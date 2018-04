Nezáleží nám, kdo se podívá. Každý třetí Čech si nezamyká telefon

Nejčastějším způsobem zamykání mobilu je PIN, který používají dvě pětiny lidí, odemykání gestem má nastavené 31 procent. Pět procent Čechů využívá pro svou identifikaci a přístup do telefonu otisk prstu.

Bez dozoru svůj telefon nechávají na veřejných místech hlavně mladí lidé. K laxnímu přístupu v těchto případech se přiznalo 55 procent respondentů mladších 25 let. Naopak 79 procent dotázaných nad 45 let říká, že se jim to nestává nikdy. Osm procent respondentů s vysokoškolským vzděláním se přiznalo, že telefon takto nechávají volně zcela běžně.

„V mobilních telefonech máme mnohdy celou řadu osobních i pracovních dat. E-maily, fotografie, kontakty, bankovní aplikace a podobně. Zámek displeje je to nejmenší, co bychom měli udělat pro ochranu. Odpovědný uživatel by měl rovněž zvážit instalaci nástroje, který v případě krádeže umí na dálku mobil lokalizovat, zablokovat či vzdáleně smazat osobní data,“ uvedl technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák.

Chytré telefony jsou společně s tablety také nejméně chráněny antiviry. Na rozdíl od počítačů, u nichž Češi používají některý z antivirů v 62 procentech, u chytrých mobilních telefonů se tak děje pouze v 37 procentech případů a z tabletů je chráněna pouze necelá čtvrtina.

„Nejohroženější jsou uživatelé chytrých telefonů s operačním systémem Android. Hrozbou s nejvyšším podílem jsou zobrazovače reklam a špiónské programy. Spolu s tím sledujeme v poslední době nárůst ransomware, který způsobí zamknutí telefonu či zašifrování uživatelských dat. Za zpřístupnění poté útočníci vyžadují výkupné,“ dodal Dvořák.

Údaje vyplývají z průzkumu, který v říjnu uspořádala společnost Eset ve spolupráci s portálem Seznam.cz. Ten probíhal prostřednictvím nástroje Výzkumník tohoto portálu formou on-line ankety mezi 1392 respondenty staršími deseti let.