Trestuhodně nevyužitá příležitost – recenze Sony Ericsson Aino

Dříve Sony Ericsson využíval Symbian UIQ. Nyní se s modelem Satio uchýlil k Symbianu S60. Proč pro svůj další dotykový přístroj Aino využil vlastní platformu A300, která očividně zatím dokáže využít dotykovou vrstvu výhradně pro prohlížení fotografií či ovládání MP3 přehrávače, nám není příliš jasné. Spolu s absencí jakýchkoliv tlačítek pod displejem je to největší nedostatek novinky. Kvůli každé drobné akci, jako je třeba přečtení zprávy, budete muset vysouvat klávesnici. U tohoto modelu je také na pováženou vyšší hmotnost a celkové rozměry, rozhodně to není žádný drobeček.

Na druhé straně Sony Ericsson integroval do tohoto zařízení nejmodernější technologie v čele s GPS, wi-fi a kvalitním 8Mpix fotoaparátem. K zahození není ani velký tří palcový displej a hodně bohatý obsah základního balení, do kterého se vešla kromě 8GB paměťové karty microSDHC a datového kabelu třeba ještě dokovací stanice, sluchátka a bluetooth headset.

Konkurent z vlastní stáje v podobě modelu Satio, dnes recenzovaný přístroj Aino a Nokia 5530 XpressMusic.

Stručná charakteristika: Model Aino je velmi dobře vybavený přístroj s bohatým obsahem základního balení. Jeho přednosti však zastíní nevyužitý dotykový displej, vyšší cena, nepraktické ovládání a absence 3,5mm jacku.

Vzhled a konstrukce – obří displej

Není nutné dlouho přemýšlet o tom, co je hlavní lákadlem modelu Aino. Je to bezesporu obří displej, který si pro sebe uzurpuje prakticky celou přední stranu a neuvolnil místo ani jedinému tlačítku. Kompletně černý kryt z temnoty vyzdvihuje pouze tmavě modré lemování na bocích telefonu, které zčásti zasahuje i k displeji na přední straně. Na vrchní straně přístroje naleznete jediné tlačítko pro odemknutí displeje a na bocích je to standardní sestava dvojtlačítka pro regulaci hlasitosti a spouště fotoaparátu.

Výraznější výtky nemáme ani k otevíracímu mechanismu. Palec lze pohodlně zapřít o přechod mezi displejem a krytem telefonu a stejným pohybem lze klávesnici i zasunout. Zpočátku si budete muset dát trochu pozor, aby se vám telefon kvůli větší váze při psaní nepřevážil, ale za chvíli si na to zvyknete. Kladně hodnotíme celkovou konstrukci telefonu a ani po delším používání jsme si nemohli stěžovat na otisky prstů na těle přístroje, různé škrábance či kvalitu připevnění zadního krytu baterie. Pro úplnost uvádíme konkrétní hmotnost, která činí 134 gramů, a rozměry 104 x 50 x 16 mm.

Klávesnice a ovládání – děs a hrůza

Již v úvodu jsme zmínili, jak strašlivě nevyužitý je dotykový displej a že kvůli každé maličkosti musíte vysouvat klávesnici. Podobně nazmar přišly tři palce úhlopříčky displeje a ani uživatelské prostředí není tomuto velkému číslu přizpůsobeno. Zkrátka na displeji budete mít většinou spoustu nevyužitého prostoru. Příkladem může být třeba kalendář, kde je k měsíčnímu zobrazení vykreslen namísto dalších užitečných údajů zbytečný obrázek charakterizující daný měsíc.

Naopak pochvalu si zasluhuje vysouvací klávesnice, která se v rozložení kláves nijak neliší od jiných telefonů výrobce. Dvě kontextové klávesy doplňuje korekční tlačítko a nabídka aplikací. Pohodlná je i samotná alfanumerická část. Jednotlivé klávesy tvoří tradiční "polštářky" a psaní nečiní žádné problémy.

Zajímavostí je možnost napojení na herní konzoli Playstation 3 a ovládání základních funkcích tohoto zařízení odkudkoliv. Lze třeba z práce či ze školy zadat stahování demoverze hry, která bude po příchodu domů již připravena. Bohužel přes Aino nelze žádné hry hrát. Navíc můžete koupit konzoli společně s telefonem za cenu okolo devatenácti tisíc korun.

