TRGpro o 50 USD levnější !

Firma HandEra snížila cenu počítače TRGpro na $249,99. Může to být reakce na nedávné úpravy cen u Palm, Inc. (minulý týden Palm,Inc upravil ceny u svých modelů IIIc, Vx a m100), může to být ovšem i příprava na vydání nového modelu, na který čekají příznivci této značky již několik měsíců (podle posledních dohadů by se nová HandEra měla objevit na konci měsíce).

Nový model je očekáván od doby, kdy TRG, nedávno přejmenovaný na HandEra, oznámil vývoj nového počítače s novým designem a lepší obrazovkou. Připomeňme, že první a poslední model HandEra/TRG je starý od října 1999 a přestože to byl ve své době vynikající model (a ještě dnes předčí řadu novějších výrobků), nový výrobek je od firmy již netrpělivě očekáván.

Všechny informace o vývoji nového modelu jsou pečlivě utajovány a na veřejnost neproniklo zatím o schopnostech nového počítače prakticky nic (kromě dohadů).

Počítač TRGpro je úspěšným PalmOS klonem, který přinesl do PalmOS světa především zabudovaný CF slot. Nezanedbatelným je rovněž jeho lepší zvukový reproduktor.