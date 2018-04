Transgas prodal TransgasNet

Plynárenská společnost Transgas ve čtvrtek prodala svou 100procentní dceřinou telekomunikační firmu TransgasNet slovenské pobočce investiční společnosti Swiss Asset Management. ČTK to dnes sdělil mluvčí Transgasu Martin Chalupský. Prodejní cenu však firma nezveřejní, dodal.

Akciová společnost TransgasNet vznikla začátkem roku 2000, aby zajišťovala pro Transgas telekomunikační služby. Firma postupně začala poskytovat služby nejen pro potřeby českého plynárenství, ale i pro další zákazníky na otevřeném telekomunikačním trhu.

Za slovenským kupcem stojí podle informací agentury Reuters v Nizozemsku registrovaná investiční firma ACT Holding, kterou ovládá kanadský podnikatel Jacques Sicotte. Noví vlastníci chtějí z TransgasNetu vytvořit hlavního hráče na trhu optických sítí. Firma plánuje rozšířit svou síť do střední Evropy prostřednictvím aliancí se zahraničními operátory, uvedla ACT ve svém prohlášení. S ACT měla při koupi spolupracovat pražská SI Corporate Finance.

Podle finančního ředitele Transgasu Martina Herrmanna je celoevropskou prioritou skupiny RWE, do které patří i Transgas, energetické odvětví a proto se firma rozhodla opustit telekomunikační trh. Do budoucna se Transgas bude orientovat pouze na realizaci přenosových a datových služeb pro vlastní potřebu, dodal. Tyto služby by měla zajišťovat společnost GasNet, kterou Transgas založil v loňském roce.

TransgasNet poskytuje komplexní internetové, datové a hlasové služby, zajišťuje služby bezpečné elektronické pošty, prodej a pronájem kabelovodů na své vlastní optické páteřní síti a pronájem optických vláken. Od svého vzniku zisková firma se zaměřuje na podnikovou klientelu. V roce 2002 vykázala tržby 1,5 miliardy Kč a měla kolem 200 zákazníků. Služby společnosti využívají například České radiokomunikace či Deutsche Telekom.

Transgas patří do skupiny RWE od roku 2002. Hlavními aktivitami Transgasu jsou tranzitní přeprava zemního plynu pro zahraniční zákazníky a jeho prodej v České republice. Plyn Transgas odebírá přibližně ze tří čtvrtin od ruské společnosti Gazexport a zbytek od norských producentů. Transgas předloni hospodařil s čistým ziskem 7,3 miliardy korun při tržbách 51 miliard korun. Firma se hospodařením zařadila mezi nejziskovější domácí podniky.