Displej a baterie – věrné barvy

Jakkoliv může být displej nevyužitý, nelze mu upřít barevnou věrnost, jemnost zobrazení a hlavně jeho úhlopříčku. Oceníte ji především během sledování různých videí při cestování. Čitelnost na přímém slunečním světle se přitom podařilo udržet v průměru a jejím největším nepřítelem jsou spíše otisky prstů na displeji.

Lehkým zklamáním však byla výdrž baterie. Jen málokdy překročila hranici čtyř dní. Většinou jsme se pohybovali okolo tří dní při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu hudby. A když jsme přidali například sledování videa, brouzdání po internetu či hraní her, výdrž klesla zhruba ke dvěma dnům. Největším žroutem energie však zůstává GPS a při jejím používání můžete být na nule během několika málo hodin.

Telefonní seznam a zprávy – stále stejné chyby

Opět tuto kategorii musíme začít výčtem několika chyb, které se s přístroji Sony Ericsson vlečou již pár let. Na jednu stranu sice nabízí jeho telefony velmi kvalitní telefonní seznam s možností uložit nejrůznější údaje. Bohužel však stále nelze zobrazit seznam ze SIM a paměti telefonu zároveň. Stejně tak pro každé připojení k počítači přes USB Mass Storage je nutné přistroj restartovat a během přenosu jsou jiné funkce nedostupné. Vnitřní paměť telefonu činí zhruba 55MB a k zařízení je přibaleno solidních 8GB na paměťové kartě microSDHC.

Editor textových zpráv bohužel opět odpočítává zbývající znaky až ke konci každé zprávy, takže nemáte vždy jasný přehled, do kolika zpráv se text rozdělí. Na druhé straně musíme pochválit možnost v mžiku upravit obyčejnou SMS zprávu na MMS díky šikovné multimediální liště.

Mezi další funkce patří kromě tradičních aplikací, jako je kalendář, poznámky nebo úkoly, třeba spojení s počítačem přes Media Home pomocí wi-fi, několik opakovaných budíků, Google Maps či navigace Wisepilot. Právě pro tyto dvě poslední aplikace je připravena integrovaná GPS, které trvá zhruba půl minuty, než zjistí svojí polohu.

Multimédia a fotoaparát – náladových osm mega

Po stránce přehrávání multimédií se nedá modelu Aino prakticky nic vytknout. Povedlo se i dotykové ovládání. Třeba k MP3 přehrávači se dostanete na pár kliknutí. To samé platí i o přehrávání videa či prohlížení obrázků. Bohužel v posledním případě není pro přiblížení k dispozici multitouch ani dvojí poklepání jako u telefonů HTC, ale musí být vyvolána speciální nabídka. Nezapomnělo se ani na FM rádio s RDS a samozřejmě potěšila přítomnost bluetooth headsetu v základním balení.

Přestože fotoaparát po celou dobu testování nepodával naprosto konstantní výkony, může se i tak řadit k těm nejlepším na trhu. Občas sice zlobí automatické zaostřování, ale jinak jsou snímky věrné jak po barevné stránce, tak především po stránce ostrosti. Pro lepší fotky ve zhoršených světelných podmínkách je k dispozici diodový blesk. Modelem Aino je možné rovněž nahrávat video v rozlišení až 640 x 480 pixelů.

Závěr – potopená příležitost

Sony Ericsson U10i Aino bohužel zklamal v jednom z nejdůležitějších ohledů, kterým je snadné a přívětivé ovládání. Naplno nevyužil ani rozměrný dotykový displej a už vůbec neopravil chyby minulosti, které s sebou stále vlečou všechny nové telefony od Sony Ericssonu. Mezi ně například patří nepraktický přenos přes USB Mass Storage pouze při vypnutém telefonu, nezobrazování počtu již napsaných znaků u SMS nebo daleko vážnější nedostatky jako absence microUSB portu či 3,5mm jacku.

Konkurence je o mílové kroky dál, ať už se podíváme na běžné véčkové telefony, nebo i dotykové přístroje, které se prodávají za poloviční cenu. Stačí zmínit telefony jako Nokia 5530, LG Cookie, Samsung Star nebo mnohé další přístroje ze série XpressMusic. Za bezmála jedenáct tisíc tak dostanete sice perfektně vybavený telefon po stránce funkční výbavy, který však zklamal na plné čáře v několika základních ohledech. Nic už nezlepší ani bohatý obsah základního balení.