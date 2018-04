Treo 270 a Treo 90 už příští týden?

Nejdřív k Visoru Treo 270 - je to barevná varianta modelu Treo 180, což je handheld- komunikátor Handspringu. Ostatně o tom, že firma připravuje i barevný model není žádných pochyb - Handspring sám tuto informaci uváděl na svých stránkách, takže neznámou zůstaly pouze základní parametry, termíny a cena...

Informaci o tom, že Handspring představí Treo 270 oficiálně příští týden, přinesly Wall Street Journal a Cnet. Podle nich bude model stát $499 s aktivací služby, což je o $100 víc, než stojí černobílý Treo 180. $100 je sice dost peněz, ale myslím si, že řada lidí čekala větší rozdíl.

Je pravděpodobné, že s Treo 270 Handspring představí i Treo90 - barevný handheld bez vestavěného telefonu za $299. Treo by měl mít ale barevný displej, 16 MB RAM a PalmOS 4.0. Podle neoficiálních pramenů by měl mít SD/MMC slot, který by tak významně pokročil směrem k univerzálními slotu na PDA (uvidíme co na to Sony se svými Memory Sticky).