Toužíte po iPhonu 3G už teď? Máme 4 důvody, proč ho nekupovat

Apple iPhone je podle všeho prakticky po celé Evropě vyprodaný (v USA lze dostupnost ověřit zde). V první dny prodeje se dal u některých operátorů zakoupit, sami jsme si to vyzkoušeli. V současné době se zákazníci zapisují do pořadníků a na iPhone čekají. Po internetu kolují i zprávy, že minimálně na měsíc je iPhone 3G beznadějně vyprodaný. Přesto však existují způsoby, jak tento pro mnohé vysněný přístroj zakoupit. Jedním z těch nejjednodušších je aukční server eBay. Jenže již zde narazíme na několik problémů.





Je drahý

Tím prvním problémem je fakt, že iPhone 3G je momentálně hodně drahý. A hodně nedostupný. Na americkém eBayi bylo včera večer 751 telefonů na prodej, v Německu 168, v Anglii 278, v Itálii 124, ve Švýcarsku 5, v Rakousku 43 a ve Francii 81. Do aukcí se přitom pletou i nabídky příslušenství a různých nabídek konkurenčních přístrojů, které momentálně není schopen eBay odfiltrovat.





Navíc musíme brát v potaz fakt, že mnohé nabídky jsou mezinárodně duplicitní a objevují se na více jazykových mutacích aukčního serveru. Suma sumárum, iPhonů 3G je na eBayi na prodej hrubým odhadem tisícovka. Z toho tak maximálně třetinu jsou ochotni prodávající poslat mimo svou vlast. Proto se ceny prodávaných kousků šplhají hodně vysoko.





Prakticky neexistují aukce, kde můžete přístroj zakoupit přímo, tedy typu "buy it now“. A ceny na americkém eBayi se šplhají přes 1 000 dolarů, v Británii nejdou pod 500 liber a v Evropě těžko pořídíte iPhone 3G pod 800 euro. Jedinou trochu rozumnou šancí je francouzská mutace, kde iPhone seženete při troše štěstí i za 600 euro. Ale pozor, jde o blokovaný přístroj.

Odblokování (ne)existuje

S výjimkou iPhonů s původem ve Francii a Belgii zatím neexistuje jistota, že můžete přístroj odblokovat. A i s iPhonem zakoupeným v zemi galského kohouta to nebudete mít jednoduché. Jeho francouzské telefonní číslo totiž nejdříve musíte dobít 100 eury kreditu a pak si odblokování vyžádat. Jiná možnost zatím neexistuje. Problém je v tom, že kredit musíte dobít z Francie, jinde dobíjení nefunguje.





Jistě, na eBayi a v různých inzerátech najdete i iPhony tímto způsobem již odblokované, ale ty budou stát spoustu peněz navíc. A pokud najdete v USA, Německu nebo Británii zaručenou nabídku, která nabízí iPhone odblokovaný, vězte, že není dobré se jí zabývat. Prodávající mnohdy spoléhají na to, že hackeři přijdou na způsob odblokování zítra. Ale iPhone 3G zatím odblokovat nejde a prolomení zámku může trvat klidně i měsíc.

Data a zase data

Když začal Apple prodávat první generaci iPhonu, operátorům diktoval podmínky. U druhé generace tomu tak již není. Přesto většina zvolila poněkud odlišný model prodeje iPhonu oproti běžným telefonům. Přístroj se prakticky výhradně prodává s datovým tarifem a k němu následně přísluší určité množství minut k provolání. V našich podmínkách si můžete všech funkcí iPhonu naplno užít pouze s datovým paušálem, který stojí minimálně 600 korun měsíčně.





Ano, třeba operátor O2 ve svých nedávno představených surfovacích balíčcích počítá s tím, že s nimi bude iPhone kompatibilní, ale jde prozatím o výjimku, která vám nezaručí plnou funkčnost. Apple iPhone navíc není možné oficiálně používat jako modem pro připojení k internetu, takže svůj plnohodnotný datový paušál nevyužijete na maximum.

Jazyk a záruka

Nákup přístroje ze zahraničí s sebou samozřejmě nese rizika. Pokud se vám iPhone náhodou rozbije, těžko budete uplatňovat záruku. A pokud tak budete chtít učinit, rozhodně se při reklamaci nedomluvíte česky. Na aukčních serverech, jako je eBay, se i v různých jazykových mutacích domluvíte bez problémů anglicky. Ale v případě reklamace se již většinou budete muset bavit s lokálním distributorem.





A to může být dosti tvrdým oříškem. Dalším faktorem je fakt, že iPhone samotný zatím neumí česky. A ačkoli jste uživatelé osvícení a angličtinou vládnete velmi dobře, bude vás tento fakt mnohdy mrzet. Už třeba jenom proto, že kontrolu "pravopisu“ při psaní SMS zpráv nelze vypnout a telefon vám neustále bude opravovat napsané výrazy na anglická slova.

Počkejte

Apple iPhone 3G se u nás začne prodávat zhruba do dvou měsíců. Do té doby se pravděpodobně podaří novinku odblokovat a trh se trochu uklidní. Otázkou je, zda bude přístrojů dostatek. Faktem je, že iPhone 3G je v současné chvíli drahá hračka a její nákup s sebou nese spoustu rizik. Pokud přežijete to, že nebude mezi prvními, kdo jej u nás budou vlastnit, rozhodně se do jeho nákupu nežeňte.





Samotní operátoři u nás budou muset nasadit velmi zajímavé ceny a podmínky a koupě iPhonu s tarifem v Česku se nakonec může setsakramentsky vyplatit. Nikde na světě totiž neexistuje země, kde by iPhone prodávali tři operátoři. A navíc, tři operátoři, kteří mezi sebou mají prakticky stoprocentně rozdělený trh.