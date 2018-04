Trend: Pevnou linku nikdy více

Susan Kubira, návrhářka interierů z Chicaga se rozhodla zrušit svoji telefonní linku a přesunout veškerou svou komunikaci do mobilní sféry. Její přátele, zaměstnance a hlavně její telefonní společnost to velmi překvapilo.

"Prostě tomu nemohli uvěřit" říká "požádala jsem je o zrušení linky a ten člověk v zákaznickém středisku řekl "OK, uděláme to jako dočasné rozpojení." Já říkám: "Ne, já jí chci zrušit trvale" - "Jste si jistá?" - "Ano, jsem si jistá" - "a už je to osm měsíců a ještě mi nevrátili zálohu."

Telefonní společnosti by si na to měly začít zvykat. Stále více zákazníků odřezává pupeční šňůru pevných telefonních linek navzdory občasnému špatnému příjmu, vybitým bateriím a poruchám mobilních telefonů.

Změny jsou způsobeny převážně vývojem na ostře kompetitivním trhu mobilních komunikací. Cenová válka snižuje ceny a zlepšené pokrytí snížilo počet přerušených hovorů, dříve tak typických pro mobilní telefonii. Kromě toho jsou nové mobilní telefony vybavovány stále atraktivnějšími funkcemi.

Při současném tempu jeden milión nových uživatelů mobilních telefonů měsíčně se jejich počet v pěti letech více než zdvojnásobí; ze současných 53,3 milionu na 113,7 milionu v roce 2003.

Ne každý mobilní telefon je schopen plně nahradit pevnou telefonní linku a lidí, kteří se jich vzdávají je stále relativně málo, ale jejich počet se neustále zvyšuje. Richard Siber z Bostonské pobočky Andersen Consulting předpovídá že mobilní telefony nahradí 25 -35 procent stávajících pevných linek během pěti až sedmi let.

Susan Kubira se rozhodla zrušit pevnou linku nad telefonním účtem za leden letošního roku. "Přišla jsem na to, že platím spoustu peněz a za co? Za voice mail plný vzkazů."

Její účet byl běžně okolo $80 za neveřejné telefonní číslo, voice mail a identifikaci volaného. V té době měla také příliš drahého mobilního operátora; $295 měsíčně a běžný účet okolo $700. Pak podepsala tarif AT&T One Rate (vůbec se nesnažím to psát jako reklamu, pro AT&T nedělám i když bych o to docela stál) a platí $149 za 1900 minut měsíčně kdekoliv v USA. Mobilní telefon má pochopitelně identifikaci volaného, voice mail a navíc paměť na 20 čísel kromě předdefinovaných 37 melodií zvonění.

Mario Micheletti, majitel a současně šéfkuchař v Tyler Point Grille v Barringtonu, Rhod Island se rozhodl nabízet hostům mobilní telefon místo obligátního přístroje na mince. Náklady na mobilní telefon představují asi $70 měsíčně, což je nesrovnatelně méně než by stálo pořízení ($800) a instalace pay phone. Micheletti koupil mobilní telefon za $99 a aktivoval jej v síti Sprint PCS za měsíční poplatek $29.95 a další $4.99 za neomezenou volací dobu mezi sedmou hodinou v pátek večer a sedmou hodinou v pondělí ráno. Shodou okolností Sprint PCS nabízí , jako propagační akci, v některých oblastech volání v noci a přes víkend zdarma; když si potřebuje host zavolat domů, zda je u babysittera všechno v pořádku, číšník mu přinese mobilní telefon.

Micheletti zatím neuvažuje o zrušení pevné linky doma, ale občas prý používá mobilní telefon i když je v dosahu pevné linky; některé hovory, které jsou pro mobilní telefon lokální jsou již pro pevnou telefonní linku vedeny jako dílkové a tedy dražší. Jako hlavní důvod pro pevnou linku uvádí že pevný telefon je pořád na jednom místě kdežto mobilní telefony je občas nutné před hovorem nalézt.

Robert Giovannucci, tiskový broker v Los Alamitos v Kalifornii převedl svoji pevnou linlu na datovou začátkem roku 1997. Problém hledání mobilního telefonu řešil mobilní paralelkou - má dva přístroje na stejném čísle jeden z nich vedle postele a druhý v kapse. Rozkvět svého podnikání přičítá mobilním telefonům, nyní dosahuje obratu dva miliony ročně, což je dvojnásobek oproti období kdy používal pevnou linku. Kromě toho si mohl dovolit i rozšířit obhospodačovanou oblast; má klienty i v Coloradu.

"Stihnu dvoj i trojnásobek objemu oproti dobám pevné linky" říká. Na své cestě k zefektivnění podnikání vyzkoušel i pager, ale ten nedovolil řešit situace obratem ruky. "Když se v tiskárně vyskytl problém, tiskař zastavil práci a účtoval si čekací poplatek $500 za hodinu zatímco já jsem hledal telefon abych zavolal na číslo, které mi pager ukázal."

