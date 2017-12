Váš příští smartphone: displej od kraje ke kraji a superfotoaparát

Příští rok se dá očekávat, že výrobci budou pokračovat v nastoleném trendu. Displeje tedy budou obrovské, ovšem s minimálními rámečky. Samotné telefony tedy už neporostou. Trend půjde tak daleko, jak to jen bude ergonomicky možné. Displeje tedy budou opravdu přes cele čelo telefonu s opravdu minimálními rámečky okolo.

Rozlišení současných displejů je už tak vysoké, že jeho zvyšování prozatím nemá smysl. Sony tak pravděpodobně zůstane s 4K displeji osamocené. Tak vysoké rozlišení nemá mimo virtuální realitu opodstatnění a je jen energeticky náročné. Samotné smartphony Sony s 4K displeji využívají supervysoké rozlišení jen někdy a japonský výrobce se ani do virtuální reality nehrne.

Zásadní inovací příštího roku budou čtečky otisků prstů integrované do displejů. Prvního takového smartphonu se dočkáme už v lednu. Používat bude technologii od společnosti Synaptics a podle všeho to bude smartphone od pro Evropany exotické značky Vivo. To je přitom obrovský čínský výrobce z první pětky největších producentů smartphonů.

Otázkou je, jak bude technologie spolehlivá. Vivo je sice obrovský výrobce, s převratným technologickými vymoženosti ale zatím nepřišel. Bude tedy jakýmsi pokusným králíkem, který novou technologii uvede do praxe. Vždyť i světová jednička Samsung slibuje čtečku v displeji až na druhou polovinu roku 2018 u modelu Note 9.

Zabezpečení se nebude točit jen okolo otisků prstů. iPhone X přišel s pokročilým skenerem obličeje a ostatní výrobci ho budou jistě následovat. Někteří analytici dokonce tvrdí, ze 3D sken obličeje se stane hlavním zabezpečovacím prvkem nových smartphonů. Technologie Face ID je ale drahá, a tak se s ní setkáme zpočátku jen u nejdražších modelů.

Inovace lze čekat u fotoaparátů. Fotoaparáty ve smartphonech se už dnes vyrovnají, nebo dokonce předčí běžné kompaktní digitální fotoaparáty a tento trend bude pokračovat. Fotoaparáty budou mít ještě lepší světelnost a dokážou pořizovat kvalitnější videa. Trend dvojitých fotoaparátů bude pokračovat, I když Pixel 2 od Googlu ukázal, že to jde I bez nich.

Huawei má chystat dokonce smartphone se třemi hlavními fotoaparáty. Ty budou sloužit nejen pro efektní hrátky s hloubkou ostrosti, ale zejména pro opravdu použitelné přiblížení. To je stále slabinou fotoaparátů ve smartphonech mimo těch nejdražších. I ty ale zatím zvládnou maximálně dvojitý zoom.

Vylepšením projdou I přední fotoaparáty. I když ne každý je jejich fanouškem, tak selfie autoportréty jsou fenoménem, který jen tak neskončí. Móda “selfíček” je spojena s oblibou sociálních síti, jejichž popularita neupadá. Dvojité tak budou i přední fotoaparáty, zejména pro zmiňované hrátky s hloubkou ostrosti a jiné efekty.



Vyšší výkony otevřou cestu umělé inteligenci

Smartphony příštího roku budou samozřejmě také výkonnější. Nové iPhony ukázaly všem záda, a tak bude na výrobcích smartphonů s Androidem jak s nimi udržet krok. Zde bude záležet, s čím přijde společnost Qualcomm. Její Snapdragon 845 bude usilovat o titul nejvýkonnějšího procesoru. Pozadu nebude chtít zůstat ani Samsung nebo Huawei se svými vlastními čipy.

S novými supervýkonnými procesory se pojí využití umělé inteligence. To už některé smartphony zvládají, v budoucnu bude uměla inteligence ještě vyspělejší. Využití najde právě u zpracování fotografií nebo u prostého ulehčení ovládanou u dost složitých smartphonů. Uživateli nabídnou to, co podle vyhodnocení opravdu požadují.

Uvidíme, jak se v budoucích smartphonech udrží paměťové karty. Samsung oznámil příchod 512GB uživatelské vnitřní paměti. V takovém případě už pomalejší paměťové karty ztrácejí opodstatnění. Ty velkokapacitní a rychlé nemůžou příliš bojovat ani nižší cenou. Trend upuštění od paměťových karet ale bude pozvolný, příští rok se asi mnoho nezmění.



Na lepší baterie si ještě počkáme

Velkým tématem jsou baterie. Převybavené a supervýkonné smartphony vydrží tak den pernějšího používání a někdy ani to ne. Výrobci do telefonu větší baterie dávat nechtějí nejen kvůli rozměrům s hmotnosti, ale také kvůli celkovému power managementu. Výrobci se spíše zaměří na rychlonabíjení a snad I na efektivnější bezdrátové nabíjení.

Na poli baterií lze ale očekávat asi ty nejpřevratnější inovace, ovšem nikoliv příští rok. Nové technologie se stále zatím pouze testují a jejich uvedení do komerčního využití je hudbou vzdálenější budoucnosti. Umělá inteligence by ale mohla s úsporou energie pomoci, stejně jako procesory s energeticky méně náročnou architekturou.

Necháme se překvapit, s čím dalším výrobci smartphonů přijdou. Jistě lze očekávat masové rozšíření takzvané rozšířené reality kombinující reálný svět snímaný fotoaparátem, doplněný virtuálními prvky na displeji. Ta má asi větší potenciál pro masové rozšíření, než specifická virtuální realita.

Velkou revolucí mohou být skládací ohebné displeje. Ovšem ty nám výrobci slibují už nějaký rok a po prvotním nadšení se příliš nezdá jejich praktické využití. Smartphone s možností předělání na tablet zní lákavě, uvidíme ale, jaká bude realita. Samsung by takový smartphone měl už v roce 2018 konečně začít prodávat.

Co se týče operačních systémů, asi žádné změny čekat nelze. Dominantní zůstane Android s různorodou nabídkou cenově odlišných smartphonů. Apple se systém iOS si bude hrát vlastní hru bez snah o početní dominanci. Možná se konečně rozhoupe Microsoft a uvede svůj nový systém pro smartphony. Samsung asi snahu na úspěch s vlastním systémem Tizen víceméně vzdal.

Mezi výrobci lze očekávat stálé kralování Samsungu. Vánoční prodeje ukážou, nakolik je silný Apple. Enormně budou růst agilní čínští výrobci, kteří mohou využívat specifik čínské ekonomiky. Z čínských výrobců se předpovídá úspěch zejména značce Xiaomi, která nabízí slušně vybavené smartphony za velmi nízké ceny.