Tři kohouti na smetišti - srovnání těch nejlepších

Souboj nejlepších mobilů vždy vzbuzuje hodně emocí. Jako vždy budeme rádi za všechny připomínky v diskusi. Mezi Nokií 6230i, Sony Ericssonem K750i a Samsungem D600 se bude rozhodovat mnoho uživatelů, kteří jistě ocení vaše vlastní zkušenosti nebo názory na tyto titány našeho trhu.

Sony Ericsson sází na lepší fotoaparát, Nokia na decentní vzhled a podporu EDGE. Samsung má jako jediný vysouvací konstrukci a nabízí mnoho nevšedních funkcí, které u jiných modelů nenajdete.

Do srovnání jsme vybrali nejlépe vybavené telefony na našem trhu bez standardního operačního systému, které uspokojí drtivou většinu uživatelů. Jsou to telefony pro ty, kteří chtějí to nejlepší.



Nokia 6230i navazuje na předešlý velmi úspěšný model 6230. Verze s íčkem nabízí 1,3 Mpix fotoaparát, lepší displej a drobných změn se dočkala klávesnice. Nechybí samozřejmě Bluetooth, paměťové karty, podporuje MP3 a má i velký seznam. Zásadní výtky k Nokii 6230i lze směřovat na slabou T9, omezení limitu pro přílohy v e-mailu a přeci jen trochu menší rychlost než u extrémně svižné 6230.

Sony Ericsson K750i vychází ze stejné platformy jako model D750i nebo Walkman W800i. V nabídce najdete 2Mpix fotoaparát s autofocusem, Bluetooth, podporu MP3 a rádio s RDS. Na telefonu vám může vadit absence EDGE, často zapatlaný displej a vyjíždějící ikony, které působí trochu kýčovitě.

Samsung D600 je možná nejlepší současný mobil bez otevřeného operačního systému. Ne že by byl nejlepší v každé disciplíně, ale umí vše výborně a ve všem patří na špičku. Bohužel tomu odpovídá jeho cena, která je v dnešní konkurenci jednoznačně nejvyšší. Někteří uživatelé mohou také postrádat integrované rádio.

Vzhled - každý má svůj styl

Vzhled telefonů není jednoduché posoudit, všechny vypadají perfektně a záleží na každém, zda mu více vyhovuje decentní kovový vzhled Nokie 6230i, černo-stříbrný elegán v podobě Sony Ericssonu K750i, nebo vysouvací klasika Samsung D600. Co by mohlo někoho mrzet je skutečnost, že Nokia a Samsung se od svých předchůdců vzhledově prakticky neliší, zatímco design K750i je celkem působivý.

Nokia 6230i Sony Ericsson K750i Samsung D600e Rozměry 103 × 44 × 20 mm 100 × 46 × 19 mm 94 × 47 × 22 mm Hmotnost 99 g 99 g 103 g Cena 10 990 Kč 10 990 Kč cca 12 500 Kč Srovnání telefonů Nokia 6230i, Sony Ericsson K750i a Samsung D600

Stejně jako u Nokie 6230 lze zadní kryt velmi špatně sundat. Odměnou za občasnou námahu je ovšem dokonale kompaktní zpracování, které nevrže ani při silném stisku. Častou výměnou krytů se ovšem západky ošoupou a po čase se začne kryt uvolňovat.

U Sony Ericssonu lze kritiku nasměrovat směrem k displeji. Horní polovinu telefonu včetně první řady funkčních kláves totiž pokrývá lesklý plast, na kterém často naleznete otisky prstů. Také drobný joystick nemusí vyhovovat uživatelům s většími nebo nešikovnými prsty a obavy máme i o drobný kryt baterie.



Nokia 6230i, Sony Ericsson K750i a Samsung D600

Nejkvalitnější materiál najdete u Samsungu. Asijské telefony mají kryty velmi kvalitní a D600 jim ustudu rozhodně neudělá. Nepovedené je umístění fotoaparátu. Není pod výsuvným krytem jako u Samsungu D500 a kvůli této ergonomii si čočku téměř neustále přikrýváte ukazováčkem.

Cenově je na tom Nokia a Sony Ericsson naprosto stejně, jejich doporučená maloobchodní cena je 10 990 korun, což je dnes odpovídající za tak bohatou výbavu. Předpokládaná cena Samsungu D600 je asi 12 500 korun.

Displej, baterie a ovládání - nejlepší displej najdeme u Samsungu

Aktivní TFT displej je v této kategorii samozřejmostí. U Nokie zobrazuje 65 tisíc barev, u Samsungu a Sony Ericssonu jich najdete 262 tisíc. Displej Nokie je velmi jemný, ale zároveň nejmenší. Na jeho obranu lze poznamenat, že menu výborně využívá jeho plochu.

Ohromí vás naopak displej u Samungu. Má totiž perfektní jas i kontrast, je dobře čitelný i na sluníčku a sytost barev je opravdu příkladná. Po chvilce nepoužívání ovšem zhasne a na nepodsvíceném displeji není vůbec nic vidět, a to ani spořič v podobě hodin.

Nokia 6230i Sony Ericsson K750i Samsung D600e Displej Barevný / Aktivní TFT / 65000 Barevný / Aktivní TFT / 262 000 Barevný / Aktivní TFT / 262 000 Rozlišení 208 × 208 pixelů 176 × 220 pixelů 240 × 320 pixelů Baterie Li-ion / 850 mAh Li-pol / 900 mAh Li-ion / 850 mAh Výdrž/volaní 5 hodin / 13 dnů 9 hodin / 15 dnů 8 hodin / 12 dnů Srovnání telefonů Nokia 6230i,Sony Ericsson K750i a Samsung D600e

Hlavní menu všech telefonů je v podobě matice ikon, další části jsou textové. Na Nokii 6230i nás nejvíc mrzí, že není tak rychlá jako model 6230. Nokia 6230i rozhodně není pomalý telefon, ale už se zdá normálně rychlá oproti své předchůdkyni. Pořád je ovšem rychlejší než u Sony Ericssonu, kde je menu doprovázeno bohatými animacemi a navíc je občas línější. V první minutě vás to ohromí, pak vás to buď začne štvát, nebo si na to zvyknete a přestanete je vnímat. Jejich smysl nám proto uniká.



Menu Nokie 6230i, Sony Ericssonu K750i a Samsungu D600e

Menu Samsungu se zdá nejrychlejší. Detailní zpracování ikon je působivé, i když menu by mohlo být trochu střízlivější. Takhle připomíná dětský pokojíček. U Samsungu a Nokie se o příděl energie stará baterie typu Li-ion, Sony Ericsson spoléhá na typ Li-Pol. Výdrž všech telefonů lze označit za průměrnou, při používání multimediálních funkcí musíte ovšem počítat s častějším nabíjením.

Telefonování, SMS a MMS - U Nokie T9 moc nevyužijete

U všech srovnávaných telefonů můžete počítat s velkým vícepoložkovým seznamem, pamětí minimálně na sto SMS, podporou MMS a emailem včetně podpory příloh. Nokia bohužel limituje jejich velikost a fotografii v plném rozlišení tak nepošlete. Také její T9 má oproti konkurenci slabou slovní zásobu. Abychom Nokii jen nekritizovali, tak se nám na její klávesnici asi nejlépe píší textovky, což může být pro mnoho uživatelů důležitější.

Nokia 6230i Sony Ericsson K750i Samsung D600e Telefonní seznam Ano / 1000 Ano / 500 Ano / 1000 Vícepoložkový seznam Ano / 14 Ano / 20 Ano/ 11 Push-to-Talk Ano Ano Ano Paměť na SMS Ano / 150 Ano / 100 Ano / 200 MMS Ano Ano Ano E-mailový klient/přílohy Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Srovnání telefonů Nokia 6230i,Sony Ericsson K750i a Samsung D600

U Sony Ericssonu často slyšíme výtky ohledně malého seznamu. U modelu K750i se do paměti vejde 500 kontaktů. Pokud používáte strukturovaný seznam nebo synchronizaci s Outlookem, pocítíte jeho slabinu. Běžný uživatel by měl být spokojen. Chválíme naopak velmi přehledné uspořádání položek do jednotlivých záložek a přehledný výpis hovorů. Všechny modely dokáží vyzvánět MP3.

Organizační a datové funkce - u Sony Ericssonu bez EDGE

Přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem najdete u všech telefonů včetně synchronizace s počítačem. Ve všech případech Bohatě uspokojí potřeby drtivé většiny uživatelů. Pro spojení s počítačem vám poslouží Bluetooth, infraport a datový kabel, který ale u Nokie není součástí základního balení. Samsung D600 by měl obsahovat prohlížeč souborů od společnosti Picsel.

Nokia 6230i Sony Ericsson K750i Samsung D600e Kalendář Ano Ano Ano Diktafon Ano Ano Ano Bluetooth Ano Ano Ano Infraport Ano Ano Ano GPRS Ano / Třída 10 (4+2) Ano / Třída 10 (4+2) Ano / Třída 10 (4+2) EDGE Ano / Třída 10 (4+2) Ne Ano / Třída 10 (4+2) Srovnání telefonů Nokia 6230i,Sony Ericsson K750i a Samsung D600

Z datových funkcí je pro všechny stejná podpora GPRS třídy 10, naopak EDGE u Sony Ericssonu chybí. Samsung bude u nás prodávat vylepšenou verzi D600e, která zvládne EDGE také. Z neobvyklých funkcí připomínáme podporu USB Mass Storage, což vám umožní procházet paměť karty rovnou z průzkumníku Windows. U Sony Ericssonu je ovšem nutné nejprve doinstalovat ovladače.

Zábava a multimedia - Sony Ericsson má autofocus a RDS

Nokia 6230i Sony Ericsson K750i Samsung D600e Paměťová karta MMC karta Memory Stick Duo MMC karta MP3 přehrávač Ano / Stereo Ano / Stereo Ano / Stereo Rádio Ano / Stereo Ano / Stereo Ne Fotoaparát 1,3 Mpix 2 Mpix 2 Mpix Srovnání telefonů Nokia 6230i,Sony Ericsson K750i a Samsung D600e

V této kategorii dnes dochází k největším soubojům mezi mobilními telefony. Integrovaný fotoaparát je dnes mezi takto vybavenými telefony samozřejmostí, a tak se výrobci snaží získat zákazníky i dalšími multimediálními funkcemi. Začněme ale u fotoaparátu. Nokia jako jediná nabízí rozlišení výsledných snímků pouze 1,3 MPx a i kvalita je mezi touto konkurencí zdaleka nejhorší. Srovnání s K750i dopadlo přímo potupně. - více zde...

Samsung a Sony Ericsson mají shodné rozlišení fotoaparátu 2 Mpix, Sony Ericsson K750i se navíc může pochlubit systémem automatického ostření obvyklého u klasických digitálních fotoaparátů a stal se i vítězem našeho srovnání nejlepších fotomobilů na trhu. - více zde...



Porovnání fotografií Sony Ericssonu a Samsungu

Mezi další žádané multimediální funkce patří přehrávač hudby ve formátu MP3. Ten najdete u všech srovnávaných modelů, včetně podpory paměťových karet, a tak vám poslechu vaší oblíbené muziky nic bránit nebude. V kvalitě reprodukce nejvíce pokulhává Nokia, Samsung má oproti tomu dokonce dva externí reproduktory pro hlasitý stereo poslech.

Pokud budete chtít aby vám do sluchátek hrálo občas i rádio, musíte si vybrat z dvojice Nokia 6230i a Sony Ericsson K750i, který k běžnému FM tuneru přidal i podporu RDS, kdy vidíte na displeji také název naladěné stanice, popř. další informace.

Sečteno a podtrženo

Všechny dnes srovnávané telefony patří k absolutní špičce na našem trhu. Nokia 6230i se zdá být určena nejvíce pro pracovní využití, pro které nabídne například rychlé EDGE. Naopak její fotoaparát se dnes již řadí k lepšímu průměru. U Sony Ericssonu K750i nemá fotoaparát ani MP3 přehrávač konkurenci, absence EDGE ale může být důvodem si ho nekoupit stejně jako trochu okázalý design. Samsung dělí od obou konkurentů vyšší cena, ale kompaktní design spolu s vynikajícím fotoaparátem z něj dělá tvrdého konkurenta.

Jaký je váš favorit? Pokud některý z modelů vlastníte, podělte se o své zkušenosti. Zajímavá je zejména výdrž baterie a uživatelské postřehy.