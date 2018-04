Výrobce wi-fi routerů chystá supersmartphone s displejem bez rámečků

Dosavadní kousky TP-Linku, prodávané pod označením Neffos, patřily k cenově dostupným modelům, které ve střední třídě vsadily na prémiovější zpracování za rozumné peníze. Ale jen u levných přístrojů značka Neffos nezůstane. Podle informací ukrajinského serveru Tehnot totiž chystá špičkový smartphone, který reflektuje veškeré moderní trendy.

Přístroj by měl pohánět čip Snapdragon 835 a k tomu by měl dostat 6 GB RAM. Samozřejmostí má být bezrámečková konstrukce s displejem o čím dál modernějším poměru stran 18:9. A co víc, displej se zdá být podle uniklých renderů dokonce zahnutý. Typ panelu ukrajinský zdroj nezmiňuje, ale rozlišení má být 2 160 × 1 080 pixelů a úhlopříčka šest palců.

Dalším lákadlem by měl být fotoaparát. Ten bude samozřejmě dvojitý, jeden čip tu má mít rozlišení 20 a druhý 16 megapixelů. Smartphone by měl díky této sestavě nabízet optický zoom, ale z dostupných dat zatím není jasné, jak bude přesně technicky vyřešen. Nejpravděpodobnější ovšem je, že každá čočka má jinou ohniskovou vzdálenost. Čelní fotoaparát má mít také šestnáctimegapixelové rozlišení. Pod fotoaparátem se nachází i čtečka otisků prstů.

Zatím není z dostupných informací jasné, kdy přesně by měl být nový smartphone představen, ale mělo by k tomu dojít brzy. Otázkou je, zda případná novinka stihne doplnit stávající paletu levných modelů X1 Lite, X1 a X1 Max už na předvánočním trhu. Možností také samozřejmě je, že uniklé informace jsou pouze výtvorem něčí fantazie. Na druhou stranu se podobné „snění“ většinou týká věhlasnějších značek a nový neffos nevypadá jako výtvor zarytého fanouška výrobce síťových prvků.