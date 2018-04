Třetí verze PocketPC je na světě

Windows Mobile 2003 software for Pocket PC je další kapitolou ve vývoji systému Pocket PC. Všichni, kdo čekali revoluční změny, budou asi zklamáni, Microsoft se zaměřil na dílčí vylepšení svého systému, prioritou byly především komunikační dovednosti a multimédia.

Komunikace

Původní PocketPC přišly na svět v roce 2000 - v té době jste mohli PDA připojit do sítě buď kabelem, či přes infraport. Zatímco Pocket PC 2002 přinesl dílčí podporu propojení Bluetooth a Wi-Fi, Windows Mobile 2003 již definitivně integrují oba bezdráty do systému, nabízí jejich snadnou konfiguraci přes Connection Manager. Systém umí automaticky detekovat Wi-Fi síť i Bluetooth. Microsoft nabízí rovněž jednodušší připojení do VPN, přidává podporu IPv6 a IPSec/L2PT.

Nový PocketMSN nabízí podporu pro MSN Mesenger, MSN Hotmail a Mobile Web. Vylepšený je i Pocket Internet Explorer s podporou XHTML Basic, CSS, WHML 2.0, Jscript 5.5 a IPv6.

Multimédia

Multimediální aplikace jsou na platformě již dávno jako doma a Windows Mobile 2003 jdou v tomto směru zase dál.

Objeví se nový program Pictures, který umožní editaci obrázků (výřez, rotaci, úpravu kontrastu a jasu atd.). Můžete si v něm nastavit obrázek jako skin do TODAY obrazovky.

Updatován je Windows Media Player (podpora Windows Media Audio a Video9 Series codecs).

Dvě edice - Professional a Premium

Windows Mobile 2003 je k dispozici ve dvou vydáních - Premium a odlehčený Professional. Obě obsahují Pocket Word, Pocket Excel, MSN Messenger, Pocket Internet Explorer, Windows Media Player 8 a Pocket MSN. Premium Edition má navíc Microsoft Reader, Terminal Services Client a zmíněný program Pictures. Premium edition vyžaduje 32 MB ROM a víc, Professional běží na 16 MB RAM.

Upgrade na nový systém?

Upgrade ze stávajících Pocket PC 2002 bude možný, budou jej řešit jednotliví výrobci handheldů.