Třetí iPhone přijde v červenci, nabídne 32 GB paměti a třímegový foťák

Nástupce současného iPhonu 3G je již toužebně očekáván a podle posledních neověřených informací se jej na trhu máme dočkat 17. července. Uvedl to server appadvice.com s odvoláním na důvěryhodný zdroj. Ten serveru prozradil i poměrně podrobné specifikace novinky. Oficiálně však Apple zatím žádné podrobnosti o novém iPhonu neuvedl.

Nový iPhone bude další evolucí úspěšného konceptu, o zásadní změnu rozhodně nepůjde. Apple se opět soustředil na to, aby vylepšil ty aspekty, na které si uživatelé často stěžují. Nástupce by tak měl mít následující vlastnosti:

kapacita 16 a 32 GB

zachovaná stávající cenová politika; v USA tak budou varianty stát 199 a 299 dolarů

3,2megapixelový fotoaparát, pravděpodobně s automatickým ostřením

možnost nahrávání a editace videa

schopnost posílat obrázky a videa přes MMS

telefon nebude mít kovový rámeček obepínající displej

displej dostane technologii OLED

o polovinu prodloužená výdrž baterie

dvojnásobek operační paměti a výpočetního výkonu

vestavěný FM vysílač

logo Apple na zadním krytu bude osvětlené

zadní kryt bude mít pogumovanou úpravu

celkově uhlazenější design

vestavěný kompas

kombinace fotoaparátu, GPS, kompasu a Google Maps dovolí identifikovat fotografie a najít informace o místu na fotce

plnohodnotná navigace

O mnohých vlastnostech z výčtu se již delší dobu hovoří a některé z nich jsou již neoficiálně potvrzeny. MMS, navigace nebo schopnost pracovat s videem jsou již zabudovány v softwaru 3.0, v němž nechybí ani podpora pro kompas. Nový iPhone by tak opravdu neměl o tyto funkce přijít, jinak by bylo jejich umístění do nového softwaru bez smyslu. O OLED displeji, lepším fotoaparátu, větší paměti nebo rychlejším procesoru a větším množství RAM se již také nějakou dobu hovoří a podle úniků informací o kontraktech, které měl Apple údajně podepsat s některými dodavateli, by snad nemělo jít pouze o zbožná přání. Zajímavá je tak z tohoto hlediska především informace o prodloužené výdrži baterie. Doufejme, že ta nezůstane pouze v teoretické rovině.

Mezi nové informace tak patří především ty o vzhledu nástupce. Jelikož Apple udělal poměrně výraznou změnu mezi první a druhou generací, není důvod nevěřit tomu, že i třetí iPhone přinese jiné materiály než předchůdci. Pogumování se zdá více než logické. Trochu podivně však působí osvětlené logo Apple na zadním krytu. To totiž jde proti trendu zvyšování výdrže baterie.

Jestliže by se nový iPhone měl v USA začít prodávat 17. července, znamená to, že na našem trhu by se novinka mohla objevit na přelomu srpna a září.