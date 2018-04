Trendy jsou jasné: barevné displeje a véčka

Trh je nasycen, začíná přetahovaná o stávající zákazníky. To neplatí jen pro operátory, ale i pro výrobce mobilů. Už jsou pryč časy, kdy stačilo nabídnou levný mobil s jednoduchou výbavou, u bylo vcelku jedno, jak vypadá. Nyní je potřeba zákazníky ohromit. Na některé bude platit obsáhlá výbava mobilu, jiným - a těch bude většina - se bude nutné zavděčit vzhledem. Samozřejmě i nadále bude důležitým faktorem cena, v tomto případě už ale nebude potřeba „sponzoringu“ operátorů, ceny mobilů stáhnul jejich překotný vývoj a naprostá většina se jich bez dotace vejde již dnes pod deset tisíc korun.

Barevné displeje jsou přesně to, co výrobci potřebovali. Stávající zákazníci nemají často potřebu vyměnit starý mobil za nový za každou cenu. Potřebují ten správný impuls, který je přinutí otevřít peněženku a investovat do nového mobilu. Dvě tři funkce navíc to nebudou, ale barevný displej už dobrým důvodem pro mnohé bude. Naštěstí se výrobcům podařilo přežít první krůčky s barevnými displeji poměrně dobře a nyní mohou sázet barevné displeje do modelů všech cenových kategorií. Smůlu budou mít jen zájemci o ty nejlevnější telefony, zhruba do 3 500 Kč. Ty si budou muset zatím vystačit s monochromatickými displeji, barva by byla v tomto případě plýtváním. Všechny ostatní kategorie ale opanují displeje barevné, a to ještě před koncem roku. Příští rok pak v cenové hladině nad pět tisíc korun budeme hledat mobil s monochromatickým displejem jen s obtížemi.

Pasivní, nebo aktivní barevný displej?

Není však barevný displej jako barevný displej. Ještě do poloviny roku se budeme muset u většiny telefonů smířit s pasivním displejem, který zobrazí 256, nebo 4 096 barev. Aktivní TFT displeje, popřípadě speciální varianty pasivních displejů (STN UFB), které se jim vyrovnají, budou vyhrazeny jen pro mobily nejvyšší kategorie. V druhé polovině roku ale i tyto špičkové barevné displeje, které umí většinou zobrazit až 65 000 barev, jistě proniknou i mezi střední třídu, tedy mezi telefony v cenové hladině do 10 000 Kč. Jednoduché pasivní displeje budou mít novinky v low-endové kategorii okolo 5 000 Kč, naopak luxusní telefony se chystají na displeje s 256 000 barvami. Příští rok je pravděpodobné, že i tyto displeje budou dostupné i v nižších cenových kategoriích, první vlaštovkou by měla být Motorola E380. Minimálně ještě do konce roku ale bude na trhu v barevných displejích trochu zmatek. Vedle nových telefonů střední třídy s aktivním displejem (chystají minimálně Samsung a LG) jistě budou na trhu stále současné hity, jako je například Siemens S55, který má pasivní displej s 256 barvami. Doprodávat se pak budou i „poslední kousky“ telefonů s monochromatickým displejem, takže tradicionalisté si buď s nákupem telefonu budou muset pospíšit, nebo se budou muset smířit s levným low-endem, či bazarovým kouskem.

Známé novinky pro rok 2003 s barevným displejem (k 1.3.2003):

Alcatel OT332, OT531, OT535, OT735

Motorola C350, E380, V295/V300, V600

Panasonic G50

Philips 330, 630

Siemens SX1, SL55, M55(?)

Samsung S200, S300, T200, T400, E100, E400, X400, Z100

Sony Ericsson T310, T610, Z1010

NEC E8

Nokia 7250i, 6800, 8910i

Sagem X5e, X5m, X6

Sendo M550

Trium M320

Proti barevnému displeji asi většina zákazníků nic namítat nebude, pokud samotný displej nijak výrazně nezvedne cenu telefonu. To by se již stávat nemělo, ceny barevných displejů šly v poslední době prudce dolů, takže lze předpokládat, že letošní novinka s barevným displejem nebude více než o 10 % dražší než adekvátní současný model s displejem monochromatickým.

Evropská klasika, nebo asijské véčko?

Více vášní a horlivých debat jistě vnese druhý nezvratitelný trend. Jde o véčkové, nebo-li rozklápěcí telefony. Ty jistě dobře zná většina evropských zákazníků, buď je ale zatím nezaujaly, nebo je nenabízel jejich oblíbený výrobce. V prvním případě to bude horší, zákazníci se budou muset nechat přesvědčit, ve druhém případě padne letos nejedno tabu. Véčka totiž chystají snad úplně všichni výrobci, zuby nehty se klasických tvarů drží jen Nokia, která véčka nabízela jen na korejském a japonském trhu, a ještě to nebyly přímo její výtvory.

Jestli i Nokia změní svůj styl, netušíme, ale ostatní se chtějí na véčkové mánii přiživit. Důvod je jednoduchý: největší byznys je teď v Asii a tam jdou véčka velmi dobře na odbyt. To ví Motorola (vynálezce tohoto typu telefonů), která je v Číně jedničkou, a dobře to vědí i asijské firmy, které na tomto trhu hrají první housle. Čína je nyní asi nejdůležitějším trhem vůbec, prodá se tam ročně čtvrtina celosvětové produkce, a to už stojí za to přizpůsobit se chutím čínských zákazníků. V Evropě to zatím tak horké nebude, většina etablovaných výrobců bude nadále nabízet i klasické telefony a minimálně do poloviny příštího roku jich bude na trhu větší výběr než véček. V těch hraje nyní na evropském trhu dominantní roli Motorola a Samsung, přiživit se ale chtějí i další. Véčko chystá Sony Ericsson (UMTS model Z1010 již představil), Alcatel, Sendo (M550) a již dnes můžeme koupit véčkový Siemens CL50 (asijský model vstupuje do Evropy), dva véčkové Sagemy (další se připravují) a dvě nová véčka představil i Philips (330 a 630). Některé novinky poodhalí již za pár dnů veletrh CeBIT, další se pak chystají na polovinu roku do Singapuru na veletrh CommunicAsia. Véčka mají ve své nabídce samozřejmě všichni asijští výrobci, Panasonic GD87 je dobře znám, velký úspěch slaví donedávna neznámý Sharp s modelem GX10 (GX13), LG má véček několik a Samsung devadesát procent své produkce.

Chystaná véčka pro rok 2003 s barevným displejem (k 1.3.2003):

Sagem X8

Sony Ericsson Z1010

Sendo M550

Alcatel (?)

Motorola V295/V300, V600

Samsung S200, S300, T200, T400, E100, E400, X400, Z100

Philips 330, 630

Siemens (?)

Panasonic X70 (?)

Nec E8

Jak je důležité míti véčko

Véčka nejsou jen stylovou záležitostí, mají i několik praktických výhod. Díky své koncepci může být hlavní displej velmi velký, aniž by se nijak výrazně zvětšil celý telefon. To samé pak platí o klávesnici, která může být velmi pohodlná i u miniaturních modelů. To se u klasických telefonů nestává. Stačí porovnat Siemens CL50 a Panasonic GD55. První je véčko, druhý klasický mobil. Oba vycházejí ze stejné platformy (stejný výrobce - Compal). Oba jsou skoro stejně velké, první má však obstojný displej a rozumnou klávesnici, ten druhý je už spíš pro ženy a děti. Donedávna se véčkům vyčítala nemožnost vidět, kdo volá, při zavřeném telefonu. To již ale dnes neplatí, většina véček má dva displeje, takže i tento nedostatek se podařilo eliminovat. Naopak u véček není nutné zamykat klávesnici, aniž by hrozilo nechtěné vytočení čísla například v kapse u kalhot. U normálně koncipovaného telefonu se to stává poměrně často, i když v závislosti od modelu je toto riziko tu menší, tu větší. Dlouhé story by o tom mohli povídat naši poslanci, kteří se tak sami nechtěně odposlouchávali. Kdyby měli véčka, buď by je nikdo neodposlouchával, nebo by naopak měli jistotu, že o jejich moudra stojí i jiní.

Jestli se véčka v Evropě chytí tak jako v Asii, uvidíme. Nejpozději příští rok to ukáže... Pokud ale budeme počítat s neochotou Nokie vyrábět takto koncipované telefony a připočteme její dominanci na evropském trhu, nemusí to s „klasiky“ vypadat tak zle. Rozhodnou zákazníci, kteří se budou muset rozhodnout, jestli budou chtít velké multimediální telefony, jako je třeba Nokia 3650, nebo jestli dají přednost podstatně menšímu véčku, jako je například Samsung V200. Řešením ještě mohou být vysouvací telefony, mezi ty patří Nokia 7650 a nejnověji Siemens SL55, který je opravdu velmi malý. Véčka ještě stále mají prostor na zmenšování, klasicky koncipované multimediální telefonu už moc ne. Nechme se tedy překvapit, stejně jako v případě integrovaných fotoaparátů, které si svůj hlavní boom zažijí až napřesrok. Letos zůstanou stále jen součástí luxusních telefonů, i když první vlaštovky ze střední třídy vylétnou z hnízda ještě do vánoc (Sagem X6).