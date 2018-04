Třetí středeční předvánoční PDA zastaveníčko

Vánoční ikonky pro váš palm

Vskutku - velmi neotřele si můžete přizdobit i každodenně využívané programy, jako je váš diář (DateBk4/5, či Agendus), změnám se nemusí vyhnout ani váš nákupní HandyShopper. Stačí si stáhnout hromádku krásných svátečních ikonek; jsou zcela zadarmo a řada z nich je velmi roztomilá. Jejich autorem je firma Dotrix.

Ježíškův CountDown, aneb Utíká vám to pomalu?

Jestli před Vánoci obrazně "stříháte metr", netrpělivě otevíráte okénka na adventním domečku apod., určitě přivítáte odpočítávač času chybějícího do Vánoc. Jeden šikovný freewarový je pro PalmOS a šíří ho zdarma Dustin Vannatter. Se svojí troškou do mlýna přispěchal i red-mercury s oprášeným Xmas2K - ten sice stojí $5, ale máte v něm i vánoční hru a koledu.

Našel jsem i jeden pro PocketPC od ICWG, je jednak za poplatek $4,99, ale hlavně je pro rok 2001 (PocketPC vývojáři - polepšete se, nebo bude uhlí!).

Ježíšek a trocha erotiky

O Vánocích může přijít vhod i několik frivolnějších okamžiků. Vánoční dívky do her Strip4you od AIM productions si můžete odsvrškovat na PalmOS i PocketPC počítačích, máte-li zmíněný produkt, dostanete "X-mas girl pack" zdarma jako vánoční dárek.

Malý opravník několika zažitých omylů...

Tatínkové,

není pravda, že vaší ...náctileté ratolesti, které jste velkomyslně přenechali svoje starší PDA, udělá největší radost výukový matematický program, či poslední verze barevných periodických tabulek! Zkuste to raději s nějakou hrou, je jich víc než dost!

Tatínkové,

není pravda, že byste měli prožít Štědrý den brouzdáním po Palmare a PalmGearu! Na to máte dost času na Boží hod a Štěpána. Štědrý den byste měli strávit se svými nejbližšími a způsobem, který se bude zamlouvat zejména jim. 24.12 patří váš miláček iPaq, Palm, Clie (atd.) prostě do skříně. Heslem dne je rodinná pohoda, spokojené úsměvy vašich nejbližších.

Maminky,

není pravda, že jsou PDAčka tak úplně k ničemu. Některá umí přehrávat i MP3 - vezměte vašeho partnera do kola a roztočte to, potřebuje shodit přebytečná kila!

Maminky a přítelkyně,

váš manžel/partner je sice hračička, ale není pravda, že žádným "technickým" dárkem nemůžete udělat chybu. Například Palmista po rozbalení 128MB Memory Sticku rozhodně nezaplesá, stejně tak jako nebude skvělý záložní Springboard pro majitele iPAQu zase až taková senzace. Vím, že všemu Ježíšek nemůže rozumět, ale doporučuji pár nenápadných dotazů na toto téma ještě před nákupy!

Hot-Syncněte vánoční seznam "štandopéde" na Severní pól!

Ano, i to jde. Prostě si stáhněte freewarový program Santa pro PalmOS a dejte jej vyplnit svým dětem - vyplní si zde jen své jméno a datum narození (aby to Santa nespletl) a pak mohou sepsat svůj vánoční seznam přání na dárky a diskrétně jej tlačítkem Santa Sync hotsyncovat rovnou Santovi na Severní pól, tak aby vy jste "nevěděli". No, a vy pak máte seznam k nahlédnutí na palmu (berte to ale jako tajnou informaci...).

Ostatně program jsem osobně vyzkoušel a nahotsyncoval jsem na Severní pól taky pár věcí... Jsem zvědav, jestli aplikace funguje - když tak mi po Vánocích napište!

Nezapomeňte na Advent!

Advent je předpokoj Vánoc a první neděle adventní je již tento týden. Položte si na stůl adventní věneček, zapalte svíčku a kdybyste chtěli něco hezkého vykonat, zapněte si v neděli v 18:05 ČT1!

Tatínku, jakou e-mailovou adresu má Ježíšek? A kam mu mám poslat SMSku? A má Santa Bluetooth, nebo WiFi?

Nevíte si rady s dotazy svých dětí? Snadná pomoc - sledujte naše předvánoční PDA středeční zastaveníčka - pá-pá za týden!