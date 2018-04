Tower Clock – hodiny, které vás dostanou

Tower Clock nejsou klasické hodiny, ale spíše nadstavba vestavěným hodinám v zařízeních s PalmOS. Tower Clock totiž naučí váš Palm "odbíjet" každou celou hodinu.Aplikace je velice jednoduchá a skládá se z jediné nastavovací obrazovky. Na ní postupně shora dolů nalezneme následující prvky:– aktivování Tower Clock (zapnutí této aplikace)– počáteční čas kdy, se Tower Clock mají zapnout (odkdy „bimbají“)– čas ukončení signálu– výběr zvuku– klinutím na den zmodrá vždy den, v který platí pravidlo od kdy do kdy hodiny každou hodinu bijí.Zatím jsou zvuky jen dva a dva systémové. První je Big Ben, klasika z Londýna, je to moc pěkný zvuk, která jsem si sám vybral. Druhý zvuk je Church Bell, což je zvuk starých zvonů z nějakého kostela. Dva systémové zvuky jsou spíše do počtu... Posuďte sami, že System Alarm a System Warning nepatří mezi takové, které bych chtěl každou hodinu poslouchat. Zato Big Ben jen tak neomrzí a potěší i toho, kdo ho bude slyšet poprvé.Aplikace si se svými „90 kily“ a šířením zdarma zcela jistě najde mnohé, kteří si ji zcela jistě alespoň na zkoušku nainstalují do svého zařízení s PalmOS.

Program si můžete stáhnout zde.