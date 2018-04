Trh letos zavalí lavina levných Androidů. Prodá se jich až 25 milionů

O oblibě operačního systému Google Android není pochyb. Pravý boom má ale podle serveru Digitimes teprve přijít. Ještě letos by totiž měla řada výrobců nabídnout modely s cenovkou do 150 dolarů. Takových by se mělo letos prodat až 25 milionů.