přepínač snadno nahmatáte i v tašce, pouzdře, nebo kapse a telefon ani nemusíte vyndávat.

Situace ohledně rozdílení bodů je velmi ošemetná. Nakonec v této oblasti vítězí Palm Treo 680, které si odnáší tři body. Dva body za druhé místo získává HTC S710, Nokii k většímu, než jednobodovému zisku, nepomohlo ani filtrování hovorů. Sráží ji totiž kvalita klávesnice a kvalita samotného hovoru.

Průběžné skóre: HTC 9, Nokia 8, Palm 9

Organizace a data

Úkoly, poznámky, bohatý kalendář, to vše mají naši konkurenti společné. Jednotlivé aplikace jsou si principielně velmi podobné. Treo získává mírnou výhodu tím, že podporuje kategorie událostí. Ty si můžete libovolně vytvářet a editovat a přiřazovat jim barvy. Nic takového konkurenti neznají, u nich si nastavíte pouze typ události. Stejně můžete u Trea řadit i poznámky a úkoly. Jinak jsou ale kalendáře opět velmi vyrovnané a propracované.

V datové oblasti je ale vše jinak. Zde jsou síly rozvrstveny zcela jasně. Bluetooth má sice každý ze srovnávaných, infraport chybí HTC, ale to je dnes možná již jen drobnost. Zato Treu chybí dnes stále populárnější Wi-Fi a to je pro něj velká škoda. V sítích mobilních operátorů si budete muset u Trea a HTC vystačit s EDGE, podpora sítí třetí generace je v této společnosti vyhrazena pouze Nokii E61i.

Důležitá je ještě podpora kancelářských dokumentů. Soubory MS Excel, Word umí všichni soupeři prohlížet i editovat, PowerPoint a Adobe PDF si na nich jen prohlédnete. Zvláštní je chování HTC S710, respektive Windows Mobile 6. Nelze totiž vytvořit nový soubor. To ale jednoduše napravíte malou fintou – stačí si do telefonu uložit prázdný Word dokument a tabulku z Excelu a takový soubor vždy po otevření okamžitě uložit pod jiným jménem. Treo 680 a jeho integrované Documents To Go mají zase občas problémy s diakritikou, která se nemusí vždy zobrazovat korektně, ale korektně se synchronizuje.

S touto kapitolou jsme poměrně rychle hotovi – v jedné oblasti poměrně vzácná vyrovnanost, v druhé jasné odstupňování. Treo odchází pouze s jedním bodem a malým varováním – pomohly mu totiž kategorie událostí, jinak by v této konkurenci dostalo nula bodů. HTC si zaslouží body dva, když se rozhodlo neignorovat Wi-Fi. Nokia přidává podporu 3G a infraport, takže zaslouženě 3 body.

Průběžné skóre: HTC 11, Nokia 11, Palm 10

Zábava

První zábavní oblastí jsou hry – ty Nokia E61i nemá žádné, u HTC nalezneme tradiční Solitaire a Bubble Breaker, Palm Treo nabízí rovněž Solitarie a hru Bejewled. Do každého z přístrojů si pochopitelně můžete doinstalovat her, kolik vám jen volná paměť dovolí.

Přehrávání videa a hudby také není zrovna nejlepší parketou testovaných soků. Sice všichni nabízí patřičné programové vybavení, ale jeho použitelnost je poměrně nízká a nutí uživatele software vyměnit za lepší. Rádio nemá žádný ze soupeřů.

Snad jen fotoaparáty by tedy mohly výrazněji zvednout náladu v této oblasti. Ovšem otázkou je, zda do těchto telefonů vůbec patří, Nokia E61i třeba nemá kamerku pro videohovory. Dvoumegapixelové fotoaparáty v HTC a Nokii jsou jakž takž použitelné, ale celkově patří spíše k horšímu průměru. Treo se svým VGA fotoaparátem může soupeřům pouze závidět, nepomůže mu ani fakt, že se jedná o jeden z nejlepších fotoaparátů daného rozlišení.

V zábavní oblasti jsme dlouho přemýšleli o tom, zda udělovat, či neudělovat body. Nakonec jsme se rozhodli, že je neudělíme. To ať si udělá sám ten, kdo u pracovního telefonu považuje zábavní funkce za důležité.

Výsledek: 1. místo HTC (11), 2. místo Nokia (11), 3. místo Palm (10)

Shrnutí

Souboj v jednotlivých kategoriích je velmi těsný. Udělené počty bodů o tom jasně hovoří, ačkoli papírové předpoklady jsou mnohdy úplně jinde. Vždyť kdo by čekal, že Palm Treo 680 bez UMTS a Wi-Fi a s postarším operačním systémem může se soupeři v praxi držet krok? Nakonec ale odchází přeci jenom poražené, právě díky absenci moderních datových technologií. Pokud je ale striktně nevyžadujete, může pro vás být tou pravou volbou.

Stejně bodů získala Nokia E61i a HTC S710. Přesto však Nokii nakonec řadíme na druhé místo. Přeci jenom její vzhled je hodně zvláštní a Nokia hodně ztrácí v kvalitě telefonování a také díky své klávesnici. Přítomnost UMTS to nezachrání. Nokia však může být ideální volbou pro ty, kteří od smartphonu vyžadují ovládání podobné běžným telefonům. Těm je totiž z testované trojice Nokia nejblíže. Výtečné je u Nokie rovněž prohlížení internetu.

Možná trochu překvapivým a neočekávaným vítězem našeho testu se tak stává HTC S710. Ani to není dokonalý přístroj, ale nakonec vyšel ze všech soupeřů nejlépe. Může za to i jeho originální konstrukce, díky níž na první pohled vypadá jako běžný telefon a integrovaná klávesnice mu neubírá na eleganci.

HTC S710 zapůjčila společnost PalmPC.cz