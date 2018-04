Třetí týden s Palmare

Poslední zimní a první jarní týden jsme na Palmare zahájili recenzí grafického programu - článek GrayPaint - perla, za kterou nemusíte platit přestavuje novou hvězdu freewarové scény. Chceme touto recenzí zahájit tradici, podle které bychom v pondělí přinesli informace o programu, který nás minulý týden nejvíc zaujal - ať už se bude jednat o nový program, či novou verzi starší aplikace. V pátek jsme navíc tuto recenzi doplnili rozhovorem s tvůrci tohoto výborného "kresliče" (Questions? YOUKOSO MINNASAN (vítejte všichni)).

Palm, Inc. poskytl bližší informace o svých nových špičkových modelech - naše články m500/m505 - sen se stává realitou! a m500/m505 - řada programů zdarma přinesly první obrázky a specifikace, včetně bonus softwaru, který firma k těmto počítačům bude "přibalovat". Předpokládáme, že v dalších dnech budeme seznamovat s podrobnostmi všech nových PalmOS strojů!

Zahájili jsme náš malý seriál o programování na PalmOS počítače. V pondělním Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (1) jsme popsali instalaci GNU prostředí, včetně zdrojů, kde si lze dostupné programy opatřit. Ve čtvrtečním pokračování Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (2) jsme jednotlivé programy popsali - zejména program "make" a soubory "makefile". Tento seriál bude příští týden pokračovat.

Pod pokličku vývoje nového PalmOS s číslem 5 jsme se podívali v úterý - Co přinese PalmOS ve verzi 5? shrnul všechny dostupné informace o přípravě nové verze OS.

Na jednu velmi úspěšnou novou hru jsme upozornili ve středečním článku Bejeweled - diamanty, které vás chytí! A pozor - hru si mohou zahrát i majitelé jiných počítačů - viz náš odkaz v článku!

Když jsme u těch her - vynikající TerraForce pro Epoc se pomaličku zařazuje mezi PDA herní klasiku, kdo jej ještě neznáte, přečtěte si TerraForce - Do tanku - v tank!!!. A když jsme u Psionů - kromě této hry jsme naše čtenáře uvedli do prostředí úspěšného Desktop and Control Panelu (DCP - dopřejte svému Psionu komfort !), a všem, kteří záviděli "Palmistům" vkládání znaků perem pomocí Graffiti, jsme prokázali, že i na Epoc takovéto programy existují (Scribble2000 - freewarové rozpoznávání písma pro Psion).

První historickou recenzi, která je určena pro PalmOS i Epoc platformu, jsme přinesli ve středu v článku První multiplatformní, aneb Po čem sčítacím komisařům nic nebylo... . Využíváme v něm předělávky známé softEpoc firmy RMRsoftware RMRHome pro PalmOS a srovnáváme zde obě verze. Těšíme se na další avizované programy (RMRDiet a RMRFuel)

Páteční seriál popisuje jeden z nejrozšířenějších programů TealPointu - launcher TealLaunch (Náš seriál - TealLaunch).