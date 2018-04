Když to Apple z části zaplatí, postaví Japonci továrnu na displeje

Nyní Japan Display jedná s americkým podnikem o investici do projektu, jehož hodnota by mohla dosáhnout 200 miliard jenů (40,8 miliardy Kč). Uvedla to v sobotu japonská média.

Japan Display se podle informovaného zdroje chce stát hlavním dodavatelem displejů pro iPhone. Prodej iPhonů celosvětově roste, zvláště v Číně, a Apple nyní patří mezi nejziskovější firmy.

Továrna by mohla být zprovozněna už příští rok. Japan Display však chce, aby hlavní podíl na investici měl Apple.

Japan Display vznikla v roce 2012 spojením divizí na výrobu displejů firem Sony, Toshiba a Hitachi. Loni se s akciemi firmy začalo obchodovat na burze v Tokiu.

Tento měsíc firma oznámila, že se po dvou čtvrtletích ztrát vrátila k zisku, a to díky poptávce od Applu a čínských výrobců chytrých telefonů. Agentura Reuters uvedla, že konkurenční japonské společnosti Sharp naopak výroba displejů klesá.