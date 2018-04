Toužíte po zvonění či logu na svoji Nokiu?

Pokud máte některý z novějších telefonů Nokia, určitě jste si povšimli možností doplnit si telefonek o vlastní vyzvánění, logu operátora nebo skupiny volajících. Tyto hrátky lze posílat po kabelu nebo infraportu přes specializovaný software - jenže to vyžaduje právě možnost mít počítač, kabel a software a s tím vším umět zarábat. Pro mnohé naše čtenáře to je zajímavé, ostatní to tolik nebaví a nejhůř jsou na tom majitelné Nokia 3210, kteří mnoho možností nemají - ani kabel ani infraport totiž není v běžných možnostech telefonu. Po pravdě řečeno kabel pro Nokia 3210 se prodává, ale ne u nás a Nokia ho asi neuvidí ráda.

Proto se množí dotazy, jak logo nebo zvonění dostat na telefon nějakou jinou cestou, tedy jako SMS zprávu. I to se dá - takové služby existují. Mají ale své nevýhody, které lze rozdělit do dvou skupin.

Především se může stát, že tato služba není určena pro Českou republiku a logo vám jednoduše nepřijde. Několik služeb, je omezeno jen na Skandinávii, jejich použití je ale zdarma.

Druhá varianta je, že za zaslání loga je potřeba zaplatit, služba ale funguje i pro operátory v České republice - jistěže v únoru zatím bez Oskara. Stává se, že tyto služby nabízejí i velmi omezený výběr log zdarma, zpravidla s obrázkem sponzorů, případně jako zvonění je firemní melodie či oblíbený song šéfa firmy.

Zatím vlastně neznám službu, která by byla stále zdarma. Je to logické, SMS zprávu je třeba zaplatit a reklamní využití pro zahraniční operátory nemají čeští obyvatelé takřka žádné.

Služby prvního typu nemá smysl probírat - nicméně podívejte se třeba, co svým zákazníkům připravila finská Sonera.

Ze služeb druhého typu, tedy za peníze, bych asi doporučil Inguanu, nalézající se v Singapuru. Funguje pro EuroTel i Paegas, v nabídce je i SPT Telecom, tam si toho ale moc nepošlete.

Za loga i zvonění se u Inguanu platí - máte tu ale omezený výběr zdarma, musíte se sice registrovat, ale pak je Free Trial Zone k vašemu volnému použití. Lepší něco, nežli nic.

Další služby spíše skomírají - například dříve populární ringtones.net zvonění na telefon nezasílá, zato si tu můžete stáhnout hromadu nejrůznějších návodů na zvonění a pak si je do své Nokia 3210 překlepat v Composeru.

Odkazy na další stránky zabývající se zvoněními na Nokia telefony najdete na WebRingu Nokia ringtones.

Další, notně předražená a mně ne zcela sympatická služba je Jimblu services - pokud jste se ale rozhodli za loga platit, asi vám doporučím Inguanu. Zatím jsem nenašel jinou službu, která by nabízela takový výběr a zatím i spolehlivě fungovala.

Proč se nenajde nikdo v Čechách? Najde - pokud si v síti Paegas pošlete na 4616 klíčové slovo SLOGO, dostanete logo Paegasu (za mě neznámou cenu). Pokud ale nemáte kabel a software, pozor na to - logo z telefonu nevymažete, pokud ho nepřehrajete jiným logem jiné sítě a to Paegas služba neumožňuje.

Také v Čechách se občas najde několik podnikavců, kteří podobnou službu nabídnou takříkajíc spíchnutou na koleně. V takovém případě je základem businessu počítač propojený kabelem s telefonem a vybavený patřičným software. Logo si obědnáte emailem a poštovní poukázkou si otevřete kredit na zasílání log. Není to ani moc pružné, ani moc interaktivní a spolehlivost jsem neměl odvahu zkoušet, takže tu neporadím.

Je nasnadě, že podobnou službu není nikdo ochoten vyvinout na profesionální bázi - pokud by se ukázala být perspektivní, RadioMobil i EuroTel by jistě neváhali nabídnout svoje vlastní řešení napojené přímo na vyúčtování, tedy podstatně pohodlněji použitelné. A ta představa odradí asi každého, nehledě právě na problémy s pohodlným účtováním.

Nu, v kostce jsem se pokusil nabídnout to, co by vám při získávání log pomohlo. Prosím, nepište nám nadále, zda nevíme o službě, kde byste mohli logo získat zdarma - používejte toto diskusní fórum. Pokud bychom něco našli, link dáme jistě na Mobil server.