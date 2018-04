Třetím operátorem na Slovensku bude Telefónica O2

Druhé místo obsadil Mobilkom Austria a konsorcia B Four, složeného z Radiokomunikací a slovenské finanční skupiny Penta. Regulátor musí do měsíce přidělit frekvence v pásmu GSM 900 a 1800 MHz a také v pásmu UMTS. Informoval o tom deník Mobil.sme.sk. Licence bude vítězi k dispozici dvacet let.

Telefónica může o svou šanci přijít jen v případě, že by se jí nápad rozležel v centrále a nebo nezaplatila za frekvence. Podmínky soutěže byly nastaveny tak, že padesátiprocentní váhu mělo kritérium posílení konkurence a oproti tomu jen pětiprocentní podíl byla výše jednorázové platby za frekvence.

Podle slovenských Hospodárských novin údajně nabídla Telefónica nejnižší nabídku 150 milionů slovenských korun, zatímco Mobilkom Austria 250 milionů a B Four 400 milionů korun.

Do stanoveného termínu 14.7. do 13,30 hodin předložili na (TÚ SR) tři zájemci, kteří se nakonec v celém tendru utkali. Původně měl o slovenský trh zájem i Vodafone, ten se ale nakonec do soutěže nepustil. - více zde

Oficiální důvod světový mobilní gigant neoznámil. V odborných kuloárech se diskutuje i o strategickém důvodu, kdy největší světový operátor nikdy nezačínal budovat síť od počátku. Vodafone se vždy zajímal o již zavedené společnosti, které poté pohltil. Důkazem je i koupě nejmladšího českého operátora Oskara. - více zde

Slovenský trh tak už bude rozparcelován velkými nadnárodními operátory. Stávající operátoři jsou totiž Orange, spadající pod France Télécom, a T-Mobile, který zase spadá pod Deutsche Telekom.