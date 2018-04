Trendy ve světě mobilních telefonů a GSM - viděno z pohledu CeBITu

Brány letošního CeBITu se uzavřely teprve nedávno, stánky jsou již demontovány a poslední tiskové zprávy již dávno doputovaly ke svým adresátům. Teď je ten nejvhodnější čas na to, ohlédnout se za letošním CeBITem - ne ani snad na to, o co byl letos větší a navštěvovanější, ale zejména podívat se na to, co přinesl nejbouřlivji se rozvíjejícímu trhu - telekomunikacím.

Především - letos velmi výrazně platilo, že na CeBITu nelze nebýt a tvrdit o sobě, že jste firma cokoliv v oboru telekomunikací znamenající. Magickými slovy byly duální telefony, integrace telekomunikačních systémů do intranetových řešení firmy, propojování GSM s internetem a samozřejmě očekávaný fenomén letošního roku - satelitní telefonní síť Iridium a samozřejmě mobilní telefony ve všech barvách, velikostech a všech možných značek.

Na letošním CeBITu se objevilo více než 50 nových modelů mobilních telefonů - i to je jeden z primátů - a to se tu samozřejmě nabízely pouze modely v systémech GSM a DCS-1800, tedy modely použitelné na německém trhu. Každý výrobce si připravil nějakou novinku - ba i Ericsson, proslulý svým ostentativním ignorováním tradice uvádění novinek na CeBITu, představil již dříve ohlášené modely a modifikace modelů stávajících.

Než se podíváme do stánků jednotlivých firem, podívejme se v krátkosti na trendy, jež CeBIT poznamenaly a jež předznačují klasické vlastnosti nových mobilních telefonů:

Především je stále větší výběr - nejenom, že mobilní telefony začínají vyrábět i firmy známé až dosud spíše automobily nebo televizory, ale i klasičntí výrobci představují stále větší paletu produktů. Již na loňském CeBITu patřilo k dobrému bontonu mít v nabídce mobilní telefon pro mládež, letos se nabídka ještě více diverzifikuje - špičkové firmy jako Nokia nebo Motorola a Ericsson představily modely určené mládeži, ženám, obchodníkům a šéfům - každý byl jiný, každý plnil svoje poslání jinak. Modely pro ženy se vyznačovaly vzletnou elegancí, nízkou váhou a snadným ovládáním, modely pro mládež se nabízejí v několika barevných variantách, které lze měnit z minuty na minutu prostou záměnou krytu telefonu, obchodníci dostávají do rukou silné modely vybavené datovými funkcemi a vysokou výdrží a konečně šéfové vysedávající v kancelářích si mohou koupit modely velmi luxusního vzhledu s kompletní sadou funkcí a nízkou váhou - jediné, co na nich je vysoké, je cena, což je u exklusivních modelů nutnost.

Zapomněli jsme snad na někoho? Ano, pravda - malé děti: i na ně se tu myslelo. Proč by konec konců sedmiletý capart nemohl mít svůj mobilní telefon? Francouzský Sagem nabídl hned jeden takový: červenožlutého medvídka s dvěmi tlačítky (míst bříška a nosu) - jedno s předprogramovaným číslem k rodičům, jedno s pevným voláním na tísňovou linku 112. Telefon je prý v Portugalsku naprostým trhákem.

Mobilní telefony jsou stále menší a lehčí - primát tradičně drží Motorola, která model StarTAC 130 natlačila do 87 gramů váhy - naštěstí již tento StarTAC používá malou SIM kartu, protože pokud to takto půjde dál, bude pro Motorolu nejvíce limitujícím faktorem právě váha SIM karty. Špičkové modely ostatních výrobců se pohybují na vanách okolo 100 gramů - tedy o padesát gramů níže, než vloni, modely pro obchodníky a managery jsou u 120 gramů a nabídnout laciné telefony pro začátečníky přes 160 gramů se rovnalo společenskému faux pas.

Špičkové maličké telefony (pro něž se začalo užívat jméno Kolibříci) jsou stále propracovanější a promyšlenější a hlavně svým vzhledem stále více připomínají šperk nebo módní doplněk. Tento trend započala vloni Motorola, následoval ji Ericsson s GF788, letos se přidala Nokia se stříbřitým vzletným modelem 8810 a Siemens s vajíčkovitým SL 10. Svoje špičkové modely představil i Bosch, jenž v říjnu významně posílil svoji divizi telekomunikací nákupem Dancallu, příjemný telefon SGH 500 představil v této kategorii kolibříků i Samsung. Také Panasonic G600 je Nokia 8810 počítejte s výdrží něco málo přes jeden den na základní baterie. Vzhledem k tomu, že jsou tyto modely určeny spíše pro město, omlouvá je jejich extrémně nízká váha. Ale pozor: propastné rozdíly ve spořících technologiích se začínají zvýrazňovat. Nejenom, že u mobilních telefonů výrazně záleží na tom, zda spořící mechanismy DTX a DRX podporuje i síť GSM a na jaké úrovni, ale výrazně se odlišil náskok špiček v oboru od začínajících firem. Pohotovostní dobu sice nabídla většina modelů stejnou, ale jakmile přišlo na dobu hovoru - talktime - bylo vidět, kdo je kdo. Například NEC nabídl telefon, který vydrží až dva týdny v pohotovostním režimu, ale jen tři hodiny hovoru. Například Siemens S10 nebo SL10 vydží 100 hodin v pohotovostním režimu a 10 hodin hovoru - je tedy evidentně vidět, že veliká propast se rozevírá mezi poměrem pohotovostního času a času hovorového. Na tento poměr je ovšem třeba dávat pozor při nákupu telefonu - každá minuta hovoru ubírá potom velkou část z celkové výdrže do dalšího nutného nabytí.

