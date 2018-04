Třeba taky takový máte – populární sběratelské telefony

Dnes pro vás máme profil sběratele, kterého jsme nenavštívili osobně. Sběratel Matěj s námi komunikoval emailem a zaslal nám i řadu fotografií. Dnešní fotogalerie tak nebude tak bohatá, jako u předchozích článků, ale i tak v ní jistě naleznete zajímavé kousky.

V dnešním článku jsme se totiž rozhodli vám představit sběratelsky oblíbené telefony. Tedy přístroje, které není zas tak těžké sehnat, ale mají prostě své kouzlo. Pokud chcete začít mobilní telefony sbírat, jsou podobné kousky poměrně snadným krokem k rychlému a přitom dostatečně „kvalitnímu“ rozšíření sbírky. Ostatně, sedmnáctiletý Matěj za tři roky nasbíral 187 kusů telefonů.

K těm největším raritám se zatím neprobojoval, ale i tak je jeho sbírka jistě kvalitní a zajímavá. Nechybí v ní samozřejmě i kufříkové telefony, jádro sbírky je však postaveno na přístrojích, které můžeme při troše dobré vůle nazvat kapesními. Jde tedy o telefony z dob počátku rozmachu mobilního volání.



Profil sběratele Jméno: Matěj Rybář

Přezdívka: D2MAC

Bydliště: Bílovec

Věk: 17

Počet telefonů ve sbírce: 187

Sbírání se věnuje: 3 roky

Internetové stránky: nemá

I mezi těmito přístroji se dá najít několik skutečných rarit, s většinou modelů by však neměl být problém je sehnat. Pravda, hned náš první případ je výjimkou potvrzující pravidlo. Mezi sběrateli je však tento přístroj opravdu oblíben.

Nokia Cityman 1320 je prvním komerčně prodávaným telefonem značky Nokia. Do té doby používal tento finský výrobce značku Mobira. Právě telefon s dvojím značením, který má Matěj ve své sbírce, je poměrně unikátní kousek. Zepředu vidíme původní značku Mobira, na bocích je však již nové označení Nokia.





Telefon z roku 1987 byl určen pro analogové sítě NMT 450 MHz. Modelu se také přezdívalo Gorba, protože byl při jeho používání přistižen a vyfocen tehdejší prezident Sovětského svazu, Michail Gorbačov. Na obrázku výše vedle modelu 1320 pózuje model Cityman 900 určený pro polské NMT sítě. Ten se vyráběl od roku 1988.





Mezi poměrně exotické kousky v Matějově sbírce patří i telefony NEC TR5E1320-9A (jak si mohl toto označení někdo pamatovat, netušíme) a model Maxon EPC590E. Oba přístroje pochází z roku 1987 a jsou určeny pro tehdejší britské sítě TACS. Oba přístroje jsou prý na svou velikost neobvykle těžké.





Kromě klasických Nokia a Mobir jsou mezi sběrateli velmi oblíbené i Motoroly z této doby. Je poměrně zábavné sledovat jen těch několik málo detailů, kterými se tehdejší telefony od sebe odlišovaly. Jedním z typických ručních telefonů Motorola je typ DynaTac 8000X. Na telefonu je nejzajímavější jeho jednořádkový elektronkový displej. Ten Motorola používala i v jiných přístrojích určených pro americký trh, do evropských modelů se tento typ displeje nedostal.





DynaTac 8000X se vyráběla od roku 1983 a prodávala se za bezmála 4 000 dolarů, tedy asi 90 000 korun. Přístroj nabízel osmihodinovou pohotovostní dobu nebo 30 minut hovoru. Po vybití se baterie musela nabíjet 10 hodin, tedy déle, než jste mohli samotný telefon používat. To jsou údaje v dnešní době téměř neuvěřitelné. Jenže DynaTac 8000X patřil mezi vůbec první komerčně prodávané mobilní telefony, takže jeho uživatelé platili jakousi průkopnickou daň.





Že nebyl DynaTac 8000X tak velkým přístrojem, dokazuje následující fotografie, na které telefon pózuje společně s Alcatelem BF-3 a skutečně obřím přístrojem Technophone EXCELL. Tento model je považován za nejdelší „kapesní“ přístroj vůbec. Baterie se k němu nepřipojuje zezadu, jak bývá zvykem, ale zespodu.





Přístroj z roku 1987 je zvláštní tím, že fungoval nejen v klasických britských sítích E-TACS, ale i v armádní variantě E-TACS-4. Tento přístroj byl používán ke komunikaci ve válce v Perském zálivu. Zajímavá je rovněž jeho klávesnice, která je zcela plochá a tlačítka stačí mačkat poměrně jemně.





Velmi populárními sběratelskými kousky jsou Motoroly MicroTAC. Na následující fotografii si můžete prohlédnout několik variant MicroTACu společně s modely TeleTAC a dalšími Motorolami. Obrázek jasně dokazuje, jak populární byly dříve telefony s flipem, mezi něž MicroTAC patří. Dnes je tato konstrukce takřka zapomenuta a flipové telefony byly nahrazeny véčky a vysouvacími mobily. Jako příklad z rodiny MicroTAC uveďme model DPC550. Tento model si ve své době zahrál v mnoha filmech, které samozřejmě pomohly rozšířit jeho popularitu.





I když jsou mobilní telefony Alcatel v dnešní době opět trochu na vzestupu, jejich dřívější popularita je ta tam. Mezi sběrateli hodně vyhledávaným modelem je první kapesní GSM telefon od tohoto francouzského výrobce – model 9101HA označovaný také jako Club +.





Jak jsme již řekli, v Matějově sbírce nechybí ani několik kufříkových telefonů. Na následujících fotografiích si můžete prohlédnout modely výrobců Nokia, Motorola a Bosch. Velmi vtipná je fotografie porovnávající velikost kufříkového telefonu Motorola s na dnešní poměry stále poměrně velikou Nokií 6600.





Další zajímavé fotografie naleznete ve fotogalerii ke článku. K vidění tam jsou oblíbené modely od Nokie, Siemensu nebo Ericssonu i pár zvláštnějších modelů dnes již zapomenutých výrobců. Kdo ví, třeba vám některý z nich leží zapomenut v šuplíku. Mohl by to být dobrý začátek vaší sbírky, co říkáte?