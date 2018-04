Třetí předvánoční zastaveníčko 2003

Sexy dárek pro palmisty - nová kolébka

Ne, nemáme zde na mysli dar do rodin čekajících potomky, ani vás nechceme ukolébat nějakým tuctovým zbožím. Kolébka Mini USB Hotsync je určena pro palmy s universal konektorem a na každém stole vypadá opravdu exkluzivně.

Má moderní design a vestavěné osvětlení - to uživateli signalizuje, že kabely i PDA jsou správně připojeny! Může se hodit jako druhá kolébka do kanceláře, či domů. Stojí 49,95 USD a je kompatibilní s modely Tungsten C, T, W, Zire71, i705 a řadami m500/m130.

Vánoční stromeček na displeji

Japonský autor Toramin (neplést s Chloraminem) připravil pro majitele PalmOS handheldů docela hezký program Xmas Tree. Připomíná tak trošku adventní kalendáříky, kdy si můžete denně otevřít jedno okénko a sníst čokoládový bonbon. Zde zase zdobíte stromeček různými ornamentiky, přičemž každý další den až doVánoc máte k dispozicí další ozdobu.

Stránky aplikace je sice v japonštině, to ale vůbec nevadí, protože program používá jen obrázky a ikonky. Po chvíli klidu se nazdobený stromeček rozzáří blikajícími hvězdičkami, prostě vánoční atmosféra jak má být! Klidně si ho můžete nechat spuštěný jako spořič obrazovky....

Předvánoční akce v softwarových domech

Slevy software před Vánoci nemusí být jen příležitostí na zajímavý dárek, zkušený uživatel je může využít k výhodnému nákupu software, který si stejně chtěl pořídit. Podívali jsme se proto za vás na pár výrobců i portálů, jestli někde není šance nyní něco výhodně nakoupit. Našli jsme zhruba toto:

VITO Technology - 20% sleva na všechny produkty . Firma má v portfoliu poměrně slušnou zásobu programů pro Windows Mobile, SymbianOS i PalmOS!

Astraware - v akci ADVENT CALENDAR nabízí 50% slevu na některé produkty - třeba včera tam prodávali GTS za 8,95 USD, po týdnu se to střídá.

Znáte nějakou zajímavou předvánoční nabídku na levný software? Podělte se s námi ostatními v diskusi pod článkem!

! Dárkový poukaz,

(aneb jak darovat software a vyhnout se nepříjemným překvapením)

Dobře vybraný program pro PDA potěší, nevhodný dar ale vždy zarmoutí. nejde leckdy ani o to, když s pýchou předáme majiteli PocketPC handheldu registraci na skvělý diář Agendus, netrefit se můžeme i uvnitř platformy - zkuste koupit třeba Bejeweled náruživému pařanovi 3D her, snícímu svůj sen o plné verzi MasterThief3D... Vyhnout se trapasu ale přesto jde - a můžete to řešit různě.

Na Handangu nabízejí namísto přímého nákupu určitého software dárkový poukaz (Gift Certificate). Může být tištěný (ten už ale letos nejspíš nestihnete), či elektronický. Jen určíte částku, zaplatíte ji převodem a obdarovaný si za ni může o svátcích "nakoupit" software podle své volby.

PDA vaří za nás!

Tedy, nelze brát až tak doslova. Pomoci ale handheldy mohou při pečení, či při přípravě vánočních nápojů, či jídel. A to náramně.

Tohle téma je samozřejmě velmi rozsáhlé, a proto je zde na místě alespoň několik rad, doporučení, tipů a triků!

Líbí se vám nějaký recept na internetu? Klipněte si jej do PDA!

Existuje mnoho programů pro snadný a rychlý přenos na webu nalezených informací do PDA. Takovýto program využijete po celý rok, takže se vyplatí do něj pár korun investovat! Pár aplikací tohoto typu jsme vám už u nás představili - třeba HandStory, Anagram, či BluePaste. Lze obstarat i freewarové produkty Vikao, či ClipboardDoc.

Vaření a pečení začíná plánováním a nákupy

Když chcete něco netypického připravovat, musíte mít doma patřiční ingredience. Řada kuchařek nabízí nákupní modul, stačí vybrat recepty a zvolit množství "porcí". Pokud kuchařský program nemáte (či nemá nákupní část), můžete využít freewarový HandyShoper.

Pro PDA existuje řada kuchařek

Kuchařské programy jsou na PDA velmi oblíbené a mnohdy je koupíte s již poměrně rozsáhlou databází receptů. Kromě námi kdysi představené jednoduchoučké CookBook bychom vám dnes mohli doporučit tyto produkty:

PDACookbook Plus/Lite - 19,99/9,99 USD, pro PalmOS i PocketPC

Pocket Cook Deluxe/Mobile - 19,95/11,95 USD, pro PalmOS i PocketPC

Cookbook - 14,95 USD, pro PalmOS, PocketPC i SymbianOS

Vánoce jsou příležitostí k míchání nápojů

Nejen jídlem živ je člověk a softwarové portály jsou plné receptů na různé drinky. A protože chceme ušetřit, nabídneme vám tip na tři programy, za které nemusíte platit:

MasterDrink - databáze nápojů od Villanova Software, pro PalmOS

- databáze nápojů od Villanova Software, pro PalmOS MiniBar - další program z podobné kategorie, pro PalmOS

Tak zase za týden !