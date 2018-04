Treo600 startuje k uživatelům

Treo600 je handheld s mobilem

O Treo600 se dá s přehledem napsat, že je to stejně tak dobrý telefon, jako PDA. Nezařadili bychom jej ani tak do kategorie chytrých mobilů (vedle Nokie 7650, či Smartphones), protože nemá takřka ničím omezenou handheldovou část. Je to prostě WAN handheld (podobně jako třeba Tungsten W, či MDA I/II). Jeho typický majitel nehledá mobil s organizérovými funkcemi, chce handheld, který mu navíc umožní i telefonovat a přijímat/ vysílat data.

Treo - parametry

Treo600 byl poprvé představen v době, kdy se překvapenému světu oznamovala svatba Palmu s Handspringem, tedy na přelomu května a června tohoto roku. Několik měsíců sice není v životě lidském nikterak dlouhá doba, u PDA však stačí model za tuto dobu i trošku zastarat, takže jak je na tom Treo 600?

Měli bychom si asi hned na začátku říct jednu věc - optimalizace handheldu s mobilem neprobíhá podle stejných pravidel jako tvorba nadupaného PDA high-endu. Jedna z hlavních priorit je totiž výdrž - pár minut hovoru může s vaší baterií velmi zahýbat a k čemu vám je pak vybité mobilní zařízení v terénu... Hledají se tedy kompromisy, aby zařízení bylo ještě dostatečně výkonné a respektovalo moderní trendy. ale aby nebylo už za hranicí, kdy moderní technologie neúměrně zatěžují celý systém napájení (ultrarychlý procesor, jasně zářivý displej s nejvyšším rozlišením apod.)

Treo600 používá procesor Texas Instruments OMAP 144 MHz ARM. Tedy typ, který od loňského října montoval Palm do původního Tungstenu T. Nemáme k dispozici čísla o jeho náročnosti na spotřebu, dle Tungstenů T soudě je ale jejich výkon velmi dobrý a postačí k naprosté většině dnešních moderních aplikací.

Paměť má 32MB, z toho 24MB přístupných. Z dnešního hlediska je to standard a vzhledem k přítomnosti SDIO slotu je paměťový prostor možno též označit za naprosto vyhovující.

Treo600 používá Li-Ion baterii, která však není vyměnitelná. Její přesnou kapacitu Handspring neuvádí (podle neoficiálních zdrojů má 1800mAh)

O displeji se toho u Handspringů skutečně mnoho nedozvíte, kromě toho, že je CSTN s podsvícením a 12-bit barevnou hloubkou. Rozlišení 160x160 pixelů je předmětem sporů některých fanoušků a alfou omegou při zvažování nákupů. Displeje PDA totiž míří k vyšším rozlišením a 320x320 pixelů je dnes nepsaný standard moderního handheldu. Zde zřejmě i Handspring dlouho váhal a nakonec dal přednost prioritě č.1 - výdrži zařízení.

Velikost a design se oproti Treo 270 přizpůsobily mobilu. Treo 600 je delší a užší než jeho předchůdci. Měří 112x60x22 mm a váží 168 gramů. Displej se podařilo umístit "od ucha k uchu" - s minimálními bočními okraji. Jeho poněkud menší úhlopříčka je přizpůsobena velikosti zařízení i klasickému rozlišení 160x160 pixelů.

Na spodní části je klávesnička, kterou Handspring stále vylepšuje. V novém Treo600 najde uživatel (a to jsou rovněž základní odlišnosti od Treo270/300) SDIO slot a kamerku s rozlišením 640x480 pixelů. GSM model je zatím dostupný jen v stříbřitém provedení.

S Treo600 dostanete kromě vlastního modelu rovněž AC nabíječku, USB Hotsync kabel, obal, kovový stylus, hands-free headset, manuál a CD s programy.

V prodeji je už slušná várka příslušenství a doplňků zahrnující obaly, kolébku, kabely, montážní sady do auta (hands-free), sluchátka, stylusy a SD/MMC karty. Bluetooth SD kartu sice nabízí Palm taky, ale zatím bez kompatibility s OS5 handheldy, což již začíná být pomalu ostuda (ona vůbec absence Bluetooth a Wi-Fi karet pro PalmOS handheldy dost kazí poslední dobou renomé tomuto systému...)

Treo jako telefon

Budeme se bavit o GSM/GPRS modelu, Handspring kromě něj nabízí i CDMA model. GSM typ pokrývá všechna relevantní pásma (850/900/1800/1900 MHz). Baterie nabízí 6 hodin hovoru a 240 hodin v režimu standby, což je asi 10 dnů. Samozřejmě tyto hodnoty snižuje práce s handheldem.

K práci s mobilem můžete využít jak dotykový displej (program Dial), tak klávesničku pod displejem. Samozřejmostí je spolupráce s interním správcem kontaktů, odkud můžete čísla přímo vytáčet. Ten umí i fotky, takže když vám někdo, koho máte v kontaktech, volá, vidíte na displeji jeho fotografii.

Mobil má funkci čekání na hovor, zobrazení ID volajícího, historii volání, jack pro handsfree, přiřazení vyzvánění k jednotlivému kontaktu. vyzvánění je polyfonní. Ovládání je přizpůsobenu 5-cestnému navigačnímu tlačítku (jednou rukou).

Treo jako komunikátor

Treo600 umí samozřejmě nejen hlasové přenosy. Zvládá i data a tím pádem v něm máte nejen dobrý mobil, ale i přístup k internetu a emailu.

Handspring přikládá k modelu POP3 emailový program a svůj internetový browser Blazer. Aplikace vám umožní i přímý download prc souborů přímo do Trea na cestách.

Treo jako organizer

Treo600 má v sobě plnohodnotný PalmOS 5.2.1 s Graffiti2 (psaní kdekoliv po displeji). Kromě základních PalmOS PIM programů obsahuje tradiční vylepšení Handspringu - CityTime, pokročilejší kalkulačku a vylepšený správce kontaktů s propojením do komunikačních programů. Dostanete taky PalmDesktop 4.1 a synchronizaci s MS Outlook.

Handspring ve specifikacích uvádí rovněž přiloženou kancelář Documents ToGo a tři programy od SplashData, nikde jinde jsem se ale nedočetl, zda se jedná o plné verze programů, či trial. Díky PalmOS, SD slotu a 32MB paměti je ale ihned rozšiřitelný o tisíce aplikací všeho druhu.

Treo jako foťák

V neposlední řadě nemůžeme zapomenout na vestavěný VGA fotoaparát. 300 KPix sice není na profi focení, portrét vaší známé s ním pořídíte ale docela snadno a jako rychlý obrazový zápisník vám poslouží taky dobře.

Treo600 - zase méně kompromisů

Treo600 ve svých GSM a CDMA verzích začínají v těchto týdnech cestu ke zhýčkaným mobilním fanouškům. Pro řadu z nich se jedná jen o splnění jejich snu a očekávání, někteří se rozhodnout čekat na "něco ještě lepšího" (s lepším displejem, pamětí, Bluetooth atd. atd.) a zbytek bude třeba zatím spokojen se svou stávající kombinací PDA - mobil.

Sprint nabízel do 29.10. dne majitelům staršího Treo zvýhodněný nákup Treo600 za 399 USD. Americký T-Mobile neměl ke včerejšímu dni Treo 600 ve své nabídce, podle Handspringu je ale s Cingular Wireless nabídne v nejbližších týdnech, předpokládá se i prodej u AT&T Wireless. U Sprintu si můžete již nyní koupit CDMA verzi. TreoStore prodává Treo600 za 899 USD.

Samozřejmě nevíme, jaká bude realita prodejů (taky za kolik se budou u nás prodávat a zda je vezme konečně na vědomost někdo z našich providerů). Jedno je možné říct ale už nyní. S Treo600 má "PDA a mobil v jednom" zase o něco méně kompromisů.

Odkazy:

Produktová stránka Handspringu

Fotogalerie na Mobil.cz

Recenze Treo600 na TreoCentral

Technické parametry:

Treo600 GSM procesor 144 MHz ARM operační systém PalmOS 5.3.1H paměť 32 MB RAM (24MB přístupno uživatelem) displej 160x160 pixelů CSTN, 12-bit color (4000 barev) rozšíření SD/MMC (SDIO) interface USB bezdrát GSM/GPRS, infraport multimédia MP3 (stereo), hlasový záznamník

16-kanálový MIDI polyphonic baterie Li-Ion

6 hodin hovoru, 240 hodin standby rozměry a váha 112 x 60 x 22 mm,

168 gramů software Blazer, SMS, MMS/Picture Mail, Email POP3

CameraPlus Software, CityTime cena od 449 USD * poznámky GSM/GPRS - 850/900/1800/1900 MHz

vibrace

kamera VGA 640x480, 0,3MPix