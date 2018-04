Trans/Form - očekávání i zklamání...

Databázové programy na PDA patří k těm oblíbeným. O tom svědčí nejen rozšíření klasických databázových aplikací, ale i nejrůznějších specializovaných trackerů na evidenci vaší videotéky, knihovny až po "specialisty" s nejužším, leckdy kuriózním zaměřením (databáze na "evidenci" vašich zubů apod.)

Na Transf/Form se mezi příznivci poměrně dlouho čekalo - delší dobu již kolovaly přípravné betaverze, které vypadaly slibně, až na občasné problémy s datem expirace :-).

Trans/Form je tedy databázový program, jehož "přidanou hodnotou" je tvorba uživatelských formulářů (šablon) přímo na obrazovce Palmu.

Vaše databáze začíná s prázdnou obrazovkou (šablonou), do které dotváříte její jednotlivá pole. Můžete mít až šestnáct šablon, kterým přiřazujete jména kategorií.

Popis vytváření šablon a následná tvorba databází pomocí formulářů je dobře popsána v HTML manuálu (včetně tutorialu), který dostanete spolu s programem, takže jen heslovitě:

K dispozici jsou následující typy objektů:

- Label (popiska) s volitelným typem písma

- Fields (pole) s volitelnou velikostí, počtem řádků a typem (text, číslo, číslo s desetinnou čárkou)

- Checkboxes (odškrtávací tlačítka) s volitelnými fonty a zařazením do skupiny

- Pushbuttons (přepínače) s volitelnými fonty a zařazením do skupiny

- List (seznam) s konfigurovatelným typem písma a obsahem seznamu

- Buttons (tlačítko) - umí tzv. hyperlink - odskok do jiné šablony

- Time/Date (datum a čas)

Šablonu vytváříte jednoduše klikáním na příslušná tlačítka a tažením objektů po obrazovce dle vaší volby. Objekty můžete zarovnat povelem z menu (když je předtím označíte kombinací tlačítka AddressBook a klikem stylusu na objekt).

Máte-li šablonu vytvořenu, můžete přistoupit ke vkládání dat přes povel NEW FORM.

V seznamu si můžete prohlížet jednotlivé položky. Je zde k dispozici zobrazení všech polí v řádcích, kliknutím na záhlaví vyvoláte malé menu na řazení podle tohoto pole či kombinované třídění dle tří třídících znaků.

V celém programu je zabudována dobrá nápověda - před důležitými kroky jste informováni o důležitých věcech v informačním okně.

Součástí aplikace je PC program na export dat z Trans/Form do CSV souboru.

Dosavadní popis vypadal na to, že se zrodil velikán. Proč utrácet za specializované databáze, když si nyní mohu vytvářet databáze vlastní, podle svých potřeb? Proč nevyhodit dosavadní databázový program, když mi neumožňuje nadefinovat si formulář - třeba s několika položkami na řádku?

Proč (podle mne) zatím program nemá na to, aby zaútočil do nejvyšších pater PalmOS softwaru? Inu - trápí jej zatím docela dost fatálních nedostatků a omezení:

- v souhrnném zobrazení nezměníte pořadí zobrazených sloupců, ani nemůžete upravit jejich rozměr

- nejsou zde žádné filtry

- chybí výpočtová pole

- v poli seznam/List chybí třídění položek

- nelze listovat v jednotlivých položkách databáze (přejít na další/předchozí položku)

atd.

Na druhou stranu se jedná o první verzi a uvidíme, jestli ji bude autor modifikovat podle ohlasů uživatelů. Myšlenka vytvořit databázový program s uživatelsky definovatelnými formuláři je určitě dobrá a program lze jistě "dotáhnout" do podoby, kdy může být velkým konkurentem stávajícím produktům v této kategorii.