Třetí operátor: hlasujte o vítězi

Karty jsou rozdány, nyní známe jména osmi konsorcií, která jdou bojovat o třetí licenci. Kdo to bude? Kdo se nakonec stane vítězem? O tom rozhoduje jediný muž - ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám. Rozhodne se tak na základě doporučení výběrové komise, rozhodne na základě kritérií, které si ČTÚ vyhradilo kdykoliv ke změně. Ať je to již jakkoliv, bude to jeho podpis, který rozhodne o vítězi boje o třetí licenci.

Kdo je podle vás ten nejlepší - to je první otázka. A druhá naše otázka zní, kdo podle vás vyhraje. Tyto otázky nejsou totožné - možná byste si přáli, aby vyhrál někdo jiný, než kdo má podle vás skutečně nejvíce šancí. Bude zajímavé postupem času srovnat, komu bylo nejvíce přáno a kdo skutečně vyhrál.

Hlasování je jednoduché - vyberte si číslo svého favorita ze seznamu pod hlasováním. Seznam je řazen chronologicky, jsou zde odkazy na další materiály, abyste se mohli rozhodnout z co nejvíce informací a zodpovědně...

Hlasovat musíte v každé anketě zvláště - pokud chcete hlasovat v obou anketách, musíte hlasovat postupně. Hodnota Average není k ničemu...