Barevný displej a hlasové vytáčení se zatím neprosadilo - barevný displej nabízí zatím pouze Siemens a Motorola v modelu StarTAC 150, hlasové vytáčení je vlastností Bang Olufson, Philipse, AEG, Motoroly a Samsungu. Ostatní vyčkávají, protože mají oprávněné výhrady k praktičnosti - kvalitní barevné displeje spotřebují mnoho energie a nekvalitní jsou spíše k smíchu a k aktivaci hlasového vytáčení beztak musíte zmáčknout tlačítko, takže je jedno, zda zvolíte u jiného modelu jednodotykové rychlé vytáčení čísla.

Velmi rychle se prosadilo něco jiného - infračervené porty již jako samozřejmost nabízela jak Nokia, tak Ericsson, AEG a Siemens, ještě rozšířenější se stávají softwarové modemy - ty zatím bez výjimky fungují pouze pod Windows 95 a nesnáší se ani s Windows NT. Pro datové přenosy tak stačí pouze kabel a software - někdy i jenom infračervený port na počítači. Skvělé - nabízí je nejenom Nokia, ale i Alcatel, Bosch, Motorola, Samsung, Siemens a Ericsso!

Jediný problém je, když nemáte počítač vybavený Windows 95 - tehdy musíte použít telefony Sagem, které mají vestavěný standardní modem 9600 bps a spolupracují i s PalmPilotem, nebo Ericsson SH888 případně PCMCIA kartu - pokud na ni máte slot.

Také nová technologie komprese řeči na síti GSM - halfrate (poloviční frekvence) se prosadila a většina výrobců již deklarovala její nasazení do svých novinek. Ericsson představil GH788e rozšířené právě o tuto funkci, Nokia, Siemens i Sony ji rovněž implementují. Hlavní výhoda halfrate oproti dosud používané fullrate? Možnost zdvojnásobit počet hovorů přenášených na jednom kanálu v síti GSM - a tedy zvýšit její kapacitu případně snížit ceny...

Stále více se nabízejí dualbandové modely - tedy telefony schopné provozu v dvou různých sítích - typicky jde o kombinace GSM a DCS-1800 nebo PCS-1900, ale Ericsson představil i zajímavou kombinaci GSM s DECT - TH688, což může být pro větší firmy velmi zajímavá alternativa. Kdo z výrobců nepředstavil dualbandový telefon, ten riskoval společenské znemožnění - pro naši zemi, kde dosud neexistuje síť DCS-1800 by ovšem nejvíce smyslu měla kombinace GSM a PCS-1900 pro případné cesty do Spojených států. I tak ale nepokládám dualbandy (vyjma případné kombinace GSM/DECT) za příliš zajímavé pro náš region.

Jiné to bylo v oblasti dualmodů - tedy telefonů kombinujících GSM síť se sítí satelitní. Takovéto telefony byly na CEBITu dva - jeden od Motoroly a jeden od Koycery. Telefony vypadají velikostně jako starší NMT modely, v takovém případě umožňují telefonovat po satelitní síti Iridium, ale stačí vyndat z nich malinké elegantní sluchátko, které funguje jako GSM telefon a volně se procházet po pokryté oblasti se 130 gramovým telefonkem.

Právě na takovéto dualmody Iridium velmi vsází - i v České republice jedná s operátory RadioMobil a EuroTel o možnosti zastupování a roamingu sítě Iridium se síté Paegas nebo EuroTel GSM Global. Zapište si do kalendáře: síť Iridium bude slavnostně uvedena do provozu 23. září v 15 hodin - tehdy se také oficiálně dozvíme, kolik budou stát telefony a kolik využívání služeb sítě, z níž lze telefonovat po celé zeměkouli.

Již nyní prozradíme: očekává se, že dualmodové telefony budou stát okolo 100 000 Kč a minuta hovoru vyjde na stokorunku - v síti Iridium, v síti GSM za její vlastní tarif.

Organizery se od dob Nokia 9000 Communicator prosazují stále zřetelněji. Nokia představila inovovaný Communicator, tentokráte pod názvem Nokia 9110, Alcatel měl na stánku funkční One Touch Com, které již směřuje do prodeje - toto zařízení nabízí ve spolupráci s Sharpem. Pozadu nezůstala Morotola se svým SmartPhone a ani Panasonic se nenechal zahambit. Firma AEG ve spolupráci se svojí mateřskou firmou Nortel představila organizer Orbiter - všem zařízením je společné soužití počítače s GSM telefonem, očesaný software pro surfování na WWW stránkách a poštovní či faxový klient. Až na výjimky se upouští od použití klávesnice a vsází se na rozpoznávání rukopisu.

Článek o novinkách a telefonech, které byly na CeBITu představeny, je zde - jde o logické pokračování tohoto materiálu. Rubrika CeBIT se zprávami z výstaviště je zde.