Třetím operátorem se stává Český mobil

Je rozhodnuto. Vláda na svém středečním zasedání schválila návrh ministra dopravy a spojů A. Peltráma, aby se třetím mobilním operátorem stalo konsorcium Český mobil. Společné konsorcium kanadského operátora TIW, Investiční a poštovní banky a Priority Telecom - společnosti podnikající v kabelových telekomunikacích.

Jednání o tom, kdo se stane třetím operátorem, ale vůbec nebylo tak jednoduché. Již ministr Peltrám den před tím naznačil, že sice je rozhodnut udělit licenci Českému mobilu, ale jeho rozhodnutí ještě můžou zvrátit některé námitky, zejména bezpečnostního charakteru. O co to vlastně šlo?

Vybraní pracovníci v telekomunikacích musí být prověřeni NBÚ, protože některé druhy informací by se neměly dostávat do běžného oběhu a telekomunikace jsou v tomto velmi citlivé. Jde například o Národní signalizační specifikace. Český mobil ale neměl žádné lidi NBÚ prověřené, zatímco druhý v pořadí Orange takovými lidmi údajně disponoval. Proto někteří ministři na jednání byli pro, aby se třetím operátorem stal Orange namísto Českého mobilu, nakonec ale prošla varianta Českého mobilu. Orange bylo velmi, ale velmi blízko, jenže ani podruhé GiTy na mobilní licenci nedosáhlo.

Vítězství Českého mobilu působí zatím rozpačitým dojmem. Společnost sama si klade ambiciosní cíle - do konce roku 2000 chce v pokrytí dohnat stávající operátory a první zákazníky by ráda přivítala již počátkem příštího roku. Také v cenách hodlá nasadit velmi nízkou laťku - snížení by mělo dosáhnout cca. 40 procent oproti stávajícímu průměru.

Další zvláštnosti vypovídá o Českém mobilu výpis z obchodního rejstříku (na internetu, takže pouze pro informační účely). Mezi členy dozorčí rady tak nacházíme například Miroslava Šipovice, zároveň předsedu dozorčí rady Beseda Holding nebo Michala Voráčka, místopředsedu dozorčí rady Beseda Holding a předsedu dozorčí rady Česká produkční 2000. Co to znamená? Nic jiného, než že Český mobil má velmi blízko k mediálnímu impériu IPB - tedy k televizím Nova a Prima.

Český mobil v současné době najímá mnoho pracovníků a zároveň importuje čerstvé síly z Brazílie a Rumunska, na svoje vítězství se tedy připravoval včas. Zatím není známo, kdy dostane licenci, nicméně se očekává, že ministr Peltrám ji podepíše ještě tento týden tak, aby nový operátor mohl začít fungovat co nejdříve.

EuroTel a RadioMobil dostali novou konkurenci. Jak důstojná tato konkurence bude, to musí nový operátor ukázat sám.