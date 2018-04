Treo 90 konkurence Palmu m130???

Nové Treo 90 je i nov

ou vlnou u firmy HandSpring. Je to totiž první model, který má vestavěn rozšiřující SD / MMC slot a operační systém PalmOS verze 4.1. To již Palm m130 má od svého předchůdce Palmu m125, který byl, jak si jistě vzpomínáte, černobílým typem.



Displej Treo má d

isplej stejných, ne-li podobných rozměrů jako Palm m130. Má i stejný počet pixelů, tj. klasických 160 x 160, ale bohužel pouze 12-ti bitovou hloubku barev. Může tedy zobrazit jenom 4096 barev! Oproti tomu Palm m130 má barevnou hloubku plných 16 bitů a

může zobrazit 65536 barev, a to už je nejenom číselně znát, ale u některých fotografií to poznáte. Naštěstí to není tak hrozné a v běžných aplikacích to uživatel nepozná. Displej je pasivní TFT, což je velká škoda a řadí to Treo 90 do role low-endových zařízení. Pokud jste v interiéru, tak je displej naprosto skvělý, bílý podklad a sytost barev, prostě nádhera. Ale běda, jakmile opustíte stín a vydáte se na přímé slunce, to bohužel nepřečtete skoro vůbec nic! Je to dáno intenzitou podsvětlení, které oproti slun

c

i nestačí na prosvětlení jednotlivých pixelů, a tudíž budete nuceni si všelijak Treo zakrývat rukama, uchylovat se do stínu atp. Ani displej Palmu m130 na tom není o moc lépe, je na tom totiž úplně stejně, má také pasivní TFT displej, a tak budete nuceni dě

l

at ty samé trapné pohyby při čtení na přímém slunci. Jas displeje lze u obou zařízení nastavovat pomocí lišty a "posuvníku". Podsvětlení však nelze vypnout, pouze nastavit na nějakou hodnotu, což je dáno použitou technologií, a tak Vám displej trvale "vys

ává" baterky :(

Klávesnice a tlačítka

Nové Treo 90 je osazeno klávesnicí na místo Graffiti. O tomto masovém přestupu resp. ústupu od Graffiti plochy jsme pojednávali již asi před měsícem. Firma HandSpring ani nebude dělat jiný model než s vestavěnou klávesnicí, prostě klávesnicové verze mají podle vedení firmy větší úspěch.

Používání klávesnice chce velký cvik, hlavně pro ty, kdož přecházejí z Graffiti, ale nejen pro ně. Klávesnice a jednotlivá tlačítka mají malé rozměry dané i malým rozměrem Trea 90. Psaní je buď možné tak, že PDA držíte v levé ruce a ukazovákem na pravé ruce ťukáte, nebo chytnete PDA oběma rukama a palci ťukáte. Je to spíše pro mladé, a pro malé, protože pokud máte tlustší prsty, je to skoro trápení na tom psát.

Z důvodu toho, že Treo nemá Graffiti plochu, jsou některá funkční tlačítka umístěna pod vlastními tlačítky. Nedomyšleně umístěné tlačítko Home (domeček) je možné vyvolat pouze přes Funkci (modré tlačítko) a pak v pravém spodním rohu zmáčknout příslušné tlačítko. Velice mne zklamalo, že HandSpring nezabudoval do Trea 90 svůj JogRocker jako u svých komunikátorů Treo 180 a 270, rozhodně lépe by se ovládalo!





Rozměry a vzhled

108 x 71 x 16 mm při váze 113 gramů se jedná o solidního prcka, který si klidně můžete strčit do kapsy u košile a vyrazit. Palm m130 je na tom o něco hůře…

Obal Trea 90 je vyveden z tmavě šedé plastické hmoty, která vypadá velice pevně a docela pěkně, známe ji z předchozích modelů Treo 180 a Treo 270. Palm m130 je vyhotoven z černého plastu a přední kryt je výměnný, takže si ho můžete vyměnit podle nálady.

Přes displej Trea 90 a klávesnici je možné umístit kryt á la Palm III, akorát s tím rozdílem, že tento má okénko pro displej a nechrání spodní hardwarová tlačítka. Takže pokud si Treo nešťastně zmáčknete v kapse, hrozí vybití baterií. Naštěstí tento neduh vyřešil HandSpring tak, že pokud zmáčknete na dobu 2 sekund Power tlačítko, deaktivujete tyto tlačítka a opačně. Mně by asi více vyhovovalo, pokud by kryt zakrýval i tyto tlačítka, než když budu muset aktivovat tlačítka a p ak třeba zmáčknout Diář pro jeho spuštění… Palm m130 má kryt displeje, kde je malé okénko pro pozorování času a datumu při zmáčknutí tlačítka Up, na které je v krytu také myšleno a má tam dírku.

SD / MMC slot HandSpring upouští od SpringBoard modu

lů a přechází na novou rozhodně menší technologii univerzálního SD / MMC slotu. Což je značným plusem pro hmotnost tohoto modelu. Ve slotu je možné používat pouze paměťové karty, což je dost velké omezení. Nejsou podporovány SDIO rozhraní, takže s Bluetoot

h

kartou si neškrtnete :( HandSpring oznámil, že podpora SDIO rozhraní bude později. Kompatibilita je tedy stejná jak u produktů Palm, s tím že do Palma můžete už nyní použít SDIO karty.





Paměť

Snad se to již stalo standardem tohoto roku a tak i Treo 90 je vybaveno 16 MB RAM. Palm má bohužel jen 8 MB RAM. Oba modely mají ROM, která není Flash, takže upgrade operačního systému nepřipadá v úvahu. Ale jen tak na okraj, kam bychom chtěli z PalmOS 4.1 upgrade-ovat PalmOS 5.0 využívá jinou procesorovou platformu , takže nikam :)

Příslušenství

HandSpring nevybavil toto nové PDA synchronizační kolébkou, ale pouze kabelem na dobíjení a USB kabelem pro synchronizaci. Palm m130 má klasickou standardní kolébku s univerzálním 16-ti pinovým konektorem.

Treo 90 má trojdíl

ný stylus s umělohmotnou špičkou a koncem a střední díl je kovový. Šachta pro držení stylusu byla změněna na mnohem pohodlnější, a tak teď pouze stačí zmáčknout a stylus vyjede a zamáčknout ho nazpět pro vrácení. Palm m130 je oproti tomu “chudák” má pouze

celoplastový stylus. Aplikace

HandSpring nabízí k Treo 90 navíc kromě vestavěných Palm aplikací další aplikace: DateBook+, Contacts, Blazer, One-Touch Mail a Palm SMS.

Palm m130 má klasické aplikace a navíc v balení dostanete DocumentsToGo, aplikaci pro

prohlížení fotek, SMS a Mail.

Závěr:

Myslím si, že HandSpring opět ukázal, že dokáže udělat malé PDA. Má však negativní vlastnosti jako špatně umístěné tlačítko Home, super-extra-mini klávesnici, pouze 4096 barev, pasivní TFT, absence JogRocker tlačítka, aktivace spodních hardwarových tlačítek, absence kolébky, nemožnost využít SDIO karty. Což je věru velká škoda. Určitě si však Treo 90 najde své uživatele, kterým se bude líbit.

Pokud toto PDA srovnáme s Palm m130, ten Vám umožní navíc SDIO karty, výměnné kryty, Graffiti plochu, více barevnou škálu zobrazitelnou na displeji (65536 barev), kolébku a univerzální Palm konektor.