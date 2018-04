TransferJet od Sony slibuje bleskový přenos dat. Bezdrátově a dotykem

Novinka slibuje rychlost přenosu dat až 560 Mbps, v praxi se však mluví o rychlostech oscilujících okolo hodnoty 375 Mpbs. Sony počítá s jejím nasazením v široké škále elektronických zařízení jako jsou mobilní telefony, digitální kamery či fotoaparáty atp.

Hlavní výhodou nové technologie má být uživatelská přívětivost: zařízení se totiž spojí bez jakéhokoli zásahu uživatele a co víc - k přenosu dat totiž stačí pouhé přiblížení obou přístrojů. Například po přiblížení kamery k televizoru se okamžitě zobrazí její obsah na obrazovce či k přenosu hudby do mobilního telefonu stačí mobil přiblížit například k přenosnému mp3 přehrávači.

Data se přenáší automaticky dle toho, o jaká zařízení jde a to pomocí obousměrné synchronizace. Pokud však bude uživatel chtít, může samozřejmě synchronizaci dat ze svého zařízení zakázat. To se hodí v případě, že jej bude spojovat s cizím zařízením. TransferJet navíc pracuje jen do vzdálenosti tří centimetrů.

Sony má s novinkou velké plány: již nyní se ji snaží propagovat u mnoha výrobců spotřební elektroniky a její využití vidí v celé škále zařízení. Nejvíce si Sony slibuje zejména od mobilních produktů jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, kamery, hudební přehrávače atp.

Datum reálného nasazení novinky do svých produktů však Sony nijak nekomentovalo.

TransferJet chce konkurovat vyvíjeným standardům jako je Bluetooth 3.0 a W-USB. Nejblíže má k druhému jmenovanému, kdy pracuje přibližně ve stejném frekvenčním pásmu (TJ: 4,48 GHz, W-USB: 3,1 GHz až 10,6 GHz) a nabízí i velmi podobné rychlosti (TJ: 560 Mbps, W-USB: 480 Mbps). Právě v nich ztrácí na oba konkurenty Bluetooth 3.0 (100 Mbps).

TransferJet naopak ztrácí v dosahu - Bluetooth 3.0 i W-USB lze totiž použít do vzdálenosti několika metrů.