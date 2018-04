Trendy 2004: mílovými kroky k světlým zítřkům

O mnoha trendech se mluvilo již loni. Jenomže mluvit je jedna věc a dodržovat slovo věc druhá. V mnoha případech se to výrobcům nepovedlo, takže jsme si museli počkat až na letošek. A to spíš až do druhé poloviny roku, kdy se povětšinou začnou prodávat novinky představené v prvních třech měsících letošního roku. Většina výrobců si premiéru nechala na jednu ze dvou nejvýznamnějších akcí začátku roku: 3GSM kongresu v Cannes a veletrhu CeBIT v německém Hannoveru. A na co se tedy můžeme těšit?

Začít můžeme u barevných displejů. Ty se staly běžnými již loni, ale až letos převálcují monochromatické na celé čáře. Stačí, když si počkají, až se doprodají starší telefony, nové s monochromatickým displejem totiž lze spočítat na prstech jedné ruky. Posledními bardy zůstanou nejlevnější mobily, které se v některých případech ani nebudou v Evropě prodávat, to ale neznamená, že by o ně nebyl zájem. Hlavně když budou velmi levné. Naši operátoři by o tom před Vánoci mohli dlouze a barvitě vyprávět. Jeden nový mobil s monochromatickým displejem představil Alcatel, jeden má ve výhledu Motorola a jeden model (i když ve více variantách) chystá Panasonic. Nový černobílý model představilo ještě Sendo a to je vše.

Displeji, kolik barev skrýváš?

Všechny ostatní novinky mají displej barevný. A to povětšinou velmi slušné kvality. 256 barvám odzvonilo, 4 096 je vyhrazeno pro ty nejlevnější mobily, ostatní budou mít minimálně 65 000 barev, špička pak 260 000 barev. Bez ohledu na počet zobrazitelných barev se výrazně zlepšila samotná kvalita displejů a to i těch pasivních. Většinou se zvětší i úhlopříčka displejů a s tím i rozlišení. Naopak opačným směrem míří ceny telefonů s barevným displejem. Nejlevnější již dnes lze sehnat i okolo 3 000 Kč, aktivní displeje pak mají dnes mobily s cenou přibližně od 7 000 Kč. V absolutním měřítku lze odhadovat, že ceny již letos příliš dolů nepůjdou, spíš dostaneme za stejné peníze více muziky.

S barevnými displeji souvisí fotoaparáty. Přechodné období s přídavnými fotoaparáty je zdá se za námi, prim hrají fotoaparáty integrované. Ty se postupně stěhují i do telefonů low-endové kategorie. Na podzim nebude problém koupit mobil s integrovaným fotoaparátem pod 5 000 Kč. Standardem je VGA rozlišení, které je pro posílání obrázků z mobilu na mobil až zbytečným luxusem. Papírovou fotku z něj ale uděláte jen stěží a i na počítačovém monitoru se zatím většinou nejedná o žádný zázrak.

"Fotky jako z ateliéru"

I tento nedostatek ale chtějí výrobci pokrýt, takže letošní podzim se ponese ve znamení megapixelových fotoaparátů. Z významných výrobců je představil skoro každý. Jednou je to chytrý mobil, podruhé stylový, takže si vybere každý. Startovní cena takto vybavených mobilů nebude o mnoho nižší, než 15 000 Kč, u některých spíš mnohem vyšší. Ke konci roku ale lze očekávat zlevnění některých modelů k hranici 10 000 Kč. A příští rok bude megapixelový fotoaparát v mobilu stejně samozřejmý, jako je letos fotoaparát s VGA rozlišením.

Multimédia ale nejsou jen fotografie. Nejnovějším hitem jsou MP3 skladby. Některé mobily, především ty levnější, je použijí jako vyzváněcí melodie, některé, většinou vyšší kategorie, budou fungovat jako regulérní MP3 přehrávače s stereofonním výstupem na sluchátka. Pár hráčů (zatím Motorola a Samsung) dokážou hudbu reprodukovat stereofonně i nahlas. A nutno podotknout, že to nezní špatně.

Kdo hraje, nezlobí

Jenomže k čemu MP3 přehrávač v mobilu, když běžná paměť mobilů se pohybuje do 10 MB. I na to výrobci mysleli a do modelů vyšší kategorie v hojné míře přidávají sloty na paměťové karty. Nutno podotknout, že většinou každý výrobce preferuje jiný standard, což není pro zákazníky fluktuanty mezi značkami příliš výhodné. Na paměťovou kartu samozřejmě bude možné ukládat ledacos, nejenom hudbu. Kdo by dnes řekl, že MP3 přehrávač a paměťové karty nabídnul již pěkně dávno Siemens SL45. Někdy to pionýři nemají lehké, čest jejich památce. Ještě o nich bude řeč.

Všichni chtějí Bluetooth. Opravdu?

Mnoho zákazníků potěší i další trend. Ano, budeme mluvit o Bluetooth. Tato modla technicky založených zákazníků, se konečně ve větší míře začne prosazovat. Proč tomu tak nebylo doposud, těžko říci, asi technologické problémy a i na první pohled nízká cena Bluetooth čipů. Někdy je i 5 USD zatraceně hodně. V low-endech si ale na Bluetooth budeme muset počkat, jestli se tedy vůbec dočkáme, spíš budeme rádi za Bluetooth jako běžnou součást telefonů střední třídy. V porovnání s barevnými displeji to Bluetooth moc nejde, možná že ho reálně tolik zákazníků nepotřebuje, jak se někdy může zdát.

Vedle Bluetooth se mobily se světem (jiný mobil, počítač) spojují dalšími konvenčními prostředky, jako je infraport, nebo kabel. U některých výrobců je pozitivem, že se rozloučili s sériovým připojením a vsázejí na USB. Když to dělají pomocí standardního USB kabelu, mají od nás bod navíc. U chytrých mobilů přijde koncem roku do módy WiFi. Nebude to ale žádný masový trend, bude se jednat o tři čtyři telefony a všechny budou pěkně drahé.

Blikáme o závod

Nemá cenu se dnes zmiňovat o takových věcech, jako je Wap, GPRS, nebo MMS. To mají již dnes téměř všechny telefony a ty které to nemají patří mezi úplné exoty. Jedná se o pár super levných telefonů primárně určených pro „rozvojové trhy“, většinou vzdálené alespoň hodinu a půl letu od nás směrem na východ, či jihovýchod (to však neznamená, že by díru do světa neudělaly i u nás). Naopak opačným směrem, i když z větších dálav přišel již dříve do Evropy trend nejrůznějších blikacích diod. Někteří výrobci si blikání nadmíru oblíbili, takže nové Motoroly blikají jako o závod. Pro někoho naštěstí, že to na první pohled nejde poznat a že to lze úplně vypnout.

Nové tvary, staré vzory

Z východu do Evropy doputovalo i několik trendů v konstrukci telefonů. Nutno však podotknout, že průkopníci asijský původ rozhodně nemají. Posuďte sami. Prvním vysouvacím mobilem byl, dnes již pozapomenutý, Siemens SL10, prvním véčkem pak Motorola StarTac, popřípadě v rigidní podobě Motorola V3680. A Motorole pak patří prvenství i u otáčecího mobilu s modelem V70. Jenže ani Motorola V70, ani Siemens SL10 v Evropě mnoho úspěchů nepobrali. Snaživí asijští výrobci ale koncepci rychle okopírovali a spolu s véčky je vrátili zpět do Evropy. Véčka jsou dnes již naprostou samozřejmostí a svůj první pokus v tomto oboru nedávno představila i, světe div se, Nokia. Naopak vynálezce, Motorola, přišel s neotřelou koncepcí véčka na druhou a to modelem MPx.

Kreace, nebo kreatury?

Uvidíme, která koncepce se prosadí, z ergonomického hlediska není vysouvací mobil žádnou extrémní výhrou, klávesnice je povětšinou velmi malá. U otáčecích mobilů je to o něco lepší, na véčka ale také nemá. Možným řešením je pak hybrid, který představil Samsung. Jeho model P730 je véčko i otáčecí mobil zároveň. Samotný otočný displej pak má již poměrně hodně véček, řešení Samsungu je ale nejzajímavější. Extrémem je výklopný displej Panasonicu X300, který nemá téměř žádný praktický význam, jedná se jen o designérskou kreaci. A nebo je tady ještě další možnost, kterou je klasický telefon. Nic se na něm nevyklápí, nevysouvá, ani neotáčí. V Evropě je stále populární, uvidíme, jak si poradí se zvýšenou konkurencí. Posledním zaznamenáni hodným trendem je snaha výrobců, aby mobily s megapixelovým fotoaparátem vypadaly právě jako fotoaparát. U véček a otáčecích mobilů to lze maskovat velmi dobře.

Jsou zítřky opravdu tak světlé?

Pro telefonování a práci s SMS bohatě stačí současné telefony, stejně jako stačily i ty pár let staré. Jenže pokrok zastavit nelze a když chce někdo prodávat, musí neustále nabízet něco nového. Kdo by si kupoval každý rok nový mobil, když by uměl to samé, co ten starý. Na nový kryt už mnoho lidí nalákat nelze. Naštěstí s vývojem jdou ruku v ruce i ceny, jenomže opačným směrem. Telefony ještě stále v absolutních hodnotách zlevňují a tento trend bude ještě rok dva trvat. Pak to již bude jen o přidaných funkcích. Dnes stojí nejlevnější nedotovaný telefon zhruba 3 000 Kč (telefon ve volném prodeji). Minimální cenu lze v budoucnosti očekávat lehce pod hranicí 2 000 Kč. Už dnes tam pár modelů i na našem trhu míří.

Naopak nadšeni budou z vývoje mobilů všichni ti, kteří mají rádi nejnovější funkce a místo obyčejného mobilu chtějí mít multifunkční zařízení. Jejich sen by se měl částečně naplnit již letos a nemuselo by to stát ani nikterak přemrštěnou částku peněz. Spokojeni budou i ti, kteří mají rádi nejrůznější designérské kreace. Doba, kdy většina mobilů vypadala skoro stejně, je naštěstí nenávratně pryč. I když nejnovější trendy v rozmístění kláves a vzhledu hlavního menu opět nastolují určitou unifikaci. To je ale téma jiného článku.