Giovannucci zaměstnává dva cesťáky, oba vybavené mobilními telefony a s ročními telefonními účty okolo $10,000. Přestože platí měsíčně Airtouch Cellular $125 za 1 000 minut airtime, Giovannuci a jeho obchodní cestující měsíčně spotřebují dvojnásobek a platí dodatečné poplatky.

Barry Artwood je další z těch kdož se odřízli. Jako prodejce životního pojištění pro Allstate Insurance začal používat mobilní telefon v době kdy fungoval v šesti různých kancelářích v oblasti St.Augustine, Florida.

"Když se Vás lidé snaží zastihnut, nemůžete jim dát pět telefonních čísel." říká Atwood. "Přestěhoval jsem se do krátkodobě pronajatého bytu, nechtělo se mi zřizovat pevnou linku a tak jsem zjistil že žádnou nepotřebuji." Po dalším stěhování byla jediným důvodem pro zřízení pevné linky sazba deset centů za minutu nabízená pozemními operátory - pak ale zjistil, že dotyčnou sazbu již má u svého mobilního operátora spolu se 700 minutami airtime za 70 dolarů měsíčně.

Je mnoho lidí, kteří již přišli na to, že ačkoliv volají výhradně z mobilních telefonů, přece nemůžou pevnou linku zruši. Jordan Summers, oblastní manager prodeje pro softwarovou společnost WRQ Inc. v Seattlu používá mobilní telefon od roku 1987. "I když třeba sedím hned vedle telefonu, je pro mne jednodušší použít mobilní telefon, ale pevnou linku doma zrušit nemůžu, protože můj třináctiletý syn si ji přivlastnil."

Mobilní telefony nejsou vždy levnější, ale pro někoho i přesto výhody převažují.

Lindquist Machine Corporation, výrobce strojů v Green Bay ve Wisconsinu nahradil podnikovou centrálu mobilními telefony. "V listopadu jsme se rozhodli pro mobilní telefony" říká Marsha Demuth, manager informačních systémů a lidských zdrojů "Již před třemi roky jsme měli navržená řešení pomocí klasické PBX ale rozhodli jsme se počkat." Lindquist se držel starého systému až do října loňského roku, kdy během několika týdnů nahradil všechny linky mobilními telefony. Zůstalo jen patnáct datových linek. Šedesát zaměstnanců ze 140 dostalo firemní mobilní telefon a to za poloviční cenu pevné linky. "Nemusíte investovat do velkých zařízení a natahovat linky" říká Demuth. "Společnost očekávala že se telefonní účty zdvojnásobí, ale ve skutečnosti se zvýšili dvaapůlkrát. Zbylých 80 zaměstanců, většina z nich pracuje ve výrobě, má přístup k mobilním telefonům přiděleným předákům. Je to vůbec poprvé co se ve výrobě nějaké telefony objevily." Problémy vyvstaly s mobilními telefony Ericsson, které nebyly navrhovány do průmyslových provozů a tak byly často rozbité. Také příjem v ocelových halách byl špatný a v některých kancelářích správní budovy také. "Některé naše kanceláře jsou napůl v podzemí a lidé tam museli telefonovat vstoje, aby si byli jisti že mají slušný signál." Tyto problémy ale vyřešila další investice, plně rentabilní, protože mobilní telefony zvýšili produktivitu prodejců a inženýrů. Také na konzultanty je pamatováno s telefonem: "Za 100 dolarů za hodinu by neměla marnit čas hledáním telefonu" komentuje Demuth. Klient volající do továrny rozdíl nepozná, protože se stejně jako dřív dovolá recepční, která jeho hovor přesměruje.

Pro hodně lidí je na zrušení pevné linky nejhezčí okamžikem rozloučení s telefonní společností. "Byl to bezvadný pocit, říci jim že končím" říká Caroline Morton, která shání finance pro senátora Christopher S.Bond, Republikána z Missouri. Paní Morton si dobře pamatuje, jak se jí doma telefon rozbil a ona musela zůstat doma a čekat několik hodin na opraváře. Přesto nevyužila příležitosti k posměškům na adresu telefonní společnosti: "Řekla jsem jim že se stěhuji, já nejsem pomstychtivá."

Myslím, že jednou z hlavních příčin upřednostňování mobilního telefonu před pevným je jev ,který bych pracovně označil za "fenomen osobního telefonu". Jako máte svá data a denní plán organizovaný pro sebe optimálním způsobem, u mobilního telefonu si můžete nastavit své komunikační rozhraní s blízkým i vzdáleným světem podle svých " špecifík". Každopádně se tady naskýtá možnost předhonit USA; jestliže oni se nyní začínají odpojovat od pevných linek, Češi si mohou nadběhnout a místo dlouhodobého a většinou zbytečného čekání na linku od SPT se rovnou mobilizovat.