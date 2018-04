Treo600: foťák, SDIO, ARM - Klávesnička k iPAQu a - další

USI: Wi-Fi moduly pro PDA

Podle DigiTimes začala tchajwanská firma Universal Scientific Industrial (USI) vyrábět bezdrátové PDA moduly pro nejmenovaného výrobce. Jeho jméno zůstává utajeno, takže můžeme hádat, kde se Wi-Fi moduly záhy objeví. Podle DigiTimes by měly rovněž podporovat VoIP, který se pomaličku stává konkurentem, se kterým musejí počítat provideři mobilního i klasického spojení...

VR3 Linux se přece jen začal prodávat

Vzpomínáte na Linuxové PDA Agenda? Zdá se, že se nyní pod patronací holandské Le Crab znovu narodilo - každopádně si ho můžete objednat a koupit za cenu 100 EUR zde.

Klávesničku k iPAQu...

... si již brzy budete moci objednat z firemních stránek Hewlett-Packard. QWERTY klávesnička bude stát 59,99 USD a bude určena pro řady 3800, 3900 a 5400. Obsahuje i ochranný klip na displej a designově vypadá na velmi zdařilý výrobek.

Treo 600 - kamera, ARM, SDIO, D-Pad ...

Nástupce komunikátorů Treo 180/270/300 je zřejmě definitivně na světě - alespoň podle informací serveru TreoCentral. Bude mít ARM procesor, PalmOS5, 32MB paměť a k zakoupení bude v říjnu.

Informace na TreoCentral pochází od jednoho z čtenářů, který nové Treo 600 viděl na konferenci Sprint PCS uživatelů v Dallasu. Předběžné parametry modelu jsou zatím spíše popisné a berte je s rezervou

fotoaparát umístěný v zadní části komunikátoru (rozlišení a eventuální blesk zatím neznámé)

slot (SDIO kompatibilní) v horní hraně komunikátoru malá klávesnička pod displejem, klávesy jsou polokulaté, numerické klávesy jsou vlevo

a 4 hardwarová tlačítka, chybí však jog-dial displej je TFT STN (SuperTwist) - poskytuje lepší čitelnost na slunci, je ale menší než současný

Treo600 je asi 1.5cm delší než Treo 270, je ale užší a nemá obvyklý flip přes displej, vpravo nahoře je vidět anténa

Treo600 je zatím jen CDMA, firma ale zjišťuje poptávku po GSM variantě

Palm OS 5

32MB paměť

baterie 1600-1800 mAh není vyměnitelná

Podle dosavadních informací by měl být Treo 600 k mání v říjnu. Bude to oproti Treo 270 designově víc mobil než PDA, funkce organizéru jsou ale výrazně posíleny OS5, ARM, SDIO a 32MB paměti, takže by to měl být zase posun vpřed.

Je otázkou, zda se Treo 600 dostane na trh před ohlášeným Samsungem SGH I500, své slovo do pranice na rostoucím trhu PalmOS komunikátorů však budou chtít říct i velcí výrobci - Palm a Sony.