Trh s mobilními melodiemi v Japonsku vyšetřuje regulátor

Praktiky na japonském trhu vyzvánění do mobilů vyšetřuje protimonopolní regulátor. Představitelé Fair Trade Comission zahájili šetření několika významných hudebních vydavatelství kvůli podezření, že společnosti nelegálně zabránily jiným firmám nabízet melodie do mobilů. Uvedla to dnes komise.

Vyšetřovatelé podezírají nejméně deset společností z toho, že porušily japonskou legislativu o hospodářské soutěži, když

mobilním operátorům zakázali službu nabízet. Představitel úřadu jmenoval jako vyšetřované firmy Sony Music Entertainment, Universal Music, EMI-Toshiba Ltd., Avex Inc., Victor Entertainment Inc. a Label Mobile Inc. Jména všech prověřovaných ale odmítl uvést. Nikdo ze jmenovaných firem nebyl k zastižení, aby se k věci vyjádřil.

Zasílání vyzváněcích melodií do mobilů se stalo lukrativním podnikáním a nahrávací společnosti mají v odvětví dominantní

podíl. Roční obrat těchto aktivit se v Japonsku odhaduje na deset miliard jenů, tedy 75 milionů eur.

V Japonsku má mobily přes 82 milionů lidí, tedy dvě třetiny populace, a země patří v zájmu uživatelů o nejnovější vymoženosti mobilů mezi světovou špičku. Experti odhadují, že Japonci denně stahují do mobilů kolem 300.000 písní, napsala agentura